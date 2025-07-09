Сегодня 20:12 Как убивали «Торпедо». Или как клуб убивал сам себя? 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Легендарное московское «Торпедо» вышло в Российскую Премьер-лигу — высший дивизион. Фанаты бурно отпраздновали успех родного клуба. Да и для российского футбола присутствие в элите команды, за которую выступали Валентин Иванов и Эдуард Стрельцов, весьма полезно. Однако сказка быстро сменилась черно-белым кошмаром. Инвестор «Торпедо» обвинен во взятках, а автозаводцев, вероятно, вынудят сняться с чемпионата. И это очередной вопиющий скандал в российском футболе.

Кратко о том, что происходило. «Торпедо», давно переживающее кризис разной степени сложности (во времена Стрельцова не вернуться, да и до Семшова с Бугаевым далеко), под руководством Олега Кононова заняло второе место в Футбольной национальной лиге. Это автоматически гарантировало повышение в классе. Сезон 2025-2026 «Торпедо» должно было провести в РПЛ, сражаясь с «Зенитом» и «Спартаком». Ну, или пытаясь сражаться. Однако не тут-то было. Совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и генеральный директор Валерий Скородумов были задержаны за попытку дачи взятки арбитру. В ходе разбирательств выяснилось, что арбитр Максим Перезве от такого «подарка» отказался и написал заявление в правоохранительные органы. Но, согласно данным представителей следствия, были те, кто оказался сговорчивее. Богдан Головко, судивший матч последнего тура «Торпедо» — «КАМАЗ», деньги взял и совершил на игре умышленную ошибку. Теперь рефери грозит семь лет. Соболев и сотоварищи все отрицают, считают дело подставой. Другие говорят, мол, нет, была грязь. Пусть следствие разбирается. Ключевая проблема состоит в том, что теперь «Торпедо» изгоняют из РПЛ. Соболев, в свою очередь, заявляет, что если подобное произойдет, то он расформирует клуб. И это печально.

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com / www.globallookpress.com

Меж тем, судя по заявлениям инсайдеров и риторике Российского футбольного союза, такое вполне может произойти. Вместо «Торпедо» в РПЛ останется «Оренбург», занявший в предыдущем розыгрыше последнее место. Вполне вероятно, что так и будет. Как стало известно, РФС уговаривает «Торпедо» добровольно отказаться от участия в РПЛ. Мол, замяли дело. Те от такого отказываются. Во-первых, черно-белые спрашивают «за что нам извиняться? Нашей вины нет». Во-вторых, при добровольном выходе из РПЛ нельзя подавать апелляции. К тому же такой вариант дает «Оренбургу» приоритет над «Уралом» (эта команда участвовала в стыковых матчах за право играть в высшем дивизионе, но проиграла) — клуб остается в «вышке». Боссы РФС, очевидно, хотят видеть там именно «Оренбург», потому что он спонсируется «Газпромом». Опять же, видимо, неслучайно РПЛ называют «чемпионатом «Газпрома», где все находится в режиме ручного управления и решается в кабинетах.

Все это тем печальнее, что в новом сезоне РПЛ происходит слишком много вызывающих и некрасивых историй. «Зенит», обидевшись на поражение в Кубке и чемпионате России в 100-летие клуба, так расстроился и рассвирепел, что перенес юбилей, чем очень посмешил футбольных болельщиков.

Формально с боссами петербургского клуба можно и согласиться — для того, чтобы «Зенит» стал чемпионом именно в как бы столетие, розыгрыш 2025-2026 специально закончат раньше. Голубые уже яро укрепляются, и пока растут тарифы ЖКХ (в том числе и на газ), сделали закупку на 33 миллиона евро. Один только бразилец Жерсон стоил 25 миллионов.

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com / www.globallookpress.com

Меж тем подмосковные «Химки» расформированы. Новороссийский «Черноморец» не получил лицензию на участие в сезоне 2025-2026, хотя добился права на это. Но злые языки утверждают, что все подстроено: дабы в РПЛ играл любимый верхами «Сочи». «Урал» проиграл стыковые матчи «Ахмату» при очень странном судействе. И теперь вот — история с «Торпедо». Возмущаются болельщики, высказывают недовольство, потому что есть ощущение, будто состав участников РПЛ в новом сезоне формируется не по спортивному, а по кабинетному принципу. С судейским же корпусом у нас в российском футболе давно уже катастрофа. Тут нет секрета. Разве одно «Торпедо» арбитрам приплачивало? Если вообще приплачивало.

Что же касается непосредственно «Торпедо», то этот легендарный клуб настрадался.

Бывший футболист Андрей Канчельскис (у Алекса Фергюссона, между прочим, блистал) назвал его, а не «Спартак», «народной командой». Это преувеличение, конечно, но из больших московских клубов «Торпедо» и правда самый бедный. Плюс бесконечные муки со стадионом, разделения на два клуба и прочее — в общем, трудная история. Но зато какова легенда! Один Стрельцов чего стоит! А есть еще Воронин, Шустиков… мне продолжать? И если вдруг команду распустят, то это будет реальная потеря для российского футбола. Так что ситуацию нужно разрулить умно и внятно. И в первую очередь, в кое-то веки, руководствоваться традициями и пожеланиями самих болельщиков.