Стена в воротах: как российский голкипер Матвей Сафонов помог ПСЖ победить в ЛЧ Футбольный эксперт Горсков: Сафонов показал феноменальную игру в этом сезоне

Французский «Пари Сен‑Жермен» (ПСЖ) победил в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2025/2026. В финале клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом» со счетом 2:1 в серии пенальти. Ключевой фигурой стал вратарь парижан Матей Сафонов — первый российский футболист, два раза подряд выигравший самый престижный еврокубковый турнир.

Успех Сафонова в Лиге чемпионов ПСЖ — девятый клуб, который дважды подряд становился победителем в Лиге чемпионов. Российский голкипер внес весомый вклад в успех парижан. «В клубах, которые я тренировал, было много вратарей, умеющих отбивать пенальти, но Сафонов лучший из всех, кто у меня играл. Поражаюсь способности Матвея угадывать сторону, в которую будет нанесен удар с 11-метровой отметки и добраться до места, куда летит мяч», — заявлял главный тренер ПСЖ Луис Энрике. Когда Сафонов переходил в ПСЖ из «Краснодара», многие прочили ему место на скамейке запасных, но футболист опроверг прогнозы хейтеров.

В матчах группового этапа в Лиге чемпионов россиянин демонстрировал уверенную игру: отразил несколько опасных ударов, сыграл «на ноль» в одной из встреч и показал высокий процент отраженных атак. В 1/8 финала Сафонов совершил серию впечатляющих спасений. Например, в ответном матче парировал пенальти на последних минутах, что позволило ПСЖ пройти дальше по сумме двух встреч, и неоднократно выручал команду в ситуациях, когда соперник имел численное преимущество в атаке. В сложных матчах голкипер сохранял хладнокровие и помогал партнерам вернуться в игру. Его уверенность передавалась обороне, что снижало количество опасных моментов у ворот. Благодаря надежной игре вратаря ПСЖ смог пройти несколько раундов плей‑офф, а Сафонов вошел в символическую сборную лучших игроков турнира.

Пропуск мяча в ближайший угол На шестой минуте финального матча с «Арсеналом» вратарь пропустил мяч в ближний угол. Капитан парижан Маркиньос неудачно пытался прокинуть мяч, попал в Троссара, от которого поймал отскок Кай Хаверц, убежавший в контратаку и с острого угла вколотивший мяч под перекладину в ближний угол Сафонова. Британские СМИ раскритиковали россиянина: «Сафонов должен был сыграть лучше в моменте с голевым ударом Хавертца», — сообщила газета The Telegraph. «Кажется, в моменте с пропущенным голом Сафонов просто забыл, что вратарям можно отбивать мяч руками», — сыронизировали журналисты The Guardian. «Вероятно, Сафонов действительно является слабым местом своей команды, он не должен был пропускать гол от Хавертца, находясь в ближнем углу», — заявили авторы Sports Mole UK.

Однако футбольные эксперты с мнением западных журналистов не согласны. «Матвей Сафонов в финале Лиги чемпионов сыграл хорошо, несмотря на то, что на шестой минуте пропустил гол в ближний угол. Многие стали его обвинять, что ближний угол — вратарский, надо было отбивать мяч. Но эти люди не рассматривают факт, что сильный удар нанесли с очень близкого расстояния, с четырех-пяти метров. На такой удар отреагировать невозможно», — объяснил 360.ru директор «Школы спортивного журналиста», корреспондент «Российская газета» Николай Роганов. В этом угле Сафонов перекрывал весь низ ворот и все сделал правильно.

Дальше по матчу к Сафонову никаких вопросов не возникало. Играл он здорово, уверенно. Это тоже часть вратарского мастерства — после такого гола, где-то обидного, не развалиться, а держать себя в тонусе и команде уверенности придавать, потому что вратарь — важнейшая часть команды. Николай Роганов

Схожего мнения придерживается футбольный эксперт, автор телеграмм-канала «Дубль Вэ» Анатолий Горсков. «Матвей в этом сезоне показывает феноменальную игру и, что самое главное, суперуверенность и спокойствие. Не зря даже капитан команды Маркиньос в одном из интервью сказал: „Когда за спиной у нас Сафонов, мы чувствуем себя спокойно“», — напомнил он в беседе с 360.ru. По его словам, игрок «Арсенала» чудом угодил в верхний угол ворот. «Матвей прикрывал ворота. Мяч чудом пролетел мимо рук. Особой работы у него не было до серии пенальти. На выходах, во время стандартных положений, Матвей был хорош. Все мячи, которые он мог достать и выбить или перехватить, он поймал или выбил. По игре на выходах к нему не было вообще никаких вопросов», — отметил эксперт.

Серия пенальти При втором пенальти Сафонов угадал направление удара и перекрыл всю площадь ворот, куда летел мяч.

Некоторые игроки «Арсенала» даже сменили привычные удары: меняли угол, чтобы не попасть на уловку Матвея, который очень хорошо готовился к серии пенальти. Анатолий Горсков

Роганов также отметил, что англичане знали, насколько россиянин хорош в пенальти. «Они немного боялись его. Ментально он игроков „Арсенал“ переиграл. Те два промаха, которые игроки „Арсенал“ допустили, во многом из-за этого — они понимали, какой вратарь в воротах и старались быть максимально близко к штангам. Именно из-за этого они промахивались, мазали. Это тоже победа Сафонова. Хотя кто-то говорит, что „он же не отбил, это же игроки ‚Арсенала‘ сами промахнулись“. Нет, не сами. Прекрасная игра Матвея Сафонова в течение всего сезона, в том числе в Лиге чемпионов, заставила их промахнуться», — заявил Роганов.

«Сбой» в системе Луиса Энрике Футбольная истина гласит, что мяч, пропущенный в ближний угол, — это всегда вина вратаря, отметил Горсков. Но это не совсем так. «Фанаты могут поставить этот мяч в вину Матвею, но если пересмотреть удар несколько раз, то непонятно, как игрок с такого угла попал в верхний угол. Матвей перекрывал всю площадь ворот, но мяч реально каким-то чудом проскочил», — сказал специалист. Болельщики обвинили в случившемся систему Энрике, которая якобы могла дать сбой. «Надо воспринимать систему Луиса Энрике вместе в комплексе. Может быть, где-то она и дала сбой и ПСЖ пропустила мяч первой, но именно эта система позволила сравнять счет и победить в серии пенальти», — объяснил Роганов.

Фанаты должны принимать любимую команду со всеми ее достоинствами и недостатками.

Тем более что в ПСЖ, это факт очевидный, достоинств гораздо больше. Настоящие болельщики это понимают. Николай Роганов

Удар в голову В середине первого тайма финального матча Лиги чемпионов Сафонов получил удар в голову. Позже вратарь признался, что у него во время игры очень болела голова. «Давайте вдвойне поаплодируем Матвею, что он доиграл до конца. Любой удар по голове — это подозрение на сотрясение мозга. Последствия могут быть разные. Если Матвей нашел в себе силы продолжить матч, то честь ему и хвала», — сказал Горсков. Роганов уточнил, что удар был сильным, а мяч прилетел в затылок. После такого голова не болеть не может. «Но менять вратаря –терять уверенность, сеять мандраж среди своих. Потом Сафонов — профессиональный футболист, шел к этой мечте много-много лет. И за 60 минут до ее исполнения вдруг говорить, что „нет, поменяйте меня, потому что у меня болит голова“… Большинство профессиональных футболистов так бы делать не стали. На зубах, на крови, на чем угодно, они бы отыграли матч, что и Сафонов сделал. Он был важнейшей фигурой в серии пенальти, он был нужен», — подытожил Роганов. С марта 2025 года по май 2026-го «ПСЖ» шесть раз оказывался сильнее команд АПЛ в плей-офф Лиги чемпионов. В сезоне-2025/26 английские клубы сыграли в финалах всех трех еврокубковых турниров и выиграл два из их — «Кристал Пэлас» оказался сильнейшим в Лиге конференций, а «Астон Вилла» забрала кубок за победу в Лиге Европы. После победы ПСЖ в Лиге чемпионов на поле в Будапеште появился флаг России — с ним вышла жена Сафонова Марина.