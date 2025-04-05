05 апреля 2025 14:10 Избежать позора. Российские гимнасты отказались выступать под нейтральным статусом 0 0 0 Спорт

Спортсмены

Россия

Все российские гимнасты решили не участвовать в ближайших соревнованиях, организованных Международной федерацией гимнастики (FIG). Об этом сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России.

«Причина такого решения — многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования нашим гимнастам и гимнасткам. Федерация гимнастики России уважает и разделяет позицию спортсменов», — отметили в федерации. Вице-президент Федерации гимнастики России, олимпийский чемпион Никита Нагорный отметил, что в текущей ситуации было принято взвешенное решение отложить участие наших сборных в предстоящих международных соревнованиях. «Мы надеемся на изменения в международной спортивной повестке и готовы вернуться, как только появится возможность выступать в полном составе спортсменов, которые подавались на нейтральный статус», — подчеркнул он. Главный тренер сборной команды по спортивной гимнастике Андрей Родионенко назвал решение сложным, но закономерным.

Безусловно, я как главный тренер сборной поддерживаю позицию спортсменов. Сегодня мы пристально следим за получением нейтрального статуса российскими гимнастами и не можем оставаться в стороне, когда одним предоставляется возможность выступать на международной арене, а другие лишаются этого. Андрей Родионенко Главный тренер сборной команды по спортивной гимнастике

Он добавил, что будет внимательно следить за развитием событий и продолжит совершенствовать систему внутренних соревнований. Член сборной команды России по спортивной гимнастике Виктория Листунова сказала, что благодарна команде за принятое решение, это очень ценно, когда вся команда так поддерживает тех, кого лишили шанса выступить на ближайших соревнованиях. «Я уверена, что, объединившись, мы стали только сильнее», — отметила она.

Фото: Пресс-служба Федерации гимнастики России

Причины отказа российским спортсменам в допуске на международные соревнования под эгидой FIG В июле 2023 года Международная федерация гимнастики сообщила о том, что с 1 января 2024 года российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. Согласно условиям допуска, право на участие в соревнованиях получат только те спортсмены и члены команд, которые не выражали поддержку специальной военной операции и не связаны с вооруженными силами. Для проверки этой информации будут изучать соцсети спортсменов. Примечательно, что комитет расценил как поддержку СВО участие спортсменов в гала-концерте ко Дню Защитника Отечества, где неоднократно использовалась георгиевская ленточка, хотя георгиевская лента не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Она была учреждена императрицей Екатериной II в 1769 году, во время русско-турецкой войны 1768–1774 годов, чтобы отметить верных, храбрых и разумных людей, которые служили на благо Российской империи. День Защитника Отечества в России вообще отмечается уже более века. При этом гимнасты должны выступать в форме светло-синего цвета, а предметы художественной гимнастики — в полностью белом. На форме не должно быть никаких национальных символов, а также запрещено использование гимна и любых вербальных выражений, связанных с национальной принадлежностью. Ранее армянский гимнаст Артур Давтян заявил, что спортсменам стало легче выигрывать медали без россиян. Но ему жаль, что они пропускают крупные международные соревнования. По мнению Давтяна, спорт и политика должны быть по разным сторонам.