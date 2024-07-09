Испания деклассирует Францию на Евро-2024: баски, вперед!

«Испания — Франция» — пожалуй, одна из главных вывесок на Евро-2024. Классическое сражение грандов, великих сборных, увенчанных множеством побед. Французы последние из них одержали относительно недавно — в 2018 году на чемпионате мира в России. Помните ту уверенную победу над хорватами, да? Испанцы первенствовали чуть дальше, но зато они брали чемпионаты Европы в 2008-м и 2012-м, а чемпионат мира в 2010 году — феноменально! Да то была величайшая команда. Висенте Дель Боске — гениальный тренер; он сотворил ту сборную.

Теперь «красную фурию» тренирует новичок Луис де ла Фуэнте. Он известен по выступлениям за «Атлетик» из Бильбао (баски будут свободными!) и прошел путь с юниорскими и молодежными национальными сборными до того, как возглавил главную команду страны. При де ла Фуэнте команда показывает ускоренный вертикальный футбол, не лишенный традиционной испанской техничности.

Фото: Global Look Press

К матчу испанцы подходили в статусе фаворита. Германия была бита в четвертьфинале — поклон Дани Ольмо! А вот французы, возглавляемые бессменным Дидье Дешамом, которого, на мой взгляд, как тренера, несмотря на все комплименты, недооценивают, играет сомнительно. С бельгийцами было скучно и пресно, с португальцами — казалось, что поддавки, пока ни наступила серия пенальти. Килиан Мбаппе, получивший травму носа в первом же матче Евро-2024, явно не оправдывает ожиданий.

Однако главное разочарование для французов — это, конечно, Антуан Гризманн. Форвард «Атлетико», вероятно, самый умный игрок команды Дидье Дешама. Однако на Евро-2024 у него явно не ладится ни физически, ни психологически.

Причем партнер по сборной Рабьо даже заявил, что у Гризманна депрессия. Так что выезжала Франция благодаря тренерскому уму Дешама, крепкой, сыгранной обороне и шикарному Нголо Канте в центре. Точнее, не выезжала, а доползала, потому что победы над Португалией и Бельгией — это было именно проползание в полуфинал.

Фото: Global Look Press

Между тем в этой битве французы начали с удачи. Мбаппе показал, что его претензии на статус Короля современного футбола (Месси в Америке и стар) появились не просто так. Он выдал с фланга и Коло Муани замкнул головой. Но потом испанцы быстро восстановили справедливость. А они реально играли лучше в этом матче. Да на всем чемпионате они в целом играли лучше.

Фото: Global Look Press

Сначала отличился Ямаль. Кто только не потешался над ним, этим суперодаренным футболистом, а он взял, сместился к центру и как лупанул с левой ноги-колотушки! О, это был гол в стиле Месси или Роббена! Так кто тут король? Ладно, принц! Ямаль забил самый «молодой» гол на Евро. Но Ямаль в принципе всн делает самым молодым — парню (так, на секундочку) 16 лет. Вы верите, да, что всего 16?! Майкл Оуэн отдыхает.

Фото: Global Look Press

Потом за дело взялся скрытый герой всей испанской сборной. Кто играет в компьютерный футбол: мой вам совет — берите этого парня в команду; он прекрасен. Дани Ольмо забивал в одной восьмой грузинам. Немцам в четвертьфинале он не только забивал, но и отдал решающий пас на Мерино в дополнительное время. Вот и в ворота Франции он забил победный гол. И сделал это издевательски легко. Ольмо юркий, толковый, суперуниверсальный игрок.

Французы не имели особых шансов отыграться. Мбаппе, а не надо связываться с трансвеститами, выглядел жалко. Гризманн вышел подавленный. Дешам, казалось, бушевал на тренерской скамейке из-за решений судьи, но на самом деле он, сверхопытный и грамотный, злился на подопечных. Дидье понимал: этот матч не вытянуть.

Испания была очень хороша — со своими реактивными флангами в лице Уильямса и Ямаля, с центром в полузащите — Родри и Фабиан Руис. Последний — вообще какой-то прокачанный вариант, получившийся от смеси Гвардиолы и Фабрегаса, когда те играли в футбол. И вот что еще любопытно. В этой сборной Испании огромное число басков. Тренер де ла Фуэнте — тоже из Страны Басков. А ведь сколько было сказано, брошено, что баски не хотят быть в Испании? Хотя бы футбольно.

Фото: Global Look Press

И вот тут они едут на чемпионат Европы в составе национальной сборной и делают результат. И вратарь Симон, и центральный защитник Ляпорт, и торпедирующий Нико Уильямс, и Вивиан, и парни из «Реала Сосьедад» — все они ведут Испанию к чемпионству. Так что Страна Басков, если захочет, может попросить свой личный кубок. На данный момент она это заслужила. Вперед, баски, выигрывайте чемпионат!