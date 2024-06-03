Сегодня 18:17 Хоккеист Никита Задоров — в страхах перед Сибирью, в мечтах об интеллекте Писатель Беседин: хоккеист Задоров однажды и правда может оказаться в Сибири 2 0 0 Фото: Monika Skolimowska/dpa / Global Look Press Эксклюзив

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Эх, мельчает нынче диссидент! Хотя он и не диссидент вовсе. А так — крошечный, жалкий смердяков (да, да, с маленькой буквы). Забавно, кстати, когда подобные смердяковы появляются в спорте и оттуда начинают вещать о политике, социуме, экономике. Получается трагикомично. Никита Задоров тут — характерный, я бы сказал, ярчайший пример.

Напомню, что господин этот в обтягивающих штанцах выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), это в Северной Америке. И я уже писал о нем — точнее, не столько о нем, сколько о таких, как он, о тенденциях. Тогда у меня вышел спор: достойный ли, уровневый ли хоккеист Задоров в принципе. Оппонент утверждал: мол, да. А я говорил, что нет. Вынужден признать: в прошедшем сезоне Задоров, несомненно, прибавил. Переход из «Калгари Флэймз», где он в очередной раз оскандалился, в «Ванкувер Кэнакс» определенно пошел Никите на пользу. Особенно Задоров отличился в плей-офф, где забивал после сольных проходов и раздавал передачи. Другой вопрос, что его фирменные ошибки — глупые нарушения и удаление на пять минут, потери шайбы и обрезы — никуда не исчезли.

Фото: Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency / Global Look Press

«Ванкувер», кстати, проиграл в плей-офф «Эдмонтону» — тот будет рубиться в финале против «Флориды», за которую выступают наши Куликов, Тарасенко и, конечно же, Бобровский.

И вот, вылетев из розыгрыша Кубка Стэнли, Никита дал феерическое интервью, в котором, помимо прочего, ответил на вопрос о возвращении в Россию. Вышло в его стиле — эпично. По мнению Задорова, на следующий же день после возвращения в Россию он окажется в Сибири. Тут так и просится, знаете ли, смысловой ряд: ГУЛАГ — водка — медведи — балалайка. Честно сказать, подобные заявления были смешны и нелепы еще двадцать лет назад, а сейчас смотрятся как бестолковый такой олдскул из туповатых низкосортных комедий.

Однако Задоров продолжает фонтанировать стереотипами откуда-то из времен холодной войны. Ему не хватает разве что плаща, шляпы (Никита предпочитает очень дорогие костюмы, а его коллеги предпочитают подшучивать на этот счет) и истеричных криков в поддержку Рейгана. Удивительно, насколько же пустила корни в сознании таких, как Задоров, клюква даже не второй, а десятой свежести. Как она не пропадает? Это что — шоковая заморозка? Но тогда чего — мозга, стереотипов или и того, и другого?

Тут любопытно, на самом деле, что стоит за этим. Никита додумывается до эпоса о Сибири и тому подобных вещей сам, потому что безнадежно глуп. Или ему кто-то подсовывает клюкву, как в своё время задували в уши Артемию Панарину русофобскую пыль. Полагаю, что в случае Задорова две причины действуют в совокупности. Никита, как показало его интервью Юрию Дудю*, безнадежно глуп. Ну, а советчики всегда найдутся. Это ведь навязчивая идея слуг американского истеблишмента — сделать из российских спортсменов, музыкантов, писателей, оказавшихся в США, русофобов и через них транслировать публике соответствующие нарративы.

Фото: IMAGO/Larry MacDougal / Global Look Press

Но, если мы говорим о хоккее, то тут у слуг получается не очень. Как в той песне Кобейна: «Serve the servants — oh no!» Самый популярный российский хоккеист в США — по-прежнему Александр Овечкин. Лучший наш хоккеист в НХЛ — Никита Кучеров. Оба настоящие патриоты России. Артемий Панарин же с антироссийской темы вовремя соскочил — кстати, сразу после этого стал показывать хоккей на несколько уровней лучше. Так что остается Никита Задоров. И, честно сказать, это довольно неудачный выбор для трансляции антироссийских и русофобских нарративов. Ему бы два слова связать — какая тут внятная критика?

Фото: Jari Pestelacci via www.imago-im/www.imago-images.de / Global Look Press

Самому Никите хочется сказать: если хочешь загубить карьеру, ты на верном пути. Может так статься, что однажды Задоров и правда окажется в Сибири: не территориально — спортивно. Есть ведь такой хоккейный клуб «Сибирь» — вполне симпатичный, кстати, и крепкие, пусть и бестолковые защитники команде из Новосибирска не помешают.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.