Сегодня 14:35 «Гены не обманешь». Звездная украинка Баюл променяла себя на бутылку и американскую мечту 0 0 0 Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press / www.globallookpress.com Спорт

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Фигурное катание

Украина

Оксана Баюл в начале 90-х стала восходящей звездой мирового фигурного катания и первой олимпийской чемпионкой Украины. Она рано вошла в пантеон знаменитостей, но потом рухнула в пропасть с пьяными вечеринками, срывами, реабилитацией и хейтом в соцсетях. История падения самой проблемной украинской спортсменки — в материале 360.ru.

Сиротство и отцовская тяга к бутылке Баюл родилась в Днепропетровске в 1977 году. Девочка осталась совсем одна в возрасте 13 лет — ее папа-алкоголик ушел из семьи, мать умерла от рака, бабушка и дедушка тоже скончались. Оксана стала сиротой. Ее приютил тренер Станислав Корытек, но вскоре он уехал за океан. Подросток осталась одна в общежитии, где впервые и взяла в руки сигарету, а горе стала запивать алкоголем. Когда ее ровесницы прогуливали школу ради кино, Баюл проводила время в компании взрослых спортсменов на вечеринках со спиртным. На льду девушка блистала несмотря на то, что в ней пробудилась отцовская тяга к бутылке. Уже в 16 лет Баюл стала олимпийской чемпионкой — победа в Лиллехаммере превратила ее в героиню. Историю сироты-чемпионки бурно обсуждали в США.

Фото: РИА «Новости»

Взвилась к звездам, но потеряла голову После Олимпиады украинка отправилась в США. Шоу, внимание и деньги вознесли Баюл к звездам, но девушка совсем потеряла голову. Своих тренеров она обвинила в краже миллионов. Все время в Штатах фигуристка пила, ее регулярно замечали на алкогольных вечеринках. В свои 19 лет нетрезвая Баюл села за руль Mercedes и врезалась в дерево. Оксане дали условный срок, лишили прав и вынесли вердикт врачей: реабилитация или смерть.

Фото: РИА «Новости»

Реабилитация и путь хейтера Баюл провела в клинике почти четыре месяца, где впервые призналась себе в зависимости от спиртного. По наставлению врачей девушка решила побороть алкоголизм, вновь стала тренироваться и похудела на семь килограммов. В 37 лет она родила дочь Софию от продюсера Карло Фарину. Не добившись успеха ни в ледовых шоу, ни в тренерстве, Баюл выбрала путь хейта в адрес российского спорта. Особое внимание она уделила Этери Тутберидзе, Камиле Валиевой и Татьяне Тарасовой. Валиевой украинка пророчила инвалидность к 35 годам — якобы российские тренера калечат детей ради баллов. Тутберидзе она обвинила в плагиате шоу. Затем Баюл призвала МОК не допускать Россию на Олимпиаду — тогда не выдержала Тарасова. «Она же дура непроходимая! Это просто отсутствие ума», — заявила тренер. Теперь звезда 90-х окончательно превратилась в стареющего тролля, вспоминающего молодость сквозь призму провалов и обид. Она могла бы стать символом нового времени для Украины, но сама же выбрала другой путь.