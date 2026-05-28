Теннис, падел и бадминтон. Где в Москве и Подмосковье поиграть на бесплатных кортах Главврач академии «Спартак» Карлицкий: важно не жить на корте часами

Бадминтон и падел — новая любовь россиян. Но и в них нужно играть без фанатизма. Главный врач академии ФК «Спартак» Никита Карлицкий рассказал, чем и для кого опасны эти «легкие» виды спорта. Если же противопоказаний нет — бесплатные корты Москвы и Подмосковья ждут любителей активного отдыха.

Россияне выбирают бадминтон и падл Мода на большой теннис ушла: жители России все чаще предпочитают бадминтон. Еще одна новая любовь — падел, смесь большого тенниса и сквоша. Для него нужны корт, легкие закрытые ракетки с отверстиями, мягкий мяч и пара для игры. Название происходит от английского слова paddle — «весло» или «лопатка». Причина популярности обеих игр понятна — обе не требуют специальной спортивной подготовки, правила простые, а стоимость инвентаря вполне доступна. Причем в бадминтон можно играть на практически любой площадке, где нет ощутимого ветра — в лесу, парках и скверах. Главное — прохожим не мешать. Бадминтон и падел дают мощную кардионагрузку. Кроме того, они развивают координацию, глазомер (да и вообще тренируют глазные мышцы, так как нужно следить за снующим туда-сюда воланом или мячом). Плюс помогают сбросить вес: за час игры сгорает от 500 до 700 килокалорий.

Важно играть в меру Большой теннис дает и большие нагрузки. В бадминтоне и паделе меньше бегают, есть больше передышек. Поэтому играть в них могут даже пожилые люди, рассказал 360.ru главный врач академии ФК «Спартак» Никита Карлицкий. Любая активность полезна. Вопрос в здравомыслии.

Заниматься пару часов по несколько раз в неделю — это вполне приемлемо. Но есть же люди, которые начинают прямо серьезно играть часами. Причем именно играть, они не используют специальные тренажеры, не готовятся особо, немножко разогрелись и все. И так больше вредят здоровью, чем приносят ему пользу. Никита Карлицкий

Те, кто слишком усердствует, получают проблемы с суставами, боли в плечах и тому подобное. Нужно двигаться постепенно, шаг за шагом. Врач посоветовал комбинировать занятия: играть не только в падел или бадминтон, но и добавить что-то еще — плаванье, пляжный волейбол. Так тело получает равномерную нагрузку. Карлицкий напомнил, что пляжный волейбол в свое время стал очень популярен по тем же причинам, что сегодня бадминтон и падел — в него мог играть практически любой человек. Не даром в сборную по этому виду спорта входят спортсмены, которые из-за возраста уже не могут играть в классический волейбол.

Интересно Российские спортсмены Вячеслав Красильников и Олег Стояновский — оба в прошлом классические волейболисты — в 2021 году на летних Олимпийских играх в Токио завоевали серебряные медали в турнире по пляжному волейболу. Это первая серьезная награда России в этом виде спорта.

Перегрузки чреваты многим болезнями. Например, латеральным эпикондилитом, его еще называют «Локоть теннисиста». Это воспаление сухожилий с внешней стороны локтя. Возникает оно из-за перегрузки мышц, которые отвечают за разгибание запястья и пальцев. Такой диагноз можно заработать и в том же паделе, отметил врач.

Самое важное — разогреваться. И не жить на корте часами. Даже человек в неплохой форме за час игры получит очень хорошую нагрузку. Неопытным спортсменам лучше начинать постепенно, с перерывами, втягиваясь понемногу. Главное — не увлекаться в азарте. Никита Карлицкий

Он уточнил, что при слабых голеностопных суставах в момент разворота можно получить травму. Без подготовки и разогрева мышц частый бег может привести к обострению артроза и артрита. Аккуратнее нужно быть тем, кто перенес инсульт или страдает ишемической болезнью сердца. Но в любом случае лучше всего проконсультироваться у спортивного врача.

Войны на кортах Поклонники большого тенниса негативно относятся к спортсменам с другими ракетками. Главные претензии идут из-за места для игр: если в бадминтон в принципе можно играть даже на лесной полянке, то для падела нужен полноценный корт с сеткой. Так же, как и теннисистам. Но падел набирает популярность. Многие клубы строят площадки именно под него и переоборудуют уже имеющиеся теннисные корты: на месте одного можно построить минимум две площадки для новой модной игры. Для владельцев спортивных зон это выгодно, а вот теннисистам найти место для тренировок становится труднее. Есть и вопрос престижа. Большой теннис требует долгих месяцев упорной работы, чтобы научиться базовой технике — правильно держать ракетку, работать ногами. Иногда люди годами тренируются держать мяч в игре. В паделе даже новички в первый день могут сыграть успешно.

Среди мировых звезд яростнее всех негодует серб Новак Джокович. По его словам теннис на клубном уровне находится в смертельной опасности: падел просто «сжирает» его. Знаменитый тренер Патрик Муратоглу уверен, что эта игра опасна для теннисистов, так как напрочь уничтожает мышечную память и ломает замах. Однако многие игроки в теннис, особенно те, что завершили карьеру, с удовольствием играют в падел. Среди них Мария Шарапова, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, сестры Серена и Винус Уильямс. Да ладно, того же Джоковича не раз замечали на кортах с закрытой ракеткой без струн.

Корты в Москве и Подмосковье Любители тенниса в Москве и Подмосковье могут играть в любимую игру на бесплатных площадках. Но стоит учесть, что это общественные пространства, там нет системы бронирования и постоянной сетки, так что ее лучше приносить с собой. Также корты есть на территориях многих школ, они открыты для местных жителей, график работы можно узнать на месте. Парк «Фили» — корт с грунтовым покрытием;

Парк «Дубки», улица Дубки, 6 — корт с грунтовым покрытием;

Парк «Митино»;

Измайловский парк — несколько кортов с твердым покрытием;

Парк «Радуга» (Вешняки) — два корта;

Парк 850-летия Москвы (Марьино) — несколько кортов;

Олонецкий проезд, сквер;

Каширский проезд, дом 9, корпус 1 — три корта с покрытием из резиновой крошки и теннисной стенкой; Улица Кировоградская, дом 18, корпус 2; Улица Кировоградская, дом 17, корпус 2, строение 4 (сквер «Родная Гавань»); Улица Днепропетровская, дом 16, корпус 4 — два корта; Улица Голубинская, дом 25, корпус 2 — корт с покрытием из резиновой крошки; Улица Коломенская, дом 27, корпус 1.

Интересно Поиграть в падел в Москве стало возможно благодаря проекту «Московские сезоны». Бесплатных корты устроены возле станций метро Третьяковская, Баррикадная и Римская. Новичкам помогут инструкторы. Записаться можно здесь.

Бесплатные теннисные корты в Московской области находятся в муниципальных парках культуры и на территории спортивных комплексов. Одинцово, Парк культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной — корт с грунтовым покрытием;

Химки, Парк имени Л. Н. Толстого;

Балашиха, Парк Пехорка;

Красногорск, Экопарк Губайловский;

Люберцы, 3-е Почтовое отделение, Городок А (микрорайон Красная Горка) — корт с грунтовым покрытием.