Сегодня 12:15 Финал Кубка Стэнли: русские против канадцев — легенды возвращаются Писатель Беседин рассказал, какие российские хоккеисты поборются за Кубок Стэнли 1 0 0 Фото: John Crouch/Icon Sportswire via / Global Look Press Эксклюзив

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В ночь с 8 на 9 июня две легенды, два монстра сойдутся в решающей хоккейной битве. Она будет состоять максимум из семи, минимум из четырех напряженнейших поединков. Да-да, «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» разыграют Кубок Стэнли. И это будет великое, эпохальное побоище! Ведь у него прямо сейчас есть множество подоплек.

Для российского зрителя, который в последнее время, несмотря на санкции, все активнее следит за НХЛ (Национальная хоккейная лига; главный приз — Кубок Стэнли), финал розыгрыша любопытен в первую очередь тем, что участвуют сразу три россиянина. Все они выступают за «Флориду» («Эдмонтон» традиционно крайне редко подписывает русских): Владимир Тарасенко, Дмитрий Куликов и, конечно, Сергей Бобровский. У каждого из них свой путь, своя судьба.

Владимир Тарасенко, выигравший вместе со сборной России молодёжный чемпионат мира (легендарная сборная с Панариным, Кузнецовым, Орловым, победившая в финале канадцев в американском Баффало), долгое время оставался символом команды «Сент-Луис Блюз». Он пятый снайпер за всю историю клуба. С ним Тарасенко выиграл Кубок Стэнли.

Фото: Владимир Тарасенко / Keystone Press Agency / Global Look Press

Однако травмы, непонимание, конфликты — все это вынудило Владимира искать другую команду. Он был в элитных «Нью-Йорк Рейнджерс», был даже в роковой «Оттаве» — и вот новая остановка: «Флорида»! Не сказать, что Владимир в ней хорош, но решающую шайбу тем самым «рейнджерам» в финале Восточной Конференции забросил именно он.

Куликов очень опытный защитник. Более чем. Он провел в НХЛ 948 матчей в регулярных чемпионатах (это третий показатель после Овечкина и Малкина среди действующих российских игроков), но никогда не считался топовым защитником. Скорее всегда оставался игроком для третьей пары. Лучшие годы Дмитрия, несомненно, пришлись как раз-таки на «Флориду». В ней он выглядел основательно и надежно.

Фото: Павел Куликов / Maksim Konstantinov / Global Look Press

Бобровский — одна из главных вратарских звезд всей НХЛ. Сергей — обладатель двух наград «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю по итогам сезона) — из действующих вратарей он делал это чаще других. Причем Боб блистал за довольно-таки скромный «Коламбус» (там он, к слову, выступал с будущим «рейнджером» Панариным), а после перешел в более звездную «Флориду» на очень крутой контракт, став самым высокооплачиваемым вратарем лиги. И понеслось! Бобровского обвиняли в том, что он не отрабатывает свой контракт, выглядит слабо…

Фото: Сергей Бобровский / Russian Ice Hockey Federation/Twitter.com / Global Look Press

Надо признать, основания для такой критики имелись. Боб проснулся и зафеерил в плей-офф прошлого сезона. «Флорида» там дошла до финала, проиграв «Золотым Рыцарям» из Лас-Вегаса. Тот финал Сергей, блиставший весь розыгрыш Кубка Стэнли, опять же отыграл не слишком убедительно. Что ж, в этом году у Бобровского есть шанс доказать всем и каждому, что прямо сейчас он лучший вратарь в НХЛ и мире, что он опять же отрабатывает каждый цент из своей зарплаты. И это мощнейший вызов в карьере Сергея. Собственно, это вершина его профессионального пути.

К тому же биться он станет против главной звезды мирового хоккея, наследника Уэйна Гретцки и Сидни Кросби, хоккеиста с другой планеты — Коннора Макдэвида. Тот основательно и всерьез идет за первым своим Кубком Стэнли в карьере.

Этот сезон «Эдмонтон» начал неубедительно — однако постепенно взял свое. Произошла смена тренера, удалось наладить игру в защите, ну и выздоровел Коннор Макдэвид, конечно, который нереально прокачал партнера по тройке Зака Хаймана. Плюс не забываем, что за «Эдмонтон» феерит один из лучших европейских игроков прямо сейчас — немец Леон Драйзайтль.

Вот прежде всего двух этих супертопов — Драйзайтля и Макдэвида — нужно будет остановить нашим Куликову и Бобровскому. Ну а там, глядишь, и Тарасенко свои шайбы забьет. Плюс за «Флориду» выступает шикарный центрфорвард Александр Барков — русский игрок, представляющий, к сожалению, сборную Финляндии. Мы позорным образом этого мастера для своей сборной упустили. Будем надеяться, что смена Малкину подрастает — пока что позиция центрфорварда для России остается проблемной.

Фото: Александр Барков / Joe Forzano/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

К интригам розыгрыша Кубка Стэнли нужно добавить и то, что канадские клубы не выигрывали трофей вот уже 30 лет. Последний раз это сделал «Монреаль» в сезоне 1993/1994.

В целом же дела у канадских клубов в НХЛ идут так себе — и, конечно, Страна кленового листа ждет и верит, что именно Коннор Макдэвид и именно «Эдмонтон» завоюют трофей, вернув его на родину хоккея.

Ведь Коннор, как уже говорилось, наследник Гретцки, а именно Уэйн вместе с Марком Мессье, Яри Курри, Полом Коффи ковали славу «Эдмонтона» во второй половине 80-х. Та команда, без сомнения, остается одной из самых легендарных за всю историю НХЛ. Так что теперь «Эдмонтон» вновь может подняться на вершину, осчастливив всю Канаду и отвесив пощечину хоккейной Америке. Однако, чего уж скрывать, лично я буду болеть за «Флориду» и персонально за Сергея Бобровского. Он заслужил свой Кубок Стэнли. Прости, Коннор!