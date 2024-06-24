Сегодня 14:01 Русские всегда возвращаются. Финал Кубка Стэнли удался! Писатель Беседин: клубы «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» устроили феерию 0 0 0 Фото: Joel Auerbach/Icon Sportswire vi / Global Look Press Эксклюзив

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При других сопутствующих данных это был бы, вероятно, один из самых выдающихся финалов в истории Кубка Стэнли. Все совпало, сошлось идеально. Честно сказать, можно даже было бы потратить бесценные часы на ночные просмотры хоккейных матчей. «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» устроили феерию — и спортивную, и околоспортивную. Однако СВО, чудовищный теракт в Дербенте, обстрелы Севастополя и Белгорода — в таких обстоятельствах трудно воспринимать хоккей. Даже такой.

Для российского зрителя все подпитывалось участием троих соотечественников в финальной серии — все они играют за «Флориду». Больше других следили за вратарем Сергеем Бобровским, который, если бы выиграл Кубок Стэнли, мог бы стать абсолютной легендой уровня Гашека и Брода и, вероятно, лучшим из российских голкиперов (хотя Василевский из «Тампы» наверняка бы поспорил). С точки зрения спортивного противостояния в целом за Кубком Стэнли следили особенно, потому что за ним шел человек, на которого молится вся хоккейная Северная Америка, — да, да, конечно, это Коннор Макдэвид, второй после Уэйна Гретцки, но мечтающий стать первым. И никогда Мак не был столь близок к заветному кубку.

Хотя начало финальной серии не обещало ни Коннору, ни «Эдмонтону» таких перспектив. «Флорида» начала с трех побед, а после такого, как известно, не отыгрываются. Причем блистал именно Сергей Бобровский. Вопрос стоял лишь в том, кому дадут приз как самому ценному игроку плей-офф — Бобу или Александру Баркову (выдающемуся русскому центральному нападающему, который, по недосмотру России, выступает за финнов).

Фото: Сергей Бобровский в 2018 году / Russian Ice Hockey Federation/Twitter.com / Global Look Press

Однако затем что-то произошло не так. «Эдмонтон» выиграл дома со счетом 8 — 1. Бобровского, пропускавшего, точно начинающий кипер, все, что летело в створ, заменили. Кто-то пошутил: «Просто „Флорида“ решила брать кубок дома, перед родными болельщиками». Но в комментарии спортивному СМИ я заметил: «Нет, что-то у „Пантер“ сломалось». Действительно, они уступили еще в двух матчах. Счет в серии стал 3 — 3. Но главное: казалось, Бобровский, тащивший на себе «Пантер», утратил уверенность…

И все-таки «Флорида» победила. Причем очень по-русски: не благодаря, а вопреки.

В седьмом, решающем матче Бобровский оказался великолепен. Он вернулся, чтобы остановить и хваленого Макдэвида, и его вечного спутника Драйзайтля. Бобровский сотворил чудо для «Пантер». Ну и для себя лично. Фактически этой победой в Кубке Стэнли Боб вписал себя в ряд величайших вратарей, чьи имена знает каждый хоккейный болельщик: Владислав Третьяк, Доминик Гашек, Мартин Бродо, Патрик Руа, Терри Савчук. Теперь там и наш Сергей Бобровский. Одной ногой там же великий Андрей Василевский из «Тампы».

Фото: Сергей Бобровский / Joe Forzano/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

И неважно, что приз как самому ценному игроку розыгрыша отдали Коннору Макдэвиду. Там бы и Кубок Стэнли отдали, чтобы удовлетворить североамериканские амбиции. Королем все равно остался Бобровский, потому что победитель здесь он. Вместе с ним выиграли Кубок и два русских парня: Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов. У них тоже своя любопытнейшая судьба. Тарасенко блистал когда-то, но потом его замучили травмы. Владимир долго искал свой клуб и наконец-то нашел «Пантер», в составе которых выиграл свой второй кубок (первый — в «Сент-Луисе»). Куликов же верный и стойкий солдат, сыгравший множество матчей в НХЛ, но всегда остававшийся, что называется, в тени.

Фото: Владимир Тарасенко / Jesper Zerman/Keystone Press Agency / Global Look Press

Это красивая победа, добытая «Флоридой», фактор русских в которой сыграл ключевую роль (Саша Барков ведь тоже русский). Когда многие думали, что Бобровский сдал, что «Пантеры» скисли, а Макдэвид почувствовал кровь, команде из солнечного штата все же удалось взять свое. Они не проиграли в финале, как в прошлом году «Вегасу». Что ж, с победой! Русские вернулись и взяли свое!