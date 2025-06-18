Сегодня 15:34 Худшее отношение с холодной войны. Фетисов встал на защиту спортсменов России Фетисов предложил создать структуру для защиты спортсменов России 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

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Главная цель мирового спорта всегда заключалась в объединении стран и народов. Вмешательство политических структур привело к серьезной дискриминации российских и белорусских спортсменов, какой не было даже во время холодной войны. О способах выхода из ситуации и дальнейшем развитии российского спорта в интервью ведущей 360.ru Анастасии Букреевой на полях ПМЭФ-2025 рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, экологии и охране окружающей среды, а также прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов.

Унижение нейтральным статусом

Он напомнил, что впервые политическое вмешательство в спорт произошло в начале 1980-х годов, когда западные страны объявили бойкот Олимпиады в Москве, а в ответ страны социалистического блока отказались от поездки на международные соревнования в Лос-Анджелес. «Это было политическое решение стран, которые отказались от участия. А сегодня творится полный беспредел с дискриминацией российских и белорусских спортсменов со стороны международных федераций. Речь не только про недопуск, но и про манипулирование участием, когда спортсменам даже в нейтральном статусе ставят дополнительные условия. Это унижение», — заявил Фетисов.

Фото: 360.ru

Он напомнил, что свою спортивную карьеру построил на международной арене в сборной Советского Союза во время холодной войны: тогда команда встречалась с бойкотами, но спортсменов никто не унижал.

Я 23 года играл, играл в Северной Америке, играл на площадках мира, где мы, в общем, были врагами с теми же западными странами. Но этого недружелюбия со стороны спортсменов не испытывали, как сейчас. <…> Мы уступали, побеждали, заставляли весь мир, особенно тот, который был против нас, вставать при исполнении гимна и поднятии флага. Вячеслав Фетисов

Депутат подчеркнул, что неоднократно выступал с предложением заявить всем международным структурам, что российские спортсмены выйдут на мировые площадки только с флагом и гимном, поэтому другие предложения надо отвергать. «Конечно, есть вариант, что часть спортсменов примут решение участвовать в соревнованиях в этом унизительном нейтральном статусе, но это их выбор, им с ним жить дальше», — добавил Фетисов.

Проблемы спортивной дипломатии

Фетисов добавил, что из-за недостаточного представления России в различных международных федерациях влиять на принятие решений и налаживать связи для решения вопросов с допуском спортсменов очень сложно.

Нам необходимо создать единый союз и от лица спортсменов обращаться во все структуры. <…> Если бы мы изначально большой армией великих спортсменов заявили о том беспределе, может быть, другая реакция была бы на все. Вячеслав Фетисов

Депутат отметил, что сегодня страна находится в состоянии боевых действий, в которой обычные люди погибают за флаг и гимн. Все спортсмены это прекрасно понимают, но также ощущают обиду за то, что не могут участвовать в мировых первенствах.

Фото: 360.ru

«Я как спортсмен и тренер понимаю, что их век не такой большой, но ситуация, к сожалению, такая, что нужно принимать решение в пользу единства страны», — отметил Фетисов. Он подчеркнул, что также необходимо развивать внутренний потенциал через всероссийские чемпионаты, кубки, турниры, поднимать статус спортсменов, заполнять трибуны болельщиками и создавать спортивную индустрию. «Мы себя считаем крупнейшей спортивной страной. Много что можно сделать. Поднимать в том числе студенческий спорт на новый уровень. Необходимо поддерживать детский спорт, внедрять новые технологии», — добавил прославленный хоккеист.

Главная задача российского спорта

Основная задача которую необходимо выполнить сегодня, — возвращение российских спортсменов на мировую арену, чтобы беспредельные решения прекратили разрывать мировое сообщество и простых людей.

Это все делается специально. Мы в этом статусе без флага и гимна живем с 2016 года. Теперь еще требуют бумажку подписать, что ты не поддерживаешь политику президента. А если, не дай бог, поздравил родственника с 23 Февраля или Днем Победы, то тебя не допустят до соревнований. Не может этот беспредел длиться вечно. Вячеслав Фетисов

Он отметил, что за считаные дни мир превратился в анти-Россию, но спортивное сообщество понимает, что их задача — строить мосты, чтобы объединять людей. В качестве примера Фетисов привел Олимпийскую деревню.

«В 80-е годы это были разные деревни для восточного и западного блока. А потом единое пространство, где спортсмены показывали политикам, каким образом должен быть устроен мир», — пояснил он.

Фото: 360.ru

Фетисов добавил, что сегодня политическая обстановка стала очень хрупкой и задача спорта — предотвратить любое страшное развитие событий. «Не дай бог, завтра произойдет ядерная война, и ты не вложил свой голос, чтобы этого не произошло. Эта роль МОК и международных федераций должна быть определяющей. А они просто сумашедшие: побежали туда, где ничего хорошего не ждет», — добавил хоккеист. Фетисов отметил, что именно сегодня нужно вести диалог со всеми мировыми спортсменами, чтобы они поняли, куда все идет и что нужно сделать, чтобы никакой беды не произошло.