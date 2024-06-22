Евро-2024: а без России-то не обошлось!

Евро-2024, как сказали бы комментаторы старой школы, пересек свой экватор — так что самое время подвести итоги. Вообще, кто в курсе, каждую полночь я делаю для Telegram-канала «360» минутный обзор (коротко и емко) игрового дня на чемпионате. Добро пожаловать! А теперь поговорим о Евро-2024 подробнее.

Дела футбольные Пока что этот чемпионат Европы трудно назвать выдающимся. Я бы даже назвал его несимпатичным. Большая часть команд играет в полусонном состоянии, а потом резко просыпается, чтобы либо отыграться, либо закрепить результат. Смотрится, на самом деле, так себе. Причем, если встречаются команды сильные, то игра получается совсем уж скучной. Лучше смотреть тех, кто послабее.

Фото: Матч Польша — Австрия / Michael Kappeler/dpa / Global Look Press

Фавориты чемпионата Европы по футболу На Евро-2024 уже оформились очевидные фавориты. Во-первых, это Германия. На сегодня она выглядит как команда без слабых мест. Тренер Юлиан Нагельсман знает свое дело, а игроки четко выполняют план на игру. Очень хорош молодой и талантливейший Джамал Мусиала. Плюс тут важно понимать, что Германия еще не показывает своего максимума. Уверен, что прибавит Флориан Вирц.

Фото: Матч Венгрия — Германия / IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel / Global Look Press

Кто еще в претендентах? Испанцы традиционно хороши в групповом турнире — две победы; одна, упорнейшая, одержана над Италией. Однако «красную фурию» всегда нужно смотреть в плей-офф — там они регулярно сдуваются. Ну, со времен Дель Боске. Французы однозначно хороши, но Киллиан Мбаппе получил травму носа — и вот тут могут быть проблемы. Что и показал последний матч с Голландией. Жиру стар, а Маркус Тюрампока не так хорош, дабы блистать по-настоящему.

Фото: Нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе / Spada/Keystone Press Agency / Global Look Press

Есть ли темная лошадка на чемпионате? Тот, кто может выстрелить? Пока, честно сказать, не вижу. Надо смотреть на Румынию в матче с бельгийцами, потерявшими свое «золотое поколение». К слову, сборную Бельгии возглавляет экс-наставник московского «Спартака» Доминико Тедеско, который добавил команде фирменного «спартаковского валидола». Есть и еще один «красно-белый» тренер на Евро-24 — Мурат Якин, возглавляющий швейцарцев.

Фото: Мурат Якин / Marius Becker/dpa / Global Look Press

Конечно, фаворитами называют и сборную Англии. Как всегда. Однако пока она крайне неубедительна — прежде всего в атаке. Хотя по именам нет никого лучше англичан. Есть и главный тренер Гарет Саутгейт, который не очень знает, как организовать всех звездных игроков на поле. Но не стоит валить все на него — игроки тоже не в курсе, как взаимодействовать.

Фото: Матч Дания — Англия / Arne Dedert/dpa / Global Look Press

Ну, и где-то за очевидными фаворитами притаилась в засаде сборная Нидерландов. Молодые, борзые, бегающие, но, как по мне, наступающие на все те же грабли — неверный выбор тренера: Рональд Куман — не тот человек, кто делает команды чемпионами. Плюс нет ударного форварда; не Депая же рассматривать всерьез. На его фоне даже Хунтелар был хорош; что уж говорить о Ван Бастене и Ван Нистельрое?

Фото: Матч Нидерланды — Бельгия / Hendrik Schmidt/dpa / Global Look Press

Кто разочаровал на Евро-2024 Что до разочарований, то в качестве оных называют поляков. Это не совсем верно; «бело-красных» погубили травмы — но туда им и дорога. Пока что самыми пассивными и серыми выглядят наши братушки — сербы. Не ладится у «белых орлов» ни на футбольном поле, ни за его пределами. Они постоянно угрожают сняться с чемпионата.

Фото: Сборная Сербии / Sven Beyrich/Keystone Press Agency / Global Look Press

Дела политические Там, где сербы, там, ясное дело, и албанцы. Вообще, много балканских сборных на Евро-24 — четыре. К упомянутым выше добавляем словенцев и хорватов. Первые играют организованно, но без изысков. А вот хорваты, очевидно, постарели. Им не хватает прежде всего физики.

Фото: Матч Хорватия — Албания / IMAGO/Justus Stegemann / Global Look Press

Возвращаясь к албанцам, вновь констатируем: не могут эти ребята без скандалов. Жаль, что в центре скандала оказался представитель РПЛ — Мирленд Даку из «Рубина». Этот выходящий на замену крепыш орал мерзости в адрес македонцев и сербов. Да, извинился, но вышло крайне неубедительно. Впрочем, отличился не только он, но и другие албанцы. Токсичная сборная!

Ну и, конечно, многие скандалы вертятся вокруг украинцев. На футбольном поле те казались похороненными до второго тайма второго матча. Сначала украинцы безвольно слили румынам, а потом проигрывали словакам. Однако, видимо, в перерыве им что-то шепнули на ушко — или просто показали расстрельную команду с автоматами. Чтоб собрались! И они забегали.

Вообще, конечно, вся эта украинская камарилья до ужаса неприятна. Во-первых, невозможно — да и нельзя ни в коем разе — абстрагироваться от того, что происходит в зоне СВО. Во-вторых, вот эти люди, которые маршами ходят по немецким улицам и орут нацистские лозунги, — почему они не в окопах? Отчего они такие смелые в Германии? Нет, мне это все наблюдать гадко.

Фото: Сборная Украины / IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel / Global Look Press

Хотя забавно, конечно, наблюдать, как корежит их и таких, как они, от флагов ДНР, пронесенных на трибунах. Один в один обряд экзорцизма — бедолаги разбегаются. Когда слышится скандирование «Путин! Путин!» — так это вообще конфета. И думаешь: хорошо, что нас нет именно сейчас на этом турнире, хотя по-своему мы все-таки там присутствуем — русский дух, он такой, могучий и вездесущий.