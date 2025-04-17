Сегодня 00:17 День и мир Александра Овечкина: будущий первый, но в какой стране? 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Америка капитулировала перед русским, Вашингтон сдался ему без боя. Русского зовут Александр Михайлович Овечкин, и он один из величайших спортсменов за всю историю. Сначала ему отдали ключ от столицы США, теперь там появится День Александра Овечкина. Указ подписала мэр города Мюрил Боузер.

Идя по Москве, вы увидите огромное количество упоминаний Александра Овечкина. Его лицо смотрит с бордов, ситилайтов, плакатов. Он появляется на стенах зданий. Рядом, как правило, значатся те самые заветные цифры — 895. Именно столько шайб забросил Овечкин, чтобы обойти Уэйна Гретцки и поставить новый вечный рекорд. Сейчас, к слову, у Александра уже 896 результативных бросков. Да, Москва грезит Овечкиным. Однако если вы зайдете в социальные сети, то увидите, что Вашингтон помешался на нем еще больше. Это даже не Овечкиномания, а безумие. И оно распространяется на всю Америку. Перед Овечкиным преклоняются спортсмены, музыканты, актеры. О нем в восторженных тонах говорят Трамп и Вэнс.

Фото: Michael Reynolds/CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

Еще раз: пока в мире пытаются раскачать тотальную русофобию и кое-где это даже удается, Америка — от простых реднеков до президента — сходит с ума по русскому. Удивительно, но в самой России по-прежнему находятся те, кто заявляет, что рекорд Овечкина ничего не значит. Честно сказать, не представляю подобного ни в одной стране, если бы на самую вершину поднялся ее спортсмен. Может быть, эти же люди рассказывали о том, что злобные канадцы и американцы не дадут Александру побить рекорд Гретцки, не позволят не североамериканцу быть первым. Но в НХЛ оказались умнее.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Ведь фокус в том, что прямо сейчас Александр Овечкин делает для российско-американских отношений больше, чем кто-либо. Да-да, это эффективнейшее действие той самой мягкой силы. Кто-то полагает, что безумие по Овечкину в США продиктовано улучшением отношений Москвы и Вашингтона. И это тоже, да. Однако обратное тоже верно. Овечкин примиряет страны, а значит, приближает мир. И вот еще что. Скажи сейчас Овечкин: я хочу остаться в Америке, в Вашингтоне навсегда, это мой дом — и ему бы принесли весь звездно-полосатый мир к ногам. Все это понимают. Возможно, Овечкин сразу бы сделал феерическую политическую карьеру.

Фото: Gerry Angus/Icon Sportswire via / www.globallookpress.com

Но он вернется в Россию — это будет такой же подвиг, как 895 заброшенных шайб. Потому что он отказывается от огромных сокровищ. И это прекрасно.

Кстати, в Госдуме тоже предложили сделать День Александра Овечкина, по американскому примеру. Должно было быть наоборот. Это они должны вдохновляться нами, но как есть. В любом случае мы видим, как творится история. И не только хоккейная, спортивная. Все гораздо больше и ярче. Все куда масштабнее.

Ведь его зовут Александр Овечкин — и ему принадлежит мир. Приблизительно так выглядит наша реальность сегодня. В ней Александр Овечкин, завоевав место на хоккейной вершине, перешел к тому, чтобы стать весомой частью массовой культуры и социально-политический сферы. Судя по всему, у него это вновь получится. Овечкин-политик будет так же важен и успешен, как Овечкин-спортсмен.