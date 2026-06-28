Сегодня 18:04 ЧМ‑2026: пары 1/16 финала — шансы, прогнозы и сюрпризы от команд и игроков Футбольный эксперт Горсков: Роналду называют главным разочарованием турнира ЧМ 0 0 0 Фото: Christian Charisius/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Чемпионат мира по футболу — 2026

Групповой этап чемпионата мира по футболу — 2026 подошел к концу, по его итогам определились пары 1/16 финала. Как сложились последние матчи, какая из команд преподнесла неожиданный сюрприз и кто будет вести борьбу в первом раунде на выбывание — в материале 360.ru.

Пары первой стадии плей-офф ЧМ-2026 По итогам группового этапа ЧМ-2026 определились все пары первой стадии плей-офф: Германия — Парагвай;

Франция — Швеция;

Южная Африка — Канада;

Нидерланды — Марокко;

Португалия — Хорватия;

Испания — Австрия;

США — Босния и Герцеговина;

Бельгия — Сенегал;

Бразилия — Япония;

Кот-д’Ивуар — Норвегия;

Мексика — Эквадор;

Англия — ДР Конго;

Аргентина — Кабо Верде;

Австралия — Египет;

Швейцария — Алжир;

Колумбия — Гана.

Фото: IMAGO/Ian Robles/ Eyepix Group/E / www.globallookpress.com

Главные сюрпризы ЧМ-2026

Самым главным сюрпризом и провалом стала сборная Уругвая, которая умудрилась в достаточной проходимой группе занять третье место, заявил 360.ru футбольный эксперт, автор телеграмм-канала «Дубль Вэ» Анатолий Горсков. «Сейчас они вылетели и стали для всех самым главным сюрпризом среди тех, кто покинул этот чемпионат», — отметил специалист. В 1/16 финала из группы с Уругваем вышла сборная Кабо-Верде, что тоже стало очередным сюрпризом. В группе Н она обошла именно южноамериканскую команду.

Все остальные вторые-третьи места, в целом, ожидаемы. За исключением, может быть, вылета Южной Кореи, которая имеет достаточно сильный состав и проходную группу, но тоже умудрилась вылететь без шансов с очень плохой игрой.

Неожиданностью стала невнятная игра Криштиану Роналду, который еще до чемпионата раздал слишком много интервью — от него ожидали феерии на групповой стадии, но он забил только Узбекистану. «Сейчас его в разных изданиях называют главным разочарованием турнира. При этом достаточно хитрая история с последним матчем. Португалия сделала все возможное, чтобы не выиграть у Колумбии и попала в другую часть сетки от Аргентины. Поэтому на всеобщее желание увидеть Месси и Роналду мы можем только уже в финале чемпионата мира. До этого они не встретятся», — отметил Горсков.

Фото: Danilo Fernandes/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Кто больше всех заслужил выход в 1/16

Самый мощный футбол, по мнению эксперта, продемонстрировала сборная Франции, которая не оставила шансов соперникам, чтобы убедиться в собственной сильной игре.

Сейчас их считают одними из фаворитов, потому что даже старым составом они выиграют очень сильно.

Для кого выход в 1/16 финала стал историческим моментом Для всех команд выход в 1/16 финала стал историческим моментом, так как это первый такой этап в истории чемпионатов мира, сказал Горсков. «Я предлагаю читателям и зрителям телеканала 360 вернуться к этому вопросу, когда будут определяться те, кто будет играть в 1/8 финала. Вот тут, конечно, мы с вами можем сразу увидеть те команды, которые никогда в жизни не выходили в 1/8 финала», — добавил он.

Фото: Leonardo Ramirez/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Огонь и предсказуемость сборных

Вся 1/16 финала ЧМ в целом оказалось предсказуемой.

Единственная пара, которая лично по моему мнению поддаст огня, — это пара Хорватия — Португалия, где встретятся два старых друга по «Реал Мадрид» — Роналду и Лука Модрич, у которых это лебединая песня на чемпионатах мира. Обоим уже много лет. К этому матчу будет направлено основное внимание публики, в том числе из-за противостояния бывших партнеров по «Реал Мадрид».

Фото: IMAGO/Vanessa Carvalho / www.globallookpress.com

Какие тенденции могут стать решающими в матчах на выбывание В матчах на выбывание оборона будет превалировать над атакой, отметил Горсков. «Хорошая линия обороны и вратарь — это половина успеха в матчах на вылет. И, конечно, удача. Потому что уже не раз мы наблюдали на различных чемпионах мира, когда великолепная атака — это не залог того, что ты выиграешь титул, когда сталкиваешься с хорошо организованной обороной. В данном случае, как говорится, сзади ноль — это значит, что у тебя есть шанс пройти дальше», — заключил эксперт. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. В плей-офф вышли сборные, занявшие первые и вторые места в 12 группах, а также восемь лучших команд, ставших третьими.