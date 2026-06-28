ЧМ‑2026: пары 1/16 финала — шансы, прогнозы и сюрпризы от команд и игроков
Футбольный эксперт Горсков: Роналду называют главным разочарованием турнира ЧМ
Групповой этап чемпионата мира по футболу — 2026 подошел к концу, по его итогам определились пары 1/16 финала. Как сложились последние матчи, какая из команд преподнесла неожиданный сюрприз и кто будет вести борьбу в первом раунде на выбывание — в материале 360.ru.
Пары первой стадии плей-офф ЧМ-2026
По итогам группового этапа ЧМ-2026 определились все пары первой стадии плей-офф:
- Германия — Парагвай;
- Франция — Швеция;
- Южная Африка — Канада;
- Нидерланды — Марокко;
- Португалия — Хорватия;
- Испания — Австрия;
- США — Босния и Герцеговина;
- Бельгия — Сенегал;
- Бразилия — Япония;
- Кот-д’Ивуар — Норвегия;
- Мексика — Эквадор;
- Англия — ДР Конго;
- Аргентина — Кабо Верде;
- Австралия — Египет;
- Швейцария — Алжир;
- Колумбия — Гана.
Главные сюрпризы ЧМ-2026
Самым главным сюрпризом и провалом стала сборная Уругвая, которая умудрилась в достаточной проходимой группе занять третье место, заявил 360.ru футбольный эксперт, автор телеграмм-канала «Дубль Вэ» Анатолий Горсков.
«Сейчас они вылетели и стали для всех самым главным сюрпризом среди тех, кто покинул этот чемпионат», — отметил специалист.
В 1/16 финала из группы с Уругваем вышла сборная Кабо-Верде, что тоже стало очередным сюрпризом. В группе Н она обошла именно южноамериканскую команду.
Все остальные вторые-третьи места, в целом, ожидаемы. За исключением, может быть, вылета Южной Кореи, которая имеет достаточно сильный состав и проходную группу, но тоже умудрилась вылететь без шансов с очень плохой игрой.
Неожиданностью стала невнятная игра Криштиану Роналду, который еще до чемпионата раздал слишком много интервью — от него ожидали феерии на групповой стадии, но он забил только Узбекистану.
«Сейчас его в разных изданиях называют главным разочарованием турнира. При этом достаточно хитрая история с последним матчем. Португалия сделала все возможное, чтобы не выиграть у Колумбии и попала в другую часть сетки от Аргентины. Поэтому на всеобщее желание увидеть Месси и Роналду мы можем только уже в финале чемпионата мира. До этого они не встретятся», — отметил Горсков.
Кто больше всех заслужил выход в 1/16
Самый мощный футбол, по мнению эксперта, продемонстрировала сборная Франции, которая не оставила шансов соперникам, чтобы убедиться в собственной сильной игре.
Сейчас их считают одними из фаворитов, потому что даже старым составом они выиграют очень сильно.
Для кого выход в 1/16 финала стал историческим моментом
Для всех команд выход в 1/16 финала стал историческим моментом, так как это первый такой этап в истории чемпионатов мира, сказал Горсков.
«Я предлагаю читателям и зрителям телеканала 360 вернуться к этому вопросу, когда будут определяться те, кто будет играть в 1/8 финала. Вот тут, конечно, мы с вами можем сразу увидеть те команды, которые никогда в жизни не выходили в 1/8 финала», — добавил он.
Огонь и предсказуемость сборных
Вся 1/16 финала ЧМ в целом оказалось предсказуемой.
Единственная пара, которая лично по моему мнению поддаст огня, — это пара Хорватия — Португалия, где встретятся два старых друга по «Реал Мадрид» — Роналду и Лука Модрич, у которых это лебединая песня на чемпионатах мира. Обоим уже много лет. К этому матчу будет направлено основное внимание публики, в том числе из-за противостояния бывших партнеров по «Реал Мадрид».
Какие тенденции могут стать решающими в матчах на выбывание
В матчах на выбывание оборона будет превалировать над атакой, отметил Горсков.
«Хорошая линия обороны и вратарь — это половина успеха в матчах на вылет. И, конечно, удача. Потому что уже не раз мы наблюдали на различных чемпионах мира, когда великолепная атака — это не залог того, что ты выиграешь титул, когда сталкиваешься с хорошо организованной обороной. В данном случае, как говорится, сзади ноль — это значит, что у тебя есть шанс пройти дальше», — заключил эксперт.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. В плей-офф вышли сборные, занявшие первые и вторые места в 12 группах, а также восемь лучших команд, ставших третьими.