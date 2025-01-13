«Самая тяжелая победа». Каким будет исход боя Махачева и Царукяна

В Калифорнии 19 января пройдет первый номерной турнир года UFC 311, главным событием которого станет реванш Ислама Махачева и Армана Царукяна за пояс чемпиона UFC в легком весе. Комментатор единоборств Роман Софронов рассказал 360.ru, чем может закончиться поединок.

Впервые спортсмены встретились в октагоне около шести лет назад. Тогда победу одержал Махачев. Но на этот раз не все так однозначно, заметил Софронов. По словам комментатора, оба бойца за прошедшее время сильно спрогрессировали.

«Они росли неравномерно. Думаю, что Царукян пытался догнать уровень Махачева, а Махачев оттачивал свои определенные навыки», — сказал он.

Комментатор подчеркнул, что на исход боя могут повлиять самые разные факторы. Однако если не будет никаких сбоев с весогонкой или неожиданных травм, то главная задача Царукяна — не перегореть при подготовке к столь важному поединку.

«Рискну предположить, что итоги боя будут озвучены в рамках решения, досрочной победы здесь не будет. Хотя если эмоционально у Царукяна что-то пойдет не так, то Ислам может это почувствовать, как настоящий хищник, и завершить поединок. И все же я склоняюсь к тому, что победа будет за Махачевым. Но, пожалуй, это будет самая тяжелая победа», — подытожил Софронов.