Без флагов и гимнов. Слуцкер рассказала о Спецолимпиаде без политики

Спецолимпиада позволила людям с ограниченными возможностями здоровья вести активную жизнь, участвовать в соревнованиях и посещать разные страны. Президент Специальной олимпиады России Ольга Слуцкер на полях ПМЭФ-2024 рассказала 360.ru о движении, оставшемся вне политики.

Международному инклюзивному движению 50 лет, а в Россию оно пришло 20 лет назад. Слуцкер объяснила, что к Спецолимпиаде присоединились люди с интеллектуальными нарушениями. По ее словам, это дало им возможность интегрироваться в общество и адаптироваться в нем через спорт.

Их принято изолировать, и движение направлено на то, чтобы вывести этих прекрасных людей, посадить на поезда, самолеты, чтобы они ездили командами на фестивали, соревнования. Если это семейные дети, чтобы родители могли ими гордиться.

Спецолимпиаде, по мнению Слуцкер, удалось разрушить стереотип об обособленности психоневрологических диспансеров. Она сообщила, что движение открыло 70 региональных отделений и расположило к себе директоров интернатов.

«Нам удалось подобрать ключи к сердцам, заслужить их доверие. Они увидели, что мы четко работаем, несем только пользу — им самим тоже, не только подопечным. Мы даем возможность им быть командой, выезжать в другие города и страны», — сказала она.

Спорт вне политики

Слуцкер заверила, что это движение без политики. Она рассказала, как пришла в соцсферу случайно, съездила на соревнования в Абу-Даби и удивилась тому, как организовывали Игры.

«И там нет никакой политики, нет флагов, гимнов, медального зачета, потому что декларируется, что мы празднуем победу человека над обстоятельствами. <…> К сожалению, в обычном спорте есть политика, коммерция, а спортсмены становятся жертвами этого», — сказала она.

Президент Спецолимпиады России дала интервью на полях ПМЭФ-2024. Вопросам здравоохранения и социального развития посвятили отдельный блок деловой программы форума.