Артем Дзюба: официально лучший в истории

Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром России за всю историю. На его счету — 234 гола, между первым и рекордным прошло 6586 дней. Дзюба вызывает и восхищение, и порой омерзение, но теперь к нему уже точно невозможно не относиться серьезно.

Футбол любит ярких личностей и, конечно, хулиганов. Таким был великий Джордж Бест. Таким был Пол Гаскойн. Проблема заключалась в том, что их скандальный образ затмевал, а после и подавлял непосредственно игру. С кем-то это случалось еще раньше — как с Марио Балотелли, например. Только блеснул — и потух. Его погубил характер. Дзюба никогда не был совсем уж беспредельщиком и хулиганом. Просто он оказывался слишком остер на язык, а еще попадал в сомнительные истории. Артем, к примеру, называл Унаи Эмери «тренеришкой», когда тот возглавлял московский «Спартак». Спустя годы «тренеришка» стал одним из лучших коучей Европы. Дзюба ругался с Карпиным, Черчесовым. И он же попадал в сексуальные скандалы, становясь мемом. Но…

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Фокус в том, что Артем, при всех своих минусах, никогда не боялся начинать заново. Никогда не сдавайся — так любят повторять коучи, и Дзюба реально воплощал их совет на практике. Трудно сказать, к какому именно клубу его отнесут в первую очередь, когда он закончит карьеру. Наверное, к «Спартаку». Все-таки там все для него начиналось, и талант его был виден сразу. Но Артем тогда был слишком неопытным, сырым в составе «красно-белых», где давление традиционно мощнейшее. Дзюба съездил в аренду в Томск, потом в Ростов, где блистал, а затем, вернувшись в Москву, по идее, должен был стать лучшим «красно-белым». Однако в пух и прах, что называется, разругался с тогдашним боссом «Спартака» Федуном, отклонил предложения по своему новому контракту и перебрался в — о, ужас! — «Зенит». Да, да, в стан к злейшему, ненавистному врагу. То был 2015 год, гегемония «Зенита» еще не являлась абсолютной, не переросла в диктатуру — и поступок Артема посчитали подлостью и предательством.

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Однако именно в Санкт-Петербурге Дзюба окончательно все всем доказал, превратившись в однозначно лучшего форварда России. Величие его закрепил и блестящий — как для Артема, так и для всей нашей сборной — чемпионат мира 2018 года. Заговорили о том, что Дзюба уедет в сильный европейский чемпионат, куда-нибудь в Англию, но все осталось исключительно на уровне разговоров. Когда же Артем за границу таки уехал — в не самый топовый турецкий «Адана Демиспор», — было уже слишком поздно. Для всех.

Да и оказалось (или, вернее, подтвердилось), что Дзюба хорош исключительно для «внутреннего пользования». Какая Турция? Или тем более Англия? Артем в Европе, конечно, не заиграл, зато долго потом со всеми спорил, раздавал скандальные интервью и так окончательно стал самым известным футболистом в России. С «Зенитом» поругался тоже. Однако дальше началось самое интересное.

Когда все решили, что Дзюба с футболом закончил, он только начал свое восхождение на вершину. Причем двигался от пика к пику. Сначала вернулся из Турции в Россию — и очень хорошо начал в московском «Локомотиве». Когда же и там произошел неминуемый спад (все-таки возраст), то опять удивил всех, выбрав скромный «Акрон».

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Там, в частном клубе из Тольятти, образованном в 2018 году, когда Дзюба вовсю блистал на мундиале в России, Артем и побил, казалось бы, вечный рекорд, ранее принадлежавший Александру Кержакову. Аж 234 гола! Браво! Действительно ли Дзюба лучший нападающий в истории российского футбола? Нет, конечно. Были талантливее. Были ярче на футбольном поле. Однако мне видится, что именно Артем Дзюба — самый несгибаемый атакующий футболист из тех, кто поднимался на вершину российского футбола. Там, где другие бы скисли, он боролся и двигался дальше. И так победил.