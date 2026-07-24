Аргентинский футбол под ударом. ФБР обыскало президента AFA в самолете: совпадение или добивание

Сразу после финала чемпионата мира в аэропорту Нью-Йорка агенты ФБР остановили президента Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапию. У функционера изъяли телефон и электронику. За этими действиями стоит более 260 миллионов долларов, прошедших через американские банки. Но совпадение ли это — или удар по аргентинскому футболу нанесли намеренно, воспользовавшись поражением в финале?

Сцена у трапа После поражения в финале чемпионата мира от Испании аргентинская делегация готовилась к вылету домой, однако на трап самолета поднялись агенты ФБР. В итоге рейс сборной Аргентины 21 июля задержался в нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди почти на два часа. Аргентинские СМИ сообщили, что правоохранители остановили президента AFA Клаудио Тапию и казначея Пабло Товигино. Агенты изъяли их мобильные телефоны и электронные устройства, а также вручили предписание явиться 30 июля в суд Южного округа Флориды. Официальная позиция AFA оказалась категоричной. Ассоциация выпустила заявление, в котором назвала сообщения о задержании и изъятии устройств «совершенно ложными». «Абсолютно неверно утверждать, что Клаудио Тапия или Пабло Товигино были вызваны для дачи показаний в суды Соединенных Штатов, как неверно и утверждение, что у них изъяли мобильные телефоны или любые другие электронные устройства», — подчеркнули в официальном заявлении ассоциации.

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Агенты ФБР отказались от комментариев по данному делу. Однако AFA признала: окружной суд Флориды действительно выдал повестку, но адресована она «третьему лицу». Таким образом, официальный Буэнос-Айрес признает сам факт контакта с ФБР, но отрицает его содержание. То, что одни источники называют задержанием с изъятием улик, другие трактуют как рутинное взаимодействие с третьей стороной. Финансовый след Сбор свидетельских показаний по делу AFA ФБР и Министерство юстиции США начали еще в 2025 году. Расследование ведут три федеральных прокурора, специализирующихся на финансовых преступлениях. В центре внимания следователей оказалась компания TourProdEnter LLC, зарегистрированная во Флориде в августе 2021 года. Всего через четыре месяца после регистрации эта фирма стала эксклюзивным коммерческим агентом AFA на внешних рынках. Компания собирала платежи по спонсорским контрактам AFA с крупнейшими партнерами, включая Adidas и Warner. Общая сумма средств, прошедших через счета TourProdEnter, составила не менее 260 миллионов долларов, а по некоторым данным — до 300 миллионов. Транзакции проходили через счета пяти американских банков. Именно наличие банковских операций на территории США дает американской юстиции экстерриториальную юрисдикцию в отношении AFA. Следователей насторожило, что из 260 миллионов долларов около 57 миллионов были переведены компаниям с неясным экономическим обоснованием. Отдельный эпизод расследования связан с элитной недвижимостью во Флориде.

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Предприниматель Хавьер Фарони, связанный с руководством AFA, и его супруга приобрели как минимум четыре объекта в Южной Флориде общей стоимостью более 11 миллионов долларов. Правоохранители проверяют, могли ли эти сделки финансироваться за счет средств, прошедших через счета TourProdEnter. Аргентинский суд Кроме американских властей, аргентинский суд также сообщил о процессуальных действиях против AFA, Тапии и казначея Товигино по делу о неуплате налогов. Речь идет о 19,3 миллиарда песо (около 13 миллионов долларов) неудержанных взносов в систему социального обеспечения. А еще в марте 2026 года суд наложил на Тапию и Товигино запрет на выезд из страны. Судья мотивировал это решение серьезностью обвинений и «суровостью возможного наказания». Разрешение на поездку на чемпионат мира в США Тапия получал специально через суд. Это разрешение действовало только на время турнира. За аргентинскими налоговыми претензиями вырисовывается фигура президента Хавьера Милея, который с момента прихода к власти продвигает реформу, разрешающую превращение футбольных клубов из некоммерческих ассоциаций в акционерные общества. AFA во главе с Тапией категорически против этой модели. По его мнению, действия властей являются ничем иным как «политической охотой на ведьм».

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Ключевая фигура, связывающая правительство Милея с американским расследованием, — предприниматель Гильермо Тоффони, близкий к администрации президента и активный сторонник SAD. Именно Тоффони добился в американском суде доступа к банковским документам TourProdEnter LLC, которые затем легли в основу расследования ФБР. Следователи Министерства юстиции США рассматривают возможность привлечения к даче показаний представителей аргентинского правительства, имевших доступ к конфиденциальной информации об AFA. Таким образом, политический конфликт Милея с Тапией и активность его союзника Тоффони создают определенный контекст. «Если бы выиграла Аргентина»? Вопрос тайминга тоже остается точкой напряжения в этой истории. Почему ФБР активизировалось именно после финала, а не до или во время турнира? Футбольный эксперт Анатолий Горсков, автор телеграм-канала «Дубль Вэ» в разговоре с 360.ru предположил, что активация американских властей может коррелировать с датами финальных матчей.

Скорее всего, если бы Аргентина выиграла Кубок Мира, карательные органы взяли бы небольшую паузу и, возможно, не сразу взяли человека, а дали бы ему немножко попраздновать. А после победы Испании решили не откладывать в долгий ящик. Анатолий Горсков футбольный эксперт

Второй аспект, который поднимает Горсков, касается возможного влияния расследования на игру сборной. «Сейчас очень много теорий заговора на тему того, что команда знала о том, что чиновники, которые руководят аргентинским футболом, находятся под следствием. Но у нас нет данных о том, что там происходит. Поэтому рассуждать мы не можем. Но конечно, если команда знала, и тем более если кто-то из них был замешан в махинациях, и их прикрывали эти ребята, то, конечно, им приходилось думать не о футболе, а о том, что же их ждет. То есть с такой точки зрения варианты возможны», — предположил Горсков.

Фото: Pedro Paulo Diaz/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Аналитик признал, что психологическое давление на команду могло существовать, но предостерег от создания конспирологической теории без доказательной базы.

Не «добивание», а неизбежность? Сторонники теории «добивания» указывают на синхронность двух событий: поражение Аргентины в финале и визит ФБР на борт самолета. Однако хронология расследования опровергает версию о том, что американская юстиция действовала по эмоциональному сценарию. ФБР и Министерство юстиции США начали сбор материалов по делу AFA более года назад. Американские следователи вряд ли подстраивают свои действия под футбольный календарь. Вероятнее всего, ФБР действовало в момент, когда все ключевые фигуранты дела физически находились на территории США. И любое промедление могло привести к их отъезду в Аргентину, где американская юрисдикция уже не столь безусловна.

Фото: Tomas Cuesta/dpa / www.globallookpress.com