Аргентина вышла на поле ЧМ в черных повязках. Что это за жест и как еще футболисты выражают траур
Футбольный эксперт Горсков объяснил, за что Месси отдали 10-й номер Марадоны
На игре 1/8 чемпионата мира по футболу — 2026 игроки сборной Аргентины надели черные повязки в память о легендарном аргентинском футболисте Антонио Убальдо Раттине. Спортсмен ушел из жизни накануне матча в возрасте 89 лет. Какие еще жесты существуют у футболистов и их болельщиков и насколько эта практика распространена, выяснил 360.ru.
Траурные жесты на ЧМ-2026 по футболу
На матче 1/8 чемпионата мира по футболу Аргентина — Швейцария 12 июля латиноамериканцы надели на руки черные траурные повязки. Этот жест стал данью памяти Антонио Убальдо Раттину — капитану сборной Аргентины и клуба «Бока Хуниорс». Он ушел из жизни в возрасте 89 лет в субботу, 11 июля.
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С именем Раттина связан один из ключевых моментов в истории футбола. Его удаление в матче чемпионата 1966 года против сборной Англии стало поводом введения желтых и красных карточек, что задало тренд на необходимость системы предупреждений и удалений на поле.
Помимо этого жеста аргентинских футболистов, на нынешнем ЧМ стадион почтил минутой молчания память о 25-летнем Джейдене Адамсе.
Полузащитник сборной ЮАР также скончался 11 июля: тело обнаружили в его собственном доме в Кейптауне. Официальных данных о кончине спортсмена нет, однако в южноафриканских СМИ обсуждают его возможный добровольный уход из жизни. Во время участия в чемпионате у игрока умерла бабушка, и Адамс тяжело переживал ее потерю.
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Футболист успел поучаствовать в чемпионате мира по футболу 2026 года и сыграл три матча, однако сборная ЮАР после первого в истории выхода в плей-офф вылетела из 1/16 финала, проиграв Канаде со счетом 0:1. Это произошло 28 июня.
«Это частое явление. Даже на этом чемпионате мира была минута молчания — только не в память о каком-то конкретном человеке, а в связи с пожарами в Испании, где, по разным данным, погибли несколько человек. На матч Испания — Бельгия они тоже надели траурные повязки, и ФИФА это разрешила», — рассказал 360.ru футбольный эксперт Анатолий Горсков.
Речь идет о лесном пожаре в испанской провинции Альмерия. В результате происшествия погибли не менее 11 человек. Среди них оказались граждане Великобритании, Бельгии и Испании. Остальных жертв все еще опознают с помощью ДНК-тестирования. Огонь уничтожил более шести тысяч гектаров леса.
Эксперт уточнил, что иногда организации по непонятным причинам запрещают надевать черные повязки. Так, например, было в 2016 году, когда УЕФА запретил российским футболистам играть в траурных повязках, чтобы почтить память погибших детей на Самозере в Карелии. Однако после вмешательства министра спорта России чиновники УЕФА все же разрешили повязки в матче чемпионата Европы во Франции на игре со сборной Уэльса.
Однако, как правило, ФИФА и УЕФА идут навстречу спортсменам и дают разрешение на подобные жесты. Например, в ноябре 2020 года футболисты итальянской серии А вышли в траурных повязках в память о легендарном Диего Марадоне. Во время матчей девятого тура чемпионата Италии игроки почтили легенду серией жестов: были не только траурные повязки и минуты молчания перед каждым матчем, но и аплодисменты на каждой 10-й минуте игр — в это время матчи приостанавливались.
Футболисты надевали траурные повязки в память не только об именитых представителях данного вида спорта, но и просто об известных людях.
«Была очень интересная история, когда умер Дэвид Боуи — известный английский музыкант. Практически все матчи Английской премьер-лиги в 2016 году в память о нем начинали с самых известных песен артиста (это происходило на предматчевой разминке и во время минут памяти. — Прим. ред)», — рассказал Горсков.
Кроме того, футболисты и легенды спорта, включая Дэвида Бекхэма, присоединились к миллионам поклонников творчества Боуи, оставляя трогательные послания в соцсетях.
Вокруг жеста солидарности и памяти складывались и скандалы. В 2017 году ушел из жизни спортсмен «Динамо» Валерий Маслов, но футболисты московского клуба на чемпионате России траурные повязки не надели. Точнее, надели, но не сразу, а спустя тайм, когда на них обрушилась волна хейта.
А вот их соперники на поле — ФК «Ахмат» — появились с черными повязками. Все дело в том, что Маслов имел отношение и к «Ахмату». Уже после первого тайма чеченские спортсмены вышли на поле без повязок. Тогда у многих болельщиков сложилось впечатление, что их просто отдали динамовцам.
«Я не думаю, что „Динамо“ не захотело почтить память своего великого игрока. Может быть, кого-то не уведомили, как у нас бывает. Скорее всего, был косяк с регламентом», — предположил футбольный эксперт.
Правила использования траурных повязок
Несмотря на безобидность подобных жестов, ФИФА и УЕФА строго регламентируют экипировку игроков в футбол, в том числе ношение траурных повязок. Их прописали в спецдокументах, но если выразить кратко, то можно выделить четыре основных принципа:
- Повязки должны обязательно согласовать. Запрос подают в письменном виде руководству турнира минимум за сутки до игры;
- Причина траура тоже важна. Разрешение могут выдать в случае масштабных национальных или мировых трагедий, например, многие футболисты надевали повязки в память о жертвах пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах;
- Траурная повязка может быть исключительно черного цвета, без надписей, логотипов, лозунгов, спонсорских значков, гербов и рисунков. Ее ширина должна составлять не более 8-10 сантиметров;
- Повязку нужно надевать строго поверх футболки на левый рукав.
Правила строгие, потому что под видом траура команды могут транслировать политические лозунги, скрытую рекламу или участвовать в несанкционированных акциях протеста. За самовольный выход в повязке команды и игроки наказываются крупными денежными штрафами.
Какие еще жесты солидарности существуют у спортсменов и их фанатов
Знаки солидарности у спортсменов чаще всего связаны с трагическими событиями.
«Если говорить о печальных, то сразу вспоминается нападающий „Ливерпуля“ Диегу Жота (также игрок сборной Португалии, погиб в ДТП в июле 2025 года. — Прим. ред). Болельщики [вспоминали о нем] в течение нескольких матчей», — рассказал Горсков.
Руководство «Ливерпуля» навсегда закрепило за ним 20-й номер. Подобный жест хотели провернуть и после смерти Марадоны, который играл в сборной Аргентины под 10-м номером. Тогда Аргентинская федерация футбола хотела изъять этот номер из сборной, не присуждая его никому из действующих спортсменов. Но со временем Лионель Месси смог проявить себя настолько ярко, что ему выпала честь играть под ним до сих пор.