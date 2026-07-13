Аргентина вышла на поле ЧМ в черных повязках. Что это за жест и как еще футболисты выражают траур

На игре 1/8 чемпионата мира по футболу — 2026 игроки сборной Аргентины надели черные повязки в память о легендарном аргентинском футболисте Антонио Убальдо Раттине. Спортсмен ушел из жизни накануне матча в возрасте 89 лет. Какие еще жесты существуют у футболистов и их болельщиков и насколько эта практика распространена, выяснил 360.ru.

Траурные жесты на ЧМ-2026 по футболу На матче 1/8 чемпионата мира по футболу Аргентина — Швейцария 12 июля латиноамериканцы надели на руки черные траурные повязки. Этот жест стал данью памяти Антонио Убальдо Раттину — капитану сборной Аргентины и клуба «Бока Хуниорс». Он ушел из жизни в возрасте 89 лет в субботу, 11 июля.

Интересно С именем Раттина связан один из ключевых моментов в истории футбола. Его удаление в матче чемпионата 1966 года против сборной Англии стало поводом введения желтых и красных карточек, что задало тренд на необходимость системы предупреждений и удалений на поле.

Помимо этого жеста аргентинских футболистов, на нынешнем ЧМ стадион почтил минутой молчания память о 25-летнем Джейдене Адамсе. Полузащитник сборной ЮАР также скончался 11 июля: тело обнаружили в его собственном доме в Кейптауне. Официальных данных о кончине спортсмена нет, однако в южноафриканских СМИ обсуждают его возможный добровольный уход из жизни. Во время участия в чемпионате у игрока умерла бабушка, и Адамс тяжело переживал ее потерю.

Интересно Футболист успел поучаствовать в чемпионате мира по футболу 2026 года и сыграл три матча, однако сборная ЮАР после первого в истории выхода в плей-офф вылетела из 1/16 финала, проиграв Канаде со счетом 0:1. Это произошло 28 июня.

«Это частое явление. Даже на этом чемпионате мира была минута молчания — только не в память о каком-то конкретном человеке, а в связи с пожарами в Испании, где, по разным данным, погибли несколько человек. На матч Испания — Бельгия они тоже надели траурные повязки, и ФИФА это разрешила», — рассказал 360.ru футбольный эксперт Анатолий Горсков.

Фото: Bruno Fahy/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Речь идет о лесном пожаре в испанской провинции Альмерия. В результате происшествия погибли не менее 11 человек. Среди них оказались граждане Великобритании, Бельгии и Испании. Остальных жертв все еще опознают с помощью ДНК-тестирования. Огонь уничтожил более шести тысяч гектаров леса. Эксперт уточнил, что иногда организации по непонятным причинам запрещают надевать черные повязки. Так, например, было в 2016 году, когда УЕФА запретил российским футболистам играть в траурных повязках, чтобы почтить память погибших детей на Самозере в Карелии. Однако после вмешательства министра спорта России чиновники УЕФА все же разрешили повязки в матче чемпионата Европы во Франции на игре со сборной Уэльса. Однако, как правило, ФИФА и УЕФА идут навстречу спортсменам и дают разрешение на подобные жесты. Например, в ноябре 2020 года футболисты итальянской серии А вышли в траурных повязках в память о легендарном Диего Марадоне. Во время матчей девятого тура чемпионата Италии игроки почтили легенду серией жестов: были не только траурные повязки и минуты молчания перед каждым матчем, но и аплодисменты на каждой 10-й минуте игр — в это время матчи приостанавливались. Футболисты надевали траурные повязки в память не только об именитых представителях данного вида спорта, но и просто об известных людях. «Была очень интересная история, когда умер Дэвид Боуи — известный английский музыкант. Практически все матчи Английской премьер-лиги в 2016 году в память о нем начинали с самых известных песен артиста (это происходило на предматчевой разминке и во время минут памяти. — Прим. ред)», — рассказал Горсков.

Фото: Giuseppe Spinozzi/LiveMedia / www.globallookpress.com

Кроме того, футболисты и легенды спорта, включая Дэвида Бекхэма, присоединились к миллионам поклонников творчества Боуи, оставляя трогательные послания в соцсетях. Вокруг жеста солидарности и памяти складывались и скандалы. В 2017 году ушел из жизни спортсмен «Динамо» Валерий Маслов, но футболисты московского клуба на чемпионате России траурные повязки не надели. Точнее, надели, но не сразу, а спустя тайм, когда на них обрушилась волна хейта. А вот их соперники на поле — ФК «Ахмат» — появились с черными повязками. Все дело в том, что Маслов имел отношение и к «Ахмату». Уже после первого тайма чеченские спортсмены вышли на поле без повязок. Тогда у многих болельщиков сложилось впечатление, что их просто отдали динамовцам. «Я не думаю, что „Динамо“ не захотело почтить память своего великого игрока. Может быть, кого-то не уведомили, как у нас бывает. Скорее всего, был косяк с регламентом», — предположил футбольный эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Правила использования траурных повязок Несмотря на безобидность подобных жестов, ФИФА и УЕФА строго регламентируют экипировку игроков в футбол, в том числе ношение траурных повязок. Их прописали в спецдокументах, но если выразить кратко, то можно выделить четыре основных принципа: Повязки должны обязательно согласовать. Запрос подают в письменном виде руководству турнира минимум за сутки до игры;

Причина траура тоже важна. Разрешение могут выдать в случае масштабных национальных или мировых трагедий, например, многие футболисты надевали повязки в память о жертвах пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах;

Траурная повязка может быть исключительно черного цвета, без надписей, логотипов, лозунгов, спонсорских значков, гербов и рисунков. Ее ширина должна составлять не более 8-10 сантиметров;

Повязку нужно надевать строго поверх футболки на левый рукав. Правила строгие, потому что под видом траура команды могут транслировать политические лозунги, скрытую рекламу или участвовать в несанкционированных акциях протеста. За самовольный выход в повязке команды и игроки наказываются крупными денежными штрафами.

Фото: Tom Weller/dpa / www.globallookpress.com