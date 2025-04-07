07 апреля 2025 12:53 Александр Овечкин: все, что вам не сказали о великом рекорде 0 0 0 Фото: Александр Овечкин во время разминки перед началом матча регулярного чемпионата НХЛ между ХК «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) и ХК «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) / РИА «Новости» Эксклюзив

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Александр Овечкин

Вечером 6 апреля в Нью-Йорке, в самом сердце Америки, россиянин Александр Овечкин установил одно из главных достижений в истории мирового спорта. Он побил хоккейный рекорд, который, казалось, было невозможно превзойти: забросил 895-ю шайбу в регулярных сезонах НХЛ, оставив позади великого Уэйна Гретцки. Канадец с русскими корнями аплодировал Александру. Теперь Овечкин — лучший скорер в истории хоккея!

Как он это сделал? Рекордный, 895-й год Великой Восьмерки — концентрация всего того, чем хоккеист занимался ранее. Все в этой заброшенной шайбе стало максимально логично. Во-первых, ее смогли увидеть российские зрители. «Вашингтон» играл с «Айлендерс» днем по американскому времени, так что в России трансляция началась вечером 6 апреля, в 19:30. Во-вторых, каким получился сам гол? Классическим. Овечкин забросил шайбу, метнув ее из своего офиса. Плюс-минус из левого круга вбрасывания.

Фото: Овечкин забил 895-ю шайбу в своей карьере в НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ / РИА «Новости»

Есть такой термин в хоккее, чуть ли не официальный — «офис Овечкина», оттуда он забросил нереальное число своих шайб. Поразил ворота «Айлендерс» Саша в большинстве — а как еще? Он в этом лучший за всю историю хоккея. Кстати, свой рекордный гол Овечкин забросил в ворота, которые защищал наш Илья Сорокин. Позднее, в раздевалке, он подарил свою клюшку Великой Восьмерке. Кто ассистировал Овечкину? Его главный поклонник Том Уилсон — будущий капитан «Вашингтона». Предпас же сделал Дилан Строум, центрофорвард для Саши вот уже два сезона.

Фото: Gerry Angus/Icon Sportswire via / www.globallookpress.com

«Русские, мы сделали это!» Уилсон и Строум стали для Овечкина новыми партнерами — взамен, если так можно выразиться, Ти Джея Оши и Никласа Бекстрема. Швед, это я о Никласе, и Саша — это вообще уникальная история. Они пришли в НХЛ практически одновременно и стали той самой парой, которая сокрушала противника, точно Бэтмен и Робин. Именно Бекстрем отдал на Овечкина большую часть передач за всю его карьеру. Швед стал идеальным подносчиком снарядов для великого, как пишут в статьях. Любопытно, правда, вот что: свой единственный Кубок Стэнли (пока что!) Овечкин выиграл в тройке не с Бекстремом, а с нашим Евгением Кузнецовым — 92-й номер блистал в том розыгрыше. Невозможно забыть, как Овечкин вывел его на ворота «Питсбурга», и Женя все решил, выбив заклятых врагов «Вашингтона» из плей-офф. Мчи домой, Сидни Кросби, здесь правит Кузнецов!

Фото: HC Dynamo Moscow / www.globallookpress.com

Именно Бекстрема и Оши Овечкин вспомнил в своей речи на церемонии, которая состоялась прямо посреди матча. Они же — Ти Джей и Никлас — летели с Сашей в самолете на матч в Нью-Йорк. Однако самую важную фразу Овечкин сказал в конце своего выступления. Он заявил: «Русские, мы сделали это!» И на это крайне важно обратить внимание. И погордиться. Потому что в футболе есть великие аргентинцы Месси и Марадона, а в хоккее — теперь Овечкин. Как Леброн Джеймс в НБА. Кстати, Король поздравил Овечкина с рекордом: в том же видео отметились Джордан, Фелпс, Де Вито, Снуп Догг, Федерер и прочие superstars. Овечкин не просто-так сказал о русских. Он реальный патриот России. Во всех смыслах. Во-первых, он никогда не забывает о родном «Динамо». Это образцовый воспитанник, который среди прочего обязательно приедет доигрывать в Россию. Во-вторых, даже после начала СВО Саша не убрал аватарку с Владимиром Путиным, ни слова плохого не сказал о России. Это архитрудно, когда ты играешь в Америке. Того же Артемия Панарина «взяли на крючок», а такие странные люди, как Задоров, генерируют тонны мерзости без всяких просьб. Овечкин везде и всегда подчеркивал, что он русский, что он всегда со своей страной.

Фото: Президент России Владимир Путин и Александр Овечкин на церемонии награждения национальной сборной России по хоккею, победившей в финале чемпионата мира 2014 в Минске / РИА «Новости»

Как менялся Овечкин Православная вера, русский дух — без сомнения, одни из важнейших составляющих, благодаря которым Саша побил, казалось, вечный рекорд. Люди, далекие или не слишком близкие к хоккею, не понимают, что он сделал вечером 6 апреля и что делал до этого. Как бы им объяснить? Считайте, что человек высадился на Марс. Гретцки ставил свой рекорд, забивая по 92 шайбы за сезон, когда хоккей был другим. Взгляните на вратарей эпохи доминации «Эдмонтона» (за него играл Гретцки в «золотые годы» вместе с Курри и Мессье) и сравните с теми, кто стоит в воротах сейчас. На нынешних столько экипировки, что остаются лишь щелочки, чтобы забросить шайбу. А если этот экипированный вратарь еще и имеет два метра роста и гибок, точно кот (это я о Василевском) — попробуй-ка забей ему.

У Овечкина феноменальный бросок. И есть природные причины. Но никогда нельзя забывать, что свой бросок Александр тренировал каждый день — прежде всего с отцом Михаилом. Неслучайно на церемонии его вспомнила мать Татьяна. Михаил Овечкин был выдающемся человеком, отцом: именно он сделал Великую Восьмерку феноменальным игроком — его заслуга колоссальна. Овечкин-старший ушел из жизни в феврале 2023 года — это серьезно подорвало Сашу, притормозив на пути к рекорду. Но он справился.

Конечно, один из главных секретов успеха — феноменальное, реально богатырское здоровье. То, что Овечкин так играет в свои 39 лет, для современного хоккея по-своему нонсенс. Он ведь не только побил рекорд. Овечкин в тройке лучших снайперов сезона прямо сейчас. Сколько позади его более молоды! И сколько было? Финн Лайне, мексиканец Мэттьюс — все они вспыхивали и потухали, хотя им пророчили будущее. Но нет и близко того, кто мог бы побить рекорд Овечкина, потому что он 20 лет стабильно забрасывает гигантское количество шайб за сезон.

Фото: Joel Marklund/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Кто-то говорит, что спасает бросок. Вот, мол, главный секрет успеха. Да, бросок феноменален, но он натренирован. Если смотреть хоккей, а не только читать новости, можно увидеть, как менялась игра Овечкина, менялся он сам на протяжение всей карьеры в НХЛ. Сначала это был безбашенный юнец, творивший на поле беспредел. Он и сейчас идет в стыки, но его хоккейный интеллект вырос в десятки раз. Овечкин менялся от сезона к сезону: в игре, в подготовке к ней. Конечно, мы любим классического Александра — с чипсами и колой, улыбающегося фирменно, но за этим — гигантская работа.

Не менялся Александр только в одном — в своей страсти, любви к хоккею и забитым голам. Были лучше него, безусловно. Или как минимум не хуже. Но они не доползали до самого пика. Как Бретт Халл, например. Кто-то был вообще с другой планеты, как Марио Лемье, но его погубили травмы. Овечкин смог давать феноменальный результат дольше всех. Он использовал свои козыри. Но главное — ему реально нравится забивать голы. Я помню, как великий финн Теему Селянне блистал в 38 лет, но в нем не было и половины той страсти, какая есть в Овечкине. Вы увидите: он забьет 896-ю шайбу и станет так же радоваться, как и когда забивал 1-ю, 234-ю.

Горди Хоу — один из величайших игроков за всю историю, которого в свое время обогнал по заброшенным шайбам сначала Уэйн Гретцки, а после и Александр Овечкин, носил прозвище Мистер Хоккей. Заслуженно. Александр Овечкин мог бы зваться Дух Хоккея. В нем есть что-то совершенно особенное — то, что невозможно придумать, но что поддержать в себе нужно. Как сказал один из великих: «Мы живем в эпохе Овечкина — и этот мир принадлежит ему». Сложно спорить, но я добавлю: это реально невероятное чудо, что мы стали живыми свидетелем одного из величайших рекордов в истории. Спасибо, Овечкин!