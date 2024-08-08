Сегодня 18:42 Застрявшие в Анапе. Почему отдыхающие не могут покинуть курорт РСТ: в ситуации с билетами из Анапы разбирается прокуратура на транспорте 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Путешествия

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В Сети появились сообщения негодующих туристов, которые не могут выехать из Анапы. Отдыхающие решили не покупать сразу обратные билеты в надежде сэкономить. Но что-то пошло не по плану, и стоимость возвращения домой выросла в несколько раз. Что делать застрявшим на курорте и сколько стоят сейчас билеты оттуда в Москву, выяснил 360.ru.

Сколько стоят билеты на поезд из Анапы Обычно курортники берут обратные билеты на поезд заранее, но из-за их дороговизны некоторые решили это дело отложить. Многие туристы говорили, что уже весной, планируя отдых на конец лета, пришлось бы выложить 25 тысяч рублей при цене около семи-восьми тысяч на сам курорт. Другие утверждали, что в мае обратных билетов вовсе уже не было. Путешественники понадеялись, что ближе к отъезду свободные места появятся. И они действительно появились, но по неадекватным ценам.

Интересно Аэропорт Анапы не работает с 2022 года, так что добраться до краснодарского курорта можно на поезде или автомобиле. Билет на поезд без пересадок еще неделю назад стоил примерно 75-80 тысяч на человека, а два дня назад предложения подорожали до 90 тысяч. Аэропорт Анапы не работает с 2022 года, так что добраться до краснодарского курорта можно на поезде или автомобиле. Билет на поезд без пересадок еще неделю назад стоил примерно 75-80 тысяч на человека, а два дня назад предложения подорожали до 90 тысяч.

«Я не могла выбраться из Анапы в Сочи ни на поезде, ни на автобусе, ни на электричке. Добраться до Сочи получилось из Новороссийска, с пересадкой в Туапсе. Но я сама так решила — не брать билет заранее, не знала точной даты отъезда. Логистика по югу летом сложная, так было всегда!» — рассказала в соцсети «ВКонтакте» одна из туристок по имени Полина.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

«Подруга брала за 90 дней, туда нормально, а обратно при открытии продаж смогла взять только три боковушки», — подметила Светлана в группе «Туристическая сцена». «Я до Турции билеты купил на двоих, туда и обратно за 65 тысяч рублей. И рейс прямой», — поделился Михря. Судя по сайтам-агрегаторам и порталу РЖД, сейчас есть билеты с пересадками в Сызрани, Волгограде, Ростове-на-Дону, Саратове. Такой вариант не подходит семьям с детьми — из-за неудобства. Дорогих билетов по 90 тысяч уже нет — РЖД предлагает лишь подать заявку. Билеты на «прямой» поезд по приемлемым ценам можно купить на дату отправления начиная с 3 сентября.

Фото: Скриншот сайта РЖД 1/3 Фото: Скриншот сайта РЖД 2/3 Фото: Скриншот сайта Tutu.ru 3/3

Реакция РЖД и Российского союза туриндустрии Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин резко отреагировал на жалобы отдыхающих. «Как минимум надо покупать билет туда и обратно. А что я должен сделать? Купить им билеты?» — заявил он NEWS.ru.

В разговоре с 360.ru Барзыкин уточнил, что сейчас с ситуацией разбирается транспортная прокуратура. «Выезжая с детьми, совершенно неоправданно брать билеты только в одну сторону. Нужно понимать, что в конце августа трафик всегда высокий, дети возвращаются к началу учебного года. Думаю, даже неопытным туристам это понятно», — отметил вице-президент РСТ. Барзыкин подчеркнул, что масштаб проблемы определит прокуратура, так как сейчас в Сети много различных сообщений о дефиците билетов.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

В РЖД не были столь категоричными. Уже в конце июля клиентам предложили варианты с внутренними пересадками. «Разработали для нашего сайта новый онлайн-сервис, который при отсутствии билетов на нужный поезд по полному маршруту предложит вариант поездки из доступных мест в том же поезде на разных отрезках пути. Система может предложить места в вагонах одного или разного класса обслуживания», — рассказали в компании. Специальное условие сразу стало доступно на поездах из Москвы в Адлер, Анапу, Кисловодск, Новороссийск и обратно.

Фото: Roman Denisov / Global Look Press

«Было бы желание» Собеседники 360.ru согласились, что ситуация с нехваткой билетов на поезд повторяется каждый год и 2024-й не стал исключением. «Я местный, но знаю о проблеме, так как сам брал билеты в Москву на конец августа. Такое каждый год, ничего особенного», — отметил один из них. «Было бы желание. Найти можно и дешевле», — добавил другой.

Действительно, при поверхностном поиске трудно найти билеты по комфортным ценам, но при более детальном — все же можно.

Фото: Скриншот сайта Tutu.ru 1/3 Фото: Скриншот сайта Tutu.ru 2/3 Фото: Скриншот сайта РЖД 3/3

Фото: сайт ржд

Например, 20 августа можно уехать из Анапы в Москву с пересадками примерно за девять тысяч рублей. На 13 августа есть варианты в вагоне повышенного комфорта за 37 тысяч рублей или в обычном купе — менее чем за девять тысяч. Кроме того, можно добраться до столицы на автобусе: есть билеты до семи тысяч рублей на 8-е и 9-е число. Другие направляются на автобусах и попутках в ближайшие города с работающими аэропортами — Сочи и Минеральные Воды, — а уже оттуда летят на самолете.

Фото: Скриншот сайта Tutu.ru 1/2 Фото: Скриншот сайта Tutu.ru 2/2