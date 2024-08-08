Застрявшие в Анапе. Почему отдыхающие не могут покинуть курорт
РСТ: в ситуации с билетами из Анапы разбирается прокуратура на транспорте
В Сети появились сообщения негодующих туристов, которые не могут выехать из Анапы. Отдыхающие решили не покупать сразу обратные билеты в надежде сэкономить. Но что-то пошло не по плану, и стоимость возвращения домой выросла в несколько раз. Что делать застрявшим на курорте и сколько стоят сейчас билеты оттуда в Москву, выяснил 360.ru.
Сколько стоят билеты на поезд из Анапы
Обычно курортники берут обратные билеты на поезд заранее, но из-за их дороговизны некоторые решили это дело отложить. Многие туристы говорили, что уже весной, планируя отдых на конец лета, пришлось бы выложить 25 тысяч рублей при цене около семи-восьми тысяч на сам курорт. Другие утверждали, что в мае обратных билетов вовсе уже не было.
Путешественники понадеялись, что ближе к отъезду свободные места появятся. И они действительно появились, но по неадекватным ценам.
Интересно
«Я не могла выбраться из Анапы в Сочи ни на поезде, ни на автобусе, ни на электричке. Добраться до Сочи получилось из Новороссийска, с пересадкой в Туапсе. Но я сама так решила — не брать билет заранее, не знала точной даты отъезда. Логистика по югу летом сложная, так было всегда!» — рассказала в соцсети «ВКонтакте» одна из туристок по имени Полина.
«Подруга брала за 90 дней, туда нормально, а обратно при открытии продаж смогла взять только три боковушки», — подметила Светлана в группе «Туристическая сцена».
«Я до Турции билеты купил на двоих, туда и обратно за 65 тысяч рублей. И рейс прямой», — поделился Михря.
Судя по сайтам-агрегаторам и порталу РЖД, сейчас есть билеты с пересадками в Сызрани, Волгограде, Ростове-на-Дону, Саратове. Такой вариант не подходит семьям с детьми — из-за неудобства.
Дорогих билетов по 90 тысяч уже нет — РЖД предлагает лишь подать заявку. Билеты на «прямой» поезд по приемлемым ценам можно купить на дату отправления начиная с 3 сентября.
Реакция РЖД и Российского союза туриндустрии
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин резко отреагировал на жалобы отдыхающих.
«Как минимум надо покупать билет туда и обратно. А что я должен сделать? Купить им билеты?» — заявил он NEWS.ru.
В разговоре с 360.ru Барзыкин уточнил, что сейчас с ситуацией разбирается транспортная прокуратура.
«Выезжая с детьми, совершенно неоправданно брать билеты только в одну сторону. Нужно понимать, что в конце августа трафик всегда высокий, дети возвращаются к началу учебного года. Думаю, даже неопытным туристам это понятно», — отметил вице-президент РСТ.
Барзыкин подчеркнул, что масштаб проблемы определит прокуратура, так как сейчас в Сети много различных сообщений о дефиците билетов.
В РЖД не были столь категоричными. Уже в конце июля клиентам предложили варианты с внутренними пересадками.
«Разработали для нашего сайта новый онлайн-сервис, который при отсутствии билетов на нужный поезд по полному маршруту предложит вариант поездки из доступных мест в том же поезде на разных отрезках пути. Система может предложить места в вагонах одного или разного класса обслуживания», — рассказали в компании.
Специальное условие сразу стало доступно на поездах из Москвы в Адлер, Анапу, Кисловодск, Новороссийск и обратно.
«Было бы желание»
Собеседники 360.ru согласились, что ситуация с нехваткой билетов на поезд повторяется каждый год и 2024-й не стал исключением.
«Я местный, но знаю о проблеме, так как сам брал билеты в Москву на конец августа. Такое каждый год, ничего особенного», — отметил один из них.
«Было бы желание. Найти можно и дешевле», — добавил другой.
Действительно, при поверхностном поиске трудно найти билеты по комфортным ценам, но при более детальном — все же можно.
Например, 20 августа можно уехать из Анапы в Москву с пересадками примерно за девять тысяч рублей. На 13 августа есть варианты в вагоне повышенного комфорта за 37 тысяч рублей или в обычном купе — менее чем за девять тысяч.
Кроме того, можно добраться до столицы на автобусе: есть билеты до семи тысяч рублей на 8-е и 9-е число.
Другие направляются на автобусах и попутках в ближайшие города с работающими аэропортами — Сочи и Минеральные Воды, — а уже оттуда летят на самолете.