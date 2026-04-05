05 апреля 2026 18:38 Высокий сезон на популярных курортах Азии: как изменились цены на туры В АТОР рассказали о ценах на туры в Азию в высокий сезон

В апреле начинается высокий сезон на популярных у россиян курортах Азии, цены на отдых идут вверх из-за большого спроса. Как изменилась стоимость путевок в Малайзию, на Пхукет, Фукуок и Хайнань — в материале 360.ru.

В каких странах Азии начался высокий сезон Апрель — переходный месяц для популярных азиатских курортов. Сухой сезон начинается на Бали и восточном побережье Малайзии, а также в Нячанге. Здесь цены на отдых идут вверх. На Фукуоке и Хайнане в апреле–мае высокий сезон выходит на финишную прямую. Еще комфортно, но цены на отдых уже более доступные. Самой бюджетной из стран оказался Вьетнам, а самой дорогой — Малайзия.

Фото: Pu Xiaoxu/XinHua / www.globallookpress.com

Нячанг На отдых в трехзвездочном отеле Нячанга во Вьетнаме в апреле хватит 165 тысяч рублей на двоих с прямым перелетом чартерным рейсом. В отеле уровня пять звезд — от 257,9 тысячи рублей, рассказали в Ассоциации туроператоров России.

Фото: Andreas Rose/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Бали Отдохнуть на Бали в весенний период можно за 250 тысяч рублей на двоих в отеле категории три звезды с прямым перелетом. Туры в пятизвездочные гостиницы обойдутся в 276 тысяч рублей на 10 ночей.

Фото: Carola Frentzen/dpa / www.globallookpress.com

Малайзия Желающим отдохнуть весной и летом в Малайзии стоит отправиться на восточное побережье, где высокий сезон стартует в апреле. Речь идет в том числе о Перхентианские островах, островах Тиоман и Реданг. Готовых пакетных путевок у туроператоров туда нет, но они могут организовать индивидуальное путешествие с перелетами.

Фото: Alexandra Schuler/dpa / www.globallookpress.com

Пхукет На Пхукете в апреле и мае заканчивается высокий сезон, а вместе с ним снижаются цены. Сейчас самое выгодное время для желающих сэкономить на размещении, питании, экскурсиях и при этом получить отличный отдых. Стоимость путевок в отелях три, четыре и пять звезд варьируется от 165,5 тысячи до 227,4 тысячи рублей.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Фукуок Отдых на Фукуоке в сезон далеко не бюджетный. В апреле дешевле, но по сравнению с Пхукетом дороже в среднем на 30%. В трехзвездочном отеле за отдых нужно будет заплатить около 317 тысяч рублей, в четырехзвездочном — от 223,1 тысячи до 263,1 тысячи рублей, в пятизвездочном — 279,3-288,7 тысячи рублей.

Фото: Gerhard Zwerger-Schoner/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Хайнань Для путешествия на Хайнань в Китае весной 2026 года потребуется около 170 тысяч рублей на двоих с перелетом до Хайкоу, этих денег хватит на пятизвездочный отель в мае. Путевку в трехзвездочный отель можно купить за 205-168 тысяч рублей, в четырехзвездочный — за 172-209 тысяч рублей, в пятизвездочный — 168-268 тысяч рублей.

Фото: Hou Jiansen/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Самые бюджетные направления для россиян в 2026 году В 2026 году среди самых дешевых направлений для отдыха россиян значатся Белоруссия, где недельный отпуск на двоих обойдется в среднем в 80 тысяч рублей. За этой республикой следуют Узбекистан — 93 тысячи, и Киргизия — 105 тысяч рублей. Среди других экономичных направлений турэксперты называют Армению, Грузию, Китай и Турцию. Стоимость отдыха во многом зависит от выбранного формата путешествия. Незаслуженно обходят стороной и Иорданию, хотя апрель и март буквально лучшее время для ее посещения. Весной там все цветет и благоухает, жары нет, а дождливый сезон заканчивается. Летом Петра и Вади-Рам превращаются в раскаленные каменные печи, но в марте по ним можно гулять часами. Иорданию сейчас нередко выбирают как альтернативу Израилю.

Фото: Katja Kreder/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Как подготовиться к поездке за границу весной Весенний отдых за границей требует чуть больше подготовки, чем летний пакетный тур. Первая рекомендация — бронировать путевки заранее. Важно не экономить на страховке. Любителям активных видов спорта следует включить эти пункты в полис. Для Шри-Ланки, Таиланда и Гоа дополнительно рекомендуется страховка от укусов насекомых и тропических инфекций. Резкая смена климата — стресс для организма. В поездку нужно собрать базовую аптечку, куда войдут средства от расстройства желудка, антигистаминные, солнцезащитный крем и средство от насекомых. Для поездки в Индию и другие страны Юго-Восточной Азии врачи рекомендуют заблаговременно проконсультироваться насчет прививок.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Из одежды с собой нужно взять: легкая ветровка или джинсовая куртка — для Турции, Иордании, вечерних прогулок;

закрытая одежда — для посещения мечетей, храмов и рынков;

удобная обувь для длительной ходьбы;

переходник для розеток;

наличная валюта.