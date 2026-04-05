Высокий сезон на популярных курортах Азии: как изменились цены на туры
В апреле начинается высокий сезон на популярных у россиян курортах Азии, цены на отдых идут вверх из-за большого спроса. Как изменилась стоимость путевок в Малайзию, на Пхукет, Фукуок и Хайнань — в материале 360.ru.
В каких странах Азии начался высокий сезон
Апрель — переходный месяц для популярных азиатских курортов. Сухой сезон начинается на Бали и восточном побережье Малайзии, а также в Нячанге. Здесь цены на отдых идут вверх.
На Фукуоке и Хайнане в апреле–мае высокий сезон выходит на финишную прямую. Еще комфортно, но цены на отдых уже более доступные. Самой бюджетной из стран оказался Вьетнам, а самой дорогой — Малайзия.
Нячанг
На отдых в трехзвездочном отеле Нячанга во Вьетнаме в апреле хватит 165 тысяч рублей на двоих с прямым перелетом чартерным рейсом.
В отеле уровня пять звезд — от 257,9 тысячи рублей, рассказали в Ассоциации туроператоров России.
Бали
Отдохнуть на Бали в весенний период можно за 250 тысяч рублей на двоих в отеле категории три звезды с прямым перелетом. Туры в пятизвездочные гостиницы обойдутся в 276 тысяч рублей на 10 ночей.
Малайзия
Желающим отдохнуть весной и летом в Малайзии стоит отправиться на восточное побережье, где высокий сезон стартует в апреле. Речь идет в том числе о Перхентианские островах, островах Тиоман и Реданг.
Готовых пакетных путевок у туроператоров туда нет, но они могут организовать индивидуальное путешествие с перелетами.
Пхукет
На Пхукете в апреле и мае заканчивается высокий сезон, а вместе с ним снижаются цены. Сейчас самое выгодное время для желающих сэкономить на размещении, питании, экскурсиях и при этом получить отличный отдых.
Стоимость путевок в отелях три, четыре и пять звезд варьируется от 165,5 тысячи до 227,4 тысячи рублей.
Фукуок
Отдых на Фукуоке в сезон далеко не бюджетный. В апреле дешевле, но по сравнению с Пхукетом дороже в среднем на 30%.
В трехзвездочном отеле за отдых нужно будет заплатить около 317 тысяч рублей, в четырехзвездочном — от 223,1 тысячи до 263,1 тысячи рублей, в пятизвездочном — 279,3-288,7 тысячи рублей.
Хайнань
Для путешествия на Хайнань в Китае весной 2026 года потребуется около 170 тысяч рублей на двоих с перелетом до Хайкоу, этих денег хватит на пятизвездочный отель в мае.
Путевку в трехзвездочный отель можно купить за 205-168 тысяч рублей, в четырехзвездочный — за 172-209 тысяч рублей, в пятизвездочный — 168-268 тысяч рублей.
Самые бюджетные направления для россиян в 2026 году
В 2026 году среди самых дешевых направлений для отдыха россиян значатся Белоруссия, где недельный отпуск на двоих обойдется в среднем в 80 тысяч рублей. За этой республикой следуют Узбекистан — 93 тысячи, и Киргизия — 105 тысяч рублей.
Среди других экономичных направлений турэксперты называют Армению, Грузию, Китай и Турцию. Стоимость отдыха во многом зависит от выбранного формата путешествия.
Незаслуженно обходят стороной и Иорданию, хотя апрель и март буквально лучшее время для ее посещения. Весной там все цветет и благоухает, жары нет, а дождливый сезон заканчивается.
Летом Петра и Вади-Рам превращаются в раскаленные каменные печи, но в марте по ним можно гулять часами. Иорданию сейчас нередко выбирают как альтернативу Израилю.
Как подготовиться к поездке за границу весной
Весенний отдых за границей требует чуть больше подготовки, чем летний пакетный тур. Первая рекомендация — бронировать путевки заранее.
Важно не экономить на страховке. Любителям активных видов спорта следует включить эти пункты в полис. Для Шри-Ланки, Таиланда и Гоа дополнительно рекомендуется страховка от укусов насекомых и тропических инфекций.
Резкая смена климата — стресс для организма. В поездку нужно собрать базовую аптечку, куда войдут средства от расстройства желудка, антигистаминные, солнцезащитный крем и средство от насекомых.
Для поездки в Индию и другие страны Юго-Восточной Азии врачи рекомендуют заблаговременно проконсультироваться насчет прививок.
Из одежды с собой нужно взять:
- легкая ветровка или джинсовая куртка — для Турции, Иордании, вечерних прогулок;
- закрытая одежда — для посещения мечетей, храмов и рынков;
- удобная обувь для длительной ходьбы;
- переходник для розеток;
- наличная валюта.