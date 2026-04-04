Возрождение Анапы: как знаменитая здравница начнет первый после ЧП с мазутом пляжный сезон

Анапа готовится к пляжному сезону. Впервые прибрежные зоны знаменитой здравницы откроют для отдыхающих после ликвидации последствий разлива нефти в Керченском проливе. Подробности — в материале 360.ru.

Летний сезон — 2026 в Анапе После долгих месяцев очистки от мазута Анапа получили шанс на полноценное лето. В Роспотребнадзоре заявили, что сезон на местных пляжах может состояться — проведенная работа по ликвидации последствий ЧП дает основания для осторожного оптимизма. «Проведенная масштабная работа по очистке дна и утилизации нефти позволяет рассчитывать на проведение летнего туристического сезона как на пляжах Анапы, так и на всем Черноморском побережье», — привел ТАСС слова начальника управления ведомства Тимура Мурагимова.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Ситуация остается под жестким контролем, мониторинг воды и побережья будут вести на протяжении всего сезона.

В морской воде у побережья Анапы не зафиксировано отклонений от санитарных норм. Тимур Мурагимов начальник управления Роспотребнадзора

При соблюдении всех требований по восстановлению пляжей и песчаного слоя их можно использовать для отдыха.

Спрос на туры и стоимость путевок в Анапу Значительного всплеска продаж в Анапу туроператоры пока не отмечают, хотя и называют новость о перспективах открытия пляжей замечательной, сообщили 360.ru в Российской союзе туриндустрии. «Курорт и до этого продавался активнее, чем в аналогичный период 2025 года. К тому же прошлый летний сезон приучил туристов не рассматривать Анапу исключительно как пляжное направление, а тема мазута в этом году отошла на второй план», — отметили в РСТ.

Фото: РИА «Новости»

Позитивная новость пришла с задержкой, так как основной период бронирования приходится на февраль–март, подчеркнула исполнительный директор санатория «Родник» Карина Ватьян. Она напомнила, что в городе пока не сняли режим ЧС, а открыть пляжи обещают только с 1 июня.

К сожалению, гости курорта не всегда доверяют предварительной информации, поэтому после объявления о пляжах у нас не случилось резкого роста бронирований: продажи идут ровно, как и в начале марта. Это на 20% лучше, чем годом ранее, но до прежних объемов пока далеко. Карина Ватьян директор санатория «Родник»

В компании «Мультитур» Анапу бронируют активно — с ростом относительно прошлого года в четыре-пять раз. «По некоторым отелям, например, „Джамайка“ (четыре звезды), „Грин Парк“ (три звезды) рост уже и в 10 раз. Однако сильного скачка спроса после новости об открытия пляжей не фиксируем — продажи ровные. А всплески в 99% случаев связаны с привлекательной ценовой политикой конкретных отелей», — подчеркнула директор по продукту Евгения Кизей.

Фото: РИА «Новости»

Она добавила, что стоимость отдыха в Анапе сейчас на 10-20% дешевле, чем в Сочи или Геленджике. Пока тарифы не поднимают, отельеры наблюдают за продажами. По спросу традиционно на первом месте гостиницы на «все включено», ориентированные на семейный отдых, до 80% гостиниц в бронях три-четыре звезды.

Уже понятно, что туристы в целом готовы к тому, что все пляжи могут и не открыть, они осознанно выбирают курорт по другим параметрам: наличие «все включено» и множество услуг по этому тарифу, развитая инфраструктура для детей, ценовая политика. Скорее всего, это возвратные туристы, пропустившие прошлое лето из-за ситуации с мазутом и вынужденно поехавшие на другие курорты. Или туристы, которые в прошлом году отдохнули в Анапе с большими скидками — до 60%, оценили преимущества курорта даже без пляжа и вернулись в этом году. Евгения Кизей директор по продукту

Директор по связям с общественностью «Интуриста» Дарья Домостроева также сообщила о росте продаж туров в Анапу, но без резких скачков. «После новостей об открытии пляжей интерес к направлению начал понемногу увеличиваться, однако говорить о всплеске спроса пока рано: люди присматриваются, уточняют детали. Динамика скорее умеренно положительная, чем ажиотажная», — сказала она. Спрос на Анапу год к году вырос в 3,5 раза, но первую очередь туристы интересуются отелями с системой «все включено» и «ультра все включено». Реакция отельеров на текущую ситуацию выглядит взвешенной — они не спешат пересматривать ценовую политику, сохраняя прежний уровень тарифов. Это можно расценивать как стремление поддержать спрос и дать туристам возможность спокойно принять решение о поездке.

Сейчас активно бронируются майские праздники и июнь и уже есть заявки вплоть до ноября.

Поведение туристов в этом сезоне немного изменилось. Если раньше ключевым фактором выбора зачастую был именно пляж, то сейчас все больше внимания уделяется инфраструктуре отеля — наличию бассейнов, спа, анимации, качеству питания и общему уровню сервиса. Спрос становится более гибким, Анапа рассматривается не только как пляжное направление, но и как вариант комфортного отдыха в целом. Дарья Домостроева директор по связям с общественностью «Интуриста»

Безопасность на пляжах Анапы На пляжи Анапы дополнительно завозят песок. Исследование показало, что он схож по размеру и составу с пляжным. В основном он состоит из кварца и ракушек, рассказала доцент кафедры геологии, геофизики КубГУ, начальник отдела геологической информации «Кубаньгеология» Татьяна Любимова. Песок необходимо завозить, так как изъятие загрязненного во время ликвидации последствий ЧС нарушило существующий баланс. Теперь море агрессивнее уносит «фундамент» пляжа на шельф. Это грозит сокращением ширины прибрежной зоны с 80-100 метров до 20 метров и меньше. Для восстановления рекомендуется поднять ее уровень. Остатки нефтепродуктов, которые находятся в песке, уже не выделяют вредных веществ, к тому же они не смогут проникнуть через слой восстановленного песка. Их переработают микроорганизмы, которые есть в природе.

Фото: РИА «Новости»

Детский отдых на Кубани в 2026 году Власти Анапы на межведомственной комиссии, посвященной летней оздоровительной кампании, обсудили доступность безопасность детского отдыха. Заседание провела вице-губернатор Кубани Елена Воробьева. Ребят со всего края примут 1602 здравницы. Учреждения должны заранее получить эпидзаключения, организовать качественное питание, занятость и культурную программу. «Мы рассчитываем на полноценное открытие Анапы. Уже получено положительное заключение Роспотребнадзора для тех пляжей, которые участвовали в эксперименте по их рекультивации — отсыпке нового песка. Правительственная комиссия приняла решение масштабировать этот эксперимент», — подчеркнула Воробьева.

Фото: РИА «Новости»

С начала года в Анапе отдохнули и оздоровились свыше восьми тысяч детей. Сегодня на курорте организованные группы принимают четыре заведения: ДСОК «Жемчужина», ВДЦ «Смена», детские санатории «Вита» и «Бимлюк». Летом будут работать 26 детских здравниц емкостью 22 939 койко-мест, что на 12% выше прошлогоднего показателя. В рамках государственной программы «Дети Анапы» для школьников организуют работу 29 лагерей дневного пребывания с охватом в 5,2 тысячи детей.