Маленькая страна с большим влиянием. Как живут в Ватикане и почему его нужно посетить
Руководитель турагентства Ансталь рассказала об особенностях Ватикана
Ватикан можно назвать крошечным даже на фоне карликовых государств — Монако, Лихтеншейна и других. Тем не менее о нем знает каждый, а его влияние распространяется далеко за пределы площади Святого Петра. 360.ru разобрался, чем так примечательна эта страна и как туда попасть.
Самое маленькое государство
Ватикан расположен в северо-западной части Рима и имеет площадь всего 440 тысяч квадратных метров.
«Он примерно в 120 раз меньше нью-йоркского Манхэттена, но при этом его значимость трудно переоценить: сам за себя говорит огромный вес в мировой истории и религиозных аспектах», — рассказала 360.ru руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь.
Все ветви власти сосредоточены в руках папы римского, которого коллегиально избирают кардиналы на специальном конклаве не позднее чем через 18 дней после смерти предыдущего понтифика.
Интересно
Орган издает нормативные акты, инструкции и послания, регулирующие жизнь верующих и деятельность церковных учреждений, и определяет доктринальные положения, утверждая литургические нормы.
Хоть Ватикан и расположен внутри Рима, он полностью автономен, поэтому его называют городом-государством. Помимо собственных органов власти, есть другие организации, в том числе телевидение и радио.
У страны даже свой домен — .va. Также государство имеет официальные связи с 182 государствами, но их посольства находятся за пределами Ватикана — в Риме.
Там действует современная типография, выпускающая ежедневную газету Osservatore Romano. К тому же существует издательство, занимающееся распространением авторских материалов, связанных с жизнью и деятельностью папы римского.
В стране нет своего аэропорта, но есть вертолетная площадка, с которой можно долететь до воздушной гавани итальянской столицы. А 852-метровая железная дорога соединяет железнодорожную станцию у собора Святого Петра с основной транспортной сетью.
У Ватикана собственная армия — Швейцарская гвардия, основанная еще в 1506 году по инициативе папы Юлия II. Согласно древнему обычаю, в нее могут попасть только молодые мужчины-швейцарцы католического вероисповедания в возрасте от 19 до 24 лет и ростом минимум 174 сантиметра. Их главная задача — обеспечение охраны папы и защита ключевых въездов на территорию страны.
Помимо этого, за безопасностью следят подразделения жандармерии.
Кто живет в Ватикане
По данным на 2025 год, численность населения Ватикана составляет примерно 621 человек — около 0,00001% от общего числа жителей планеты. В основном это служители Римско-католической церкви, но есть и гражданские лица: работники администрации, музеев, почты, библиотеки и других учреждений.
Там есть свой паспорт особого типа, отличный от официальных документов других стран. Так, удостоверение личности выдают лишь ограниченному кругу, включая сотрудников государственных ведомств, членов дипломатического корпуса и некоторых религиозных деятелей. Жители имеют личный номер, указанный в паспорте, позволяющий отслеживать перемещения владельца документа.
Граждане ведут преимущественно замкнутый образ жизни, связанный с работой в церковных структурах или госучреждениях.
Ватикан — центр притяжения туристов
«Если говорить обо всем мире, то эта страна — достаточно популярное туристическое направление. В год туда приезжают в среднем четыре-пять миллионов человек, большинство из которых — европейцы, католики. Среди россиян, преимущественно православных, спрос на поездки в Ватикан в разы меньше», — отметила Ансталь.
Конечно, страна притягивает паломников со всего мира: им важно прикоснуться к величию Ватикана своими руками.
Страна де-факто находится на территории Евросоюза, но, в отличие от Италии, в него не входит. Поэтому для посещения достаточно получить шенгенскую визу.
В Ватикане нет отелей и квартир, в которых могли бы остановиться туристы: нужно заранее строить маршрут из Рима, чтобы успеть все посмотреть. Рассветные экскурсии начинаются в 06:30 утра, а обойти всю территорию можно за три-четыре часа.
Что посмотреть в Ватикане
В стране примерно 30 музеев, и каждый найдет что посмотреть.
«Нельзя не отметить Сикстинскую капеллу — место, где находятся фрески Микеланджело „Сотворение Адама“ и „Страшный суд“, работы Пьетро Перуджино, Сандро Боттичелли и других именитых мастеров. Обязательно нужно своими глазами взглянуть на то, что было сотворено руками людей, живших за сотни лет до нас», — рассказала директор турфирмы.
Сикстинская капелла сильно повлияла на мировое искусство. Изначально ее строили для защиты кардиналов во время собраний. Сейчас, хоть место и работает как музей, там все еще проходят конклавы, на которых коллегия и выбирает нового папу римского.
Любителям экскурсий придется по душе прогулка по садам Ватикана, территория которых составляет 23 тысячи квадратных метров, или половину площади всей страны. Туристическая группа — единственный способ посетить эту достопримечательность. Там растут семь тысяч видов растений: многолетние цветы, деревья и травы.
Территория поделена на три зоны. В первой — Французский сад с зелеными арками, розами и лабиринтом из вечнозеленых кустарников. Во второй можно увидеть красные акации, а в третьей, Английском парке, — статуи и фонтаны. Их в садах Ватикана аж 90 штук.
Великим сооружением считают собор Святого Петра, к которому прилегает известная на весь мир одноименная площадь.
«Само здание внушает какой-то трепет. Это сочетание ренессанса и барокко, что говорит о красоте и даже помпезности. Внутрь ведут лестницы, а рядом с ними посетителя встречают статуи апостолов Петра и Павла, которые держат ключи от Царства Небесного. Дальше — монумент Христа Спасителя и четырех апостолов и мучеников: святого Андрея Первозванного, святого Лаврентия, святого Алексея и святого Космы», — перечислила Ансталь.
Под алтарем базилики находится гробница святого Петра — важное сакральное место, почитаемое католиками всего мира. Она расположена глубоко под храмом, под уровнем пола, и доступна для посещения только в составе специальных экскурсий.
Помимо этого, туристы любят смотреть на статую Мадонны делла Колонны, алтарь Успения Пресвятой Богородицы, реликварий Тернового венца Христова, балдахин Бернини, фонтан слез, барельеф «Распятие Господне» и другие важные для искусства и религии объекты.
«Можно сходить в Григорианский египетский музей. Там находятся памятники и артефакты Древнего Египта, которые привезли из Рима и Тиволи. Но есть и более современные находки. Следует сходить в зал Рафаэля — место, где представлены известные фрески. Например, с изображениями четырех ветвей знания: философии, поэзии, теологии и правосудия», — подытожила туроператор.