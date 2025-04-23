23 апреля 2025 16:29 Маленькая страна с большим влиянием. Как живут в Ватикане и почему его нужно посетить Руководитель турагентства Ансталь рассказала об особенностях Ватикана 0 0 0 Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press / www.globallookpress.com Путешествия

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Ватикан можно назвать крошечным даже на фоне карликовых государств — Монако, Лихтеншейна и других. Тем не менее о нем знает каждый, а его влияние распространяется далеко за пределы площади Святого Петра. 360.ru разобрался, чем так примечательна эта страна и как туда попасть.

Самое маленькое государство Ватикан расположен в северо-западной части Рима и имеет площадь всего 440 тысяч квадратных метров. «Он примерно в 120 раз меньше нью-йоркского Манхэттена, но при этом его значимость трудно переоценить: сам за себя говорит огромный вес в мировой истории и религиозных аспектах», — рассказала 360.ru руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь. Все ветви власти сосредоточены в руках папы римского, которого коллегиально избирают кардиналы на специальном конклаве не позднее чем через 18 дней после смерти предыдущего понтифика.

Интересно Ватикан — религиозный центр мирового значения, обладающий собственной политической структурой и международным статусом благодаря деятельности Святого Престола — высшего руководства Римско-католической церкви во главе с папой римским. Ватикан — религиозный центр мирового значения, обладающий собственной политической структурой и международным статусом благодаря деятельности Святого Престола — высшего руководства Римско-католической церкви во главе с папой римским.

Орган издает нормативные акты, инструкции и послания, регулирующие жизнь верующих и деятельность церковных учреждений, и определяет доктринальные положения, утверждая литургические нормы.

Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Хоть Ватикан и расположен внутри Рима, он полностью автономен, поэтому его называют городом-государством. Помимо собственных органов власти, есть другие организации, в том числе телевидение и радио. У страны даже свой домен — .va. Также государство имеет официальные связи с 182 государствами, но их посольства находятся за пределами Ватикана — в Риме. Там действует современная типография, выпускающая ежедневную газету Osservatore Romano. К тому же существует издательство, занимающееся распространением авторских материалов, связанных с жизнью и деятельностью папы римского. В стране нет своего аэропорта, но есть вертолетная площадка, с которой можно долететь до воздушной гавани итальянской столицы. А 852-метровая железная дорога соединяет железнодорожную станцию у собора Святого Петра с основной транспортной сетью.

Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

У Ватикана собственная армия — Швейцарская гвардия, основанная еще в 1506 году по инициативе папы Юлия II. Согласно древнему обычаю, в нее могут попасть только молодые мужчины-швейцарцы католического вероисповедания в возрасте от 19 до 24 лет и ростом минимум 174 сантиметра. Их главная задача — обеспечение охраны папы и защита ключевых въездов на территорию страны. Помимо этого, за безопасностью следят подразделения жандармерии.

Фото: Pierpaolo Scavuzzo/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Кто живет в Ватикане По данным на 2025 год, численность населения Ватикана составляет примерно 621 человек — около 0,00001% от общего числа жителей планеты. В основном это служители Римско-католической церкви, но есть и гражданские лица: работники администрации, музеев, почты, библиотеки и других учреждений. Там есть свой паспорт особого типа, отличный от официальных документов других стран. Так, удостоверение личности выдают лишь ограниченному кругу, включая сотрудников государственных ведомств, членов дипломатического корпуса и некоторых религиозных деятелей. Жители имеют личный номер, указанный в паспорте, позволяющий отслеживать перемещения владельца документа. Граждане ведут преимущественно замкнутый образ жизни, связанный с работой в церковных структурах или госучреждениях.

Фото: Marco Iacobucci / Ipa-Agency.Net / www.globallookpress.com

Ватикан — центр притяжения туристов «Если говорить обо всем мире, то эта страна — достаточно популярное туристическое направление. В год туда приезжают в среднем четыре-пять миллионов человек, большинство из которых — европейцы, католики. Среди россиян, преимущественно православных, спрос на поездки в Ватикан в разы меньше», — отметила Ансталь. Конечно, страна притягивает паломников со всего мира: им важно прикоснуться к величию Ватикана своими руками. Страна де-факто находится на территории Евросоюза, но, в отличие от Италии, в него не входит. Поэтому для посещения достаточно получить шенгенскую визу. В Ватикане нет отелей и квартир, в которых могли бы остановиться туристы: нужно заранее строить маршрут из Рима, чтобы успеть все посмотреть. Рассветные экскурсии начинаются в 06:30 утра, а обойти всю территорию можно за три-четыре часа.

Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Что посмотреть в Ватикане В стране примерно 30 музеев, и каждый найдет что посмотреть. «Нельзя не отметить Сикстинскую капеллу — место, где находятся фрески Микеланджело „Сотворение Адама“ и „Страшный суд“, работы Пьетро Перуджино, Сандро Боттичелли и других именитых мастеров. Обязательно нужно своими глазами взглянуть на то, что было сотворено руками людей, живших за сотни лет до нас», — рассказала директор турфирмы. Сикстинская капелла сильно повлияла на мировое искусство. Изначально ее строили для защиты кардиналов во время собраний. Сейчас, хоть место и работает как музей, там все еще проходят конклавы, на которых коллегия и выбирает нового папу римского.

Фото: IMAGO/VATICAN MEDIA / www.globallookpress.com

Любителям экскурсий придется по душе прогулка по садам Ватикана, территория которых составляет 23 тысячи квадратных метров, или половину площади всей страны. Туристическая группа — единственный способ посетить эту достопримечательность. Там растут семь тысяч видов растений: многолетние цветы, деревья и травы. Территория поделена на три зоны. В первой — Французский сад с зелеными арками, розами и лабиринтом из вечнозеленых кустарников. Во второй можно увидеть красные акации, а в третьей, Английском парке, — статуи и фонтаны. Их в садах Ватикана аж 90 штук.

Фото: Martin Jung/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Великим сооружением считают собор Святого Петра, к которому прилегает известная на весь мир одноименная площадь. «Само здание внушает какой-то трепет. Это сочетание ренессанса и барокко, что говорит о красоте и даже помпезности. Внутрь ведут лестницы, а рядом с ними посетителя встречают статуи апостолов Петра и Павла, которые держат ключи от Царства Небесного. Дальше — монумент Христа Спасителя и четырех апостолов и мучеников: святого Андрея Первозванного, святого Лаврентия, святого Алексея и святого Космы», — перечислила Ансталь.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Под алтарем базилики находится гробница святого Петра — важное сакральное место, почитаемое католиками всего мира. Она расположена глубоко под храмом, под уровнем пола, и доступна для посещения только в составе специальных экскурсий. Помимо этого, туристы любят смотреть на статую Мадонны делла Колонны, алтарь Успения Пресвятой Богородицы, реликварий Тернового венца Христова, балдахин Бернини, фонтан слез, барельеф «Распятие Господне» и другие важные для искусства и религии объекты. «Можно сходить в Григорианский египетский музей. Там находятся памятники и артефакты Древнего Египта, которые привезли из Рима и Тиволи. Но есть и более современные находки. Следует сходить в зал Рафаэля — место, где представлены известные фрески. Например, с изображениями четырех ветвей знания: философии, поэзии, теологии и правосудия», — подытожила туроператор.