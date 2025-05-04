04 мая 2025 11:51 Траты звезд на отдых в майские. Дешевле всего отель обошелся Бузовой на Кубе 0 0 0 Фото: Ольга Бузова / Telegram Путешествия

Рубль

Куба

Казань

Отели

Москва

Артисты

Некоторые российские звезды в длинные майские праздники успевают посетить не один курорт. Где сейчас артисты загорают и проводят время, сколько стоит похожий отдых — в материале 360.ru.

Казань Певица Анна Семенович с женихом Денисом Шреером посетили сразу несколько экскурсий в Казани. «Три дня в Казани пролетели незаметно — они были наполнены любовью, радостью и счастьем! Обязательно вернемся сюда снова! Всем, кто еще не был в этом удивительном городе, очень советую: здесь есть что посмотреть, чем вдохновиться, вкусно поесть и отлично провести время! Казань — моя любовь!» — рассказала звезда. Она добавила, что эти дни были по-настоящему особенными: Семенович успела и поработать, и провести время с любимыми. Во время поездки пара посетила Казанский кремль, собор Казанской Божией Матери, узнала историю о том, как Иван Грозный брал город. «Заглянули в татарскую деревню Туган Авылым, примерили ханские наряды, насладились вкуснейшей национальной кухней», — добавила Семенович. Цены: перелет Москва — Казань на одного человека эконом-классом обойдется в 5700 рублей, бизнес-классом — 47 тысяч рублей. Сутки проживания в пятизвездочном отеле в номере повышенной комфортности — от 22 тысяч.

Фото: Vyacheslav Strykhar / www.globallookpress.com

Крым Актриса Агата Муцениеце путешествует с женихом Петром Дрангой по Крыму. В компании с ними — дочь артистки от брака с Павлом Прилучным. Семья активно проводит время — экскурсии, поход в горы, путешествие на арендованном авто. Возлюбленные заехали в роскошный отель рядом с Ялтой. Помолвка пары состоялась там же — в винном парке санаторно-курортного комплекса Mriya. Цена: поезд Москва — Симферополь, купе — от 17 тысяч рублей, люкс — от 100 тысяч рублей. Сутки проживания в самом роскошном отеле в семейном номере — от 43 тысяч рублей.

Фото: РИА «Новости»

Дубай Температура воздуха в Дубае сейчас достигает +36 градусов, воды в заливе — +30. На курорте отдыхают многие знаменитости. Телеведущая, блогер Ксения Бородина привезла туда жениха и детей. Здесь же — ее подруги с детьми. Днем все на пляже, а вечером — рестораны и концерты. Звезды бронируют отели пять звезд на берегу Персидского залива с включенным завтраком, заказывают еду на пляж, а на вечер заранее бронируют билеты и места в популярные заведения. Цены: перелет Москва — Дубай эконом-классом — от 18 тысяч рублей, бизнес-классом — от 77 тысяч. За сутки в элитным отеле придется отдать от 90 тысяч рублей.

Фото: РИА «Новости»

Куба Телеведущая Ольга Бузова впервые прилетела в отпуск на Кубу. «Я на Кубе! Плюс одна новая страна в мою копилку! Это первая такая далекая поездка и эмоции зашкаливают. Открываю для себя эту потрясающую страну и уже влюбилась!» — восхитилась она. Бузова посетила индивидуальные VIP-экскурсии и рестораны, записала видео с уличными музыкантами. Цены: перелет Москва — Гавана эконом-классом — от 100 тысяч рублей, бизнес классом — от 600 тысяч. Сутки в пятизвездочном отеле — от 10 тысяч рублей.

Фото: BAO / www.globallookpress.com

Париж На майские выходные в столицу Франции отправились актриса Елизавета Арзамасова и продюсер ледовых шоу Илья Авербух. Муж балует возлюбленную романтическими поездками. Дети остались дома с бабушками, а Илья и Лиза гуляют по парижским музеям и кафе, сообщил сайт kp.ru. Цены: перелет Москва — Париж эконом-классом — от 37 тысяч рублей, бизнес-классом — от 100 тысяч рублей. Сутки в пятизвездочном отеле — от 50 тысяч рублей.