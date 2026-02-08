Весна за границей: топ-5 направлений для российских туристов. Куда поехать и что посмотреть?

АТОР: самыми популярными направлениями весной стали ОАЭ и еще 4 страны

Jochen Tack/imageBROKER.com
Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Пять стран вошли в список самых популярных направлений у российских туристов. Специалисты рынка предупреждают: бронирования уже начались. Куда лучше поехать, и что посмотреть  — в материале 360.ru.

Самые популярные направления для отдыха весной 2026

В список самых популярных весенних направлений для отдыха за рубежом вошли Таиланд и Вьетнам, Арабские Эмираты, Египет и Турция.

«Бронирование уже начались. Эти направления вызывают повышенный интерес россиян. Турция тоже готовится к тому, чтобы начать свой летний сезон, но бронирование по большей части идут на вторую половину апреля. Сейчас преобладает Стамбул, хотя Анталья тоже показывает неплохие результаты по сравнению с прошлым годом», — рассказал 360.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

Фото: РИА «Новости»

Он добавил, что в Эмиратах как раз начинается активная фаза потепления.

Это связано с переходом из климатической зимы в климатическую весну. Этот сезон всегда вызывает повышенный интерес, а период невысокого ценового формата позволяет туристам получить туры, начинающие от 70-80 тысяч рублей.

Артур Мурадян

Примерно такая же картина наблюдается и в Египте, отметил эксперт.

«Там можно туры найти где-то 60-50 тысяч за человека на этот период. В Юго-Восточной Азии чуть подороже, где-то 75-80 тысяч рублей на человека», — подчеркнул Мурадян.

Фото: РИА «Новости»

Что посмотреть в ОАЭ, Египте, Турции, Вьетнаме и Таиланде

ОАЭ

Фото: РИА «Новости»
Фото: РИА «Новости»

Египет

Фото: РИА «Новости»
Фото: РИА «Новости»

Вьетнам

Фото: РИА «Новости»
Фото: РИА «Новости»

Таиланд

Фото: РИА «Новости»
Фото: РИА «Новости»

Турция

Фото: РИА «Новости»

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте