Весна за границей: топ-5 направлений для российских туристов. Куда поехать и что посмотреть?
АТОР: самыми популярными направлениями весной стали ОАЭ и еще 4 страны
Пять стран вошли в список самых популярных направлений у российских туристов. Специалисты рынка предупреждают: бронирования уже начались. Куда лучше поехать, и что посмотреть — в материале 360.ru.
Самые популярные направления для отдыха весной 2026
В список самых популярных весенних направлений для отдыха за рубежом вошли Таиланд и Вьетнам, Арабские Эмираты, Египет и Турция.
«Бронирование уже начались. Эти направления вызывают повышенный интерес россиян. Турция тоже готовится к тому, чтобы начать свой летний сезон, но бронирование по большей части идут на вторую половину апреля. Сейчас преобладает Стамбул, хотя Анталья тоже показывает неплохие результаты по сравнению с прошлым годом», — рассказал 360.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
Он добавил, что в Эмиратах как раз начинается активная фаза потепления.
Это связано с переходом из климатической зимы в климатическую весну. Этот сезон всегда вызывает повышенный интерес, а период невысокого ценового формата позволяет туристам получить туры, начинающие от 70-80 тысяч рублей.
Артур Мурадян
Примерно такая же картина наблюдается и в Египте, отметил эксперт.
«Там можно туры найти где-то 60-50 тысяч за человека на этот период. В Юго-Восточной Азии чуть подороже, где-то 75-80 тысяч рублей на человека», — подчеркнул Мурадян.
Что посмотреть в ОАЭ, Египте, Турции, Вьетнаме и Таиланде
ОАЭ
- Бурдж-Халифа в Дубае. Самое высокое здание в мире, достигает 828 метров. На 124-м этаже небоскреба находится обсерватория At the Top, откуда открывается вид на Дубай и его окрестности.
- Мечеть Шейха Зайда в Абу-Даби. Одна из самых больших мечетей в мире, выполнена из белого мрамора и украшена золотом, мозаикой и хрусталем.
- Лувр Абу-Даби. Культурный центр, представляющий искусство и артефакты со всего мира. Здесь можно увидеть произведения ведущих мастеров, таких как Ван Гог, Леонардо да Винчи и Моне и экспонаты, охватывающие все периоды истории человечества.
- Музей Исламской Цивилизации в Шардже. Здесь представлена обширная коллекция исламских артефактов, включая редкие рукописи, монеты и ювелирные изделия.
Египет
- Пирамиды Гизы в Каире. Архитектурный комплекс состоит из трех больших пирамид, восьми маленьких (тут покоятся родственники фараонов), а также статуи сфинкса.
- Долина царей в Луксоре. Долина-некрополь, где похоронили многих фараонов и других правителей Древнего Египта. В этом районе находится множество гробниц, включая фараона Тутанхамона.
- Карнакский храм в Луксоре. Один из самых значительных архитектурных ансамблей в истории Древнего Египта, объединяющий несколько святилищ, построенных в разные эпохи.
- Храм Рамзеса II в Абу-Симбеле. Скала на западном берегу реки Нил, у южной границы Египта с Суданом. Привлекает туристов двумя древнеегипетскими храмами: Большим, в честь фараона Рамзеса II, и Малым, посвященным богине Хатхор.
Вьетнам
- Бухта Халонг. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, где тысячи известняковых карстов возвышаются из бирюзовых вод.
- Золотой мост в Дананге. Находится в парке Ba Na Hills на высоте примерно 1400 метров, главная особенность конструкции — пара гигантских рук из камня и стали, которые держат мост над обрывом.
- Туннели Кучи. Подземный комплекс протяженностью более 200 километров. Здесь скрывались вьетнамские партизаны. Можно пройтись по узким туннелям и увидеть, как был устроен быт под землей.
- Дельта Меконга. Регион с сетью рукавов реки Меконг, плавучими рынками и зелеными рисовыми полями. Туристы плывут на лодках, пробуют экзотические фрукты и смотрят, как устроены деревни на воде.
- Хюэ. Бывшая имперская столица, здесь сохранились дворцы, пагоды и гробницы императоров династии Нгуен. Комплекс памятников включен в список ЮНЕСКО.
Таиланд
- Храм Ват Арун в Бангкоке. Также известен как храм «Утренней зари». Это величественное здание с башней, украшенной фарфором и ракушками.
- Храм Ват Чалонг, Пхукет. Крупнейший на острове храм, возведенный в XIX веке. Внутри — реликвии монахов и фрески, посвященные жизненному пути Будды. На территории также есть пруд с золотыми рыбками, собственный крематорий и молельня.
- Магический сад Будды, Самуи. Сад создал в 1976 году фермер Ним Тхонгсук, вдохновившись умиротворенной атмосферой острова и буддийскими принципами жизни. Среди джунглей и водопадов появились десятки различных скульптур, которые изображают божеств и мифических существ.
- Плавучий рынок, Паттайя. Здесь торгуют прямо на воде: еду и сувениры продают в хижинах, которые стоят на сваях, а также в лодках, курсирующих от одной постройки к другой.
- Залив Майя Бэй, Краби. Живописная бухта на необитаемом острове Пхи-Пхи, стала известна после выхода в 2000 году фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо в главной роли.
- Национальный парк Кхао Сок. Один из крупнейших национальных парков Таиланда, находится в провинции Сураттхани, в 160 километрах от Пхукета. Здесь сохранился древний тропический лес, возраст которого насчитывает более 160 миллионов лет. Локация богата флорой и фауной.
Турция
- Собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле. Мраморные колонны с золотой мозаикой, огромный купол высотой 55,6 метра, отделка из драгоценных камней и минералов.
- Голубая мечеть в Стамбуле. Представляет собой ансамбль из четырех минаретов, внутри строения сохранилась древняя плитка.
- Замок Святого Петра на курорте Бодрум. Древнее строение, возведение которого завершилось в XV веке. Сегодня сюда приезжают посмотреть не только на саму постройку, но и на экспонаты, выставленные в Музее подводной археологии.
- Памуккале. Белоснежные террасы-ванны, образованные отложениями кальция из богатых минералами источников. Тысячи лет вода стекала по склону горы, создавая причудливые бассейны-ступени.
- Руины города Иераполиса. На вершине холма раскинулись руины, основанные во II веке до нашей эры. Здесь есть свой амфитеатр, хорошо сохранившаяся главная улица с некрополем и античный бассейн, где можно поплавать среди фрагментов древних мраморных колонн.
- Каппадокия. Край пещерных церквей первых христиан и причудливых скал, напоминающих марсианскую поверхность. Лучший способ посмотреть на них — заказать экскурсию на воздушном шаре.