Весна за границей: топ-5 направлений для российских туристов. Куда поехать и что посмотреть?

Пять стран вошли в список самых популярных направлений у российских туристов. Специалисты рынка предупреждают: бронирования уже начались. Куда лучше поехать, и что посмотреть — в материале 360.ru.

Самые популярные направления для отдыха весной 2026

В список самых популярных весенних направлений для отдыха за рубежом вошли Таиланд и Вьетнам, Арабские Эмираты, Египет и Турция.

«Бронирование уже начались. Эти направления вызывают повышенный интерес россиян. Турция тоже готовится к тому, чтобы начать свой летний сезон, но бронирование по большей части идут на вторую половину апреля. Сейчас преобладает Стамбул, хотя Анталья тоже показывает неплохие результаты по сравнению с прошлым годом», — рассказал 360.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.