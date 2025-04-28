Сосед близкий, но незнакомый. Чем Узбекистан привлекает туристов из России
Узбекистан вот уже несколько лет входит в топ самых привлекательных для россиян стран постсоветского пространства. Год от года их число только растет. Ожидается, что в 2025-м республика сможет привлечь до миллиона путешественников из России, а общее число иностранных туристов составит 12 миллионов. Как спланировать отдых в этой стране, куда обязательно стоит заглянуть и что непременно попробовать (спойлер — это не только плов), разбирался 360.ru.
На майские в Узбекистан
По прогнозам АТОР, с конца апреля по 12 мая за границей на грядущих майских выходных отдохнут порядка 900 тысяч россиян. Эксперты отмечают очень бодрый рост продаж зарубежных туров (+30% год к году) и одним из факторов этого движения вверх считают укрепление рубля.
На первом месте в рейтинге самых популярных стран для пакетных туров оказалась Турция (45%), за ней идет Египет (20%), замыкает тройку ОАЭ (11%). Также в первую пятерку попали Таиланд (5,5%) и Вьетнам (4%).
В топ-10 эксперты включили Мальдивы, Абхазию, Китай, морские круизы, а также группу постсоветских стран (прежде всего Белоруссию, Грузию и Узбекистан). Едут туда, как уточнили в АТОР, в том числе за познавательными программами с мастер-классами и гастрономическими дегустациями.
По мнению гендиректора туристической компании АРТ-ТУР Дмитрия Арутюнова, успех Узбекистана связан в том числе с тем, что для россиян это в принципе знакомое и понятное направление еще со времен Советского Союза, плюс оно сочетает в себе все, что так любят наши туристы.
«Это и приятный климат, и вкусная кухня, и потрясающие архитектурные и исторические памятники. Самарканд, Бухара — вообще объекты ЮНЕСКО. Жители принимают туристов очень хорошо. Много отелей построили. К тому же не так далеко надо лететь, не нужна виза, с языком нет проблем», — перечислил он в беседе с 360.ru.
Узбекистан — это очень красивые мечети, медресе, дворцы. Я не знаю ни одного человека, который не остался бы в восхищении от того, что он там увидел.
Дмитрий Арутюнов
Отзывы об отдыхе в Узбекистане
В одном из популярных блогов о туризме («Лайк Трэвел Путешествия») на платформе «Дзен» можно найти статью о республике с интригующим (а как иначе) заголовком о «самой безопасной и дружелюбной для россиян стране, куда нужен всего один только загранпаспорт».
«Здесь нет карманников, и вас не обманут в магазине или на рынке. А местные жители всегда готовы прийти на помощь. Уровень преступности в этой стране настолько низкий, что можно гулять по улицам поздно вечером, причем даже одиноким девушкам, не задумываясь о своей безопасности. Тем более что вечером здесь особая атмосфера», — пишет путешественница Елена.
Те, кто уже бывал в республике, скорее всего, согласятся со всеми этими тезисами. Здесь действительно очень спокойно в вечернее и ночное время, правда, непривычно темно (даже в исторической части популярных у туристов городов подсветка не горит всю ночь), у магазинов или кафе можно увидеть припаркованные велосипеды без какой-либо защиты — за угон никто как будто бы не опасается.
Отдельно Елена отметила гостеприимство и доброжелательность местных жителей. По ее мнению, в республике любой россиянин чувствует себя не просто туристом, а долгожданным гостем.
Отзывов, похожих на этот, в Сети превеликое множество: пользователи рассказывают, как вас будут звать в гости доброжелательные прохожие или таксисты, обязательно накормят и напоят, если в кафе нет мест, хозяин заведения найдет, куда вас посадить. Но такими эмоциями делятся не все путешественники.
Пообщавшись с несколькими подписчиками, посещавшими Узбекистан буквально в начале года, мы пришли к выводу, что есть и те, кому атмосфера эта видится несколько иначе: да, безусловно, люди доброжелательные, но «долгожданным гостем», по их мнению, здесь почувствует любой путешественник, особенно если он платежеспособен.
Вот пример от одной из наших подписчиц, поделившейся неприятным опытом поездки в поезде из Бухары в Ургенч: причиной испорченного настроения стал очень приставучий проводник, который при посадке в поезд предложил не занимать места в плацкарте, а сесть в пустое купе, мол, их полно, но ему нужно немного доплатить.
«Было не по себе от того, как он давил, в итоге мы согласились, сначала сели в купе, а затем решили пройти через вагоны до своих мест, посмотреть, как выглядит плацкарт. В другом вагоне нас тоже начали зазывать занять в купе, но деньги уже не просили», — пояснила девушка.
Когда мы решили идти на свои места по билетам и вернулись за вещами, следом зашел проводник и со словами «Убежать хотели?» проинформировал, что дверь между вагонами закрыл. Так что вариантов у нас нет. Было похоже на начало фильма ужасов. Хотя, возможно, это был такой странный юмор. Потом всю дорогу он у нас просил то кофе, то сигареты.
Не считая этого эпизода, впечатления от поездки в Узбекистан, по ее словам, были, скорее, со знаком плюс. Особенно туристка отметила Бухару — более живую и атмосферную, нежели «максимально туристическая Хива».
«Честно говоря, в какой-то момент ты сильно пресыщаешься этим колоритом. Мы были в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Хиве. Девять дней. На мой взгляд, этого более чем достаточно», — добавила собеседница 360.ru.
Странная работа таксистов — второй неприятный момент, к которому стоит быть готовым заранее. По словам путешественников, они несколько раз сталкивались с тем, что водитель приезжал, видел, что в машине хотят ехать не трое, а четверо человек, и завышал цену.
Был случай, когда шофер дал сдачу спичками. Обо всех подобных инцидентах писали в поддержку сервиса, через который вызывали такси, вопрос обещали решить, начисляли баллы. Но, как говорится, осадочек все равно остался.
Другой наш собеседник обратил внимание на отсутствие цен в меню в некоторых кафе. По его мнению, скорее всего, это может быть связано с разной стоимостью блюд для своих и туристов. «Еще одна странность — чай всегда делают сладким, даже если не просишь. Поэтому, если не пьете с сахаром, предупреждайте. И лично мы столкнулись с тем, что мало где есть кофе», — отметил молодой человек.
Еще одна читательница рекомендовала в обязательном порядке отправляться на рынки с «обжорными рядами». Там можно пробовать самый разный и, пожалуй, самый вкусный плов. Приходить лучше всего пораньше, потому что к обеду еды практически нет. А если не любите плов или уже наелись им до отвала, можно взять лагман, манты, шурпу и многое другое, рекомендовала девушка.
Интересно
Перекусив, стоит пройти еще по обычным рядам, прикупить что-то домой и обязательно поторговаться — продавцы здесь это очень любят и, скорее всего, сначала предложат цену выше, чем для местных. Накрутить могут даже в два раза с расчетом, что покупатель начнет сбивать ценник, вступив в эту игру.
Что надо знать перед поездкой в Узбекистан: как платить, что с картами «Мир»
Между Россией и Узбекистаном действует безвизовый режим. Граждане РФ могут находиться в республике без оформления визы в течение 60 дней.
Для въезда нужен загранпаспорт, действующий еще три месяца после предполагаемой даты возвращения.
Туристам, которые едут в Узбекистан более чем на 15 дней, нужно регистрироваться по месту пребывания. Данные о том, есть ли у отеля, где вы собираетесь жить, лицензия, чтобы зарегистрировать вас, можно выяснить по телефону либо при изучении сайта объекта размещения.
Если поездка длится 14 дней и меньше, регистрация вам будет не нужна. При заселении лучше отдельно проговорить этот момент, чтобы вам ее все-таки не оформили по умолчанию, потому что в противном случае с этой процедурой придется заморачиваться во всех отелях или хостелах, где вы собираетесь останавливаться во время отпуска.
Держателям карты «Мир» важно учитывать, что платить ей не получится. Сложности появились еще несколько лет назад. Ехать в республику лучше всего с иностранной валютой — долларами или евро. И менять деньги на месте. Даже если у вас есть карта зарубежного банка, которой вы сможете платить в республике, наличные деньги все равно точно не помешают.
Как попасть в Узбекистан
Самый простой, удобный и быстрый вариант — самолет. Из России воздушные суда летают в Самарканд, Бухару, Хиву, Наманган, Навои, Нукус и несколько менее крупных городов, но главный авиахаб страны — Ташкент.
Из аэропорта до центра Ташкента добираться всего около 20 минут. Можно взять такси, можно сесть на автобус или маршрутку, которые отходят от остановки, расположенной рядом с терминалом международных авиалиний.
Еще один вариант — поехать на поезде. Из Москвы, с Павелецкого вокзала, в Ташкент ходит поезд 305Й. Цена на билет стартует от 20 897. Ехать два дня и 20 часов.
В какие города в Узбекистане интересно поехать русскому туристу
Самые популярные у россиян города в республике — Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива. Если верить отзывам тех путешественников, с которыми нам удалось пообщаться, в столицу Узбекистана стоит ехать ради того, чтобы оттуда добраться до интереснейшего объекта НПО «Физика Солнца».
Это научно-исследовательский институт в системе Академии наук Республики Узбекистан. Выглядит очень впечатляюще: представьте гелиостатное поле, где солнечные лучи аккумулируют более 12 тысячи зеркал.
Находясь на территории НПО, по словам путешественников, чувствуешь себя очень спокойно — никто не ходит за тобой хвостом, проверяя, что ты делаешь. Удивительно, но все можно рассматривать и фотографировать.
По оценкам представителей «Физики Солнца» в месяц количество посетителей уникального объекта достигает 10 тысяч человек. Некоторым туристам настолько понравилось это место, что, по их словам, они бы обязательно приехали в республику еще раз только ради этого НПО.
«Очень хотелось бы побывать там снова. Нам немного не повезло, потому что мы застали объект на реставрации и не смогли посмотреть все. Например, закрытой была их знаменитая люстра с парадом планет. Посмотрели, увы, только под пленкой», — посетовала одна из побывавших там россиянок.
Самарканд
В Самарканде одна из главный достопримечательностей, притягивающей всех туристов, — конечно же, ансамбль Регистан с тремя медресе. Старейшее из них — медресе Улугбека — открыл еще в 1420 году внук Амира Тимура (Тамерлана).
Улугбек был выдающимся математиком и астрономом. На окраине города можно увидеть то, что осталось от его древней обсерватории, а также взглянуть на астрономический инструмент под названием секстант. Его использовали для определения угловых высот небесных светил.
Еще одно место, которое, безусловно, стоит посетить — комплекс Шахи-Зинда, или «город мертвых», состоящий из 11 мавзолеев. Неподалеку от него расположена огромная мечеть Биби-Ханым, получившая свое название в честь любимой супруги Амира Тимура.
Нельзя не сказать и о знаменитом мавзолее Гур-Эмир, где покоится Тамерлан. Говорят, что гробницу было строжайшим образом запрещено вскрывать из-за проклятия, но археологи в советское время к этому не прислушались и 22 июня 1941 года потревожили полководца. Такую легенду рассказывают туристам, кажется, все местные гиды.
Бухара
В Бухаре стоит прогуляться по старому городу, полюбоваться резиденцией бухарских эмиров — крепостью Арк. Рядом с ней стоит Шуховская башня. Ее недавно восстановили и открыли дя посещения. При желании можно подняться и сделать красивые панорамные снимки центра города.
Впечатляет здесь огромный минарет Калян. Его возвели в 1127 году. С тех пор он остается самым высоким строением в городе. Вместе с ним в архитектурный ансамбль входят медресе Мири-Араб и мечеть (тоже поражающая своими размерами. Считается, что она является второй по размеру в Средней Азии. На первом месте — Биби-Ханым).
Одним из самых интересных мест в Бухаре называют еврейский квартал, где когда-то жили почти 30 тысяч человек. На сегодняшний день в диаспоре их около 500. Рядом с этим кварталом расположена одна из крупных площадей Бухары — Ляби-хауз. Здесь работает несколько кафе.
Природа и экстремальный отдых в Узбекистане: куда поехать
Есть в республике и горнолыжные курорты. Это еще один фактор, который притягивает туристов в страну.
На склонах Чимганских гор работают четыре популярных курорта: Чимган, Бельдерсай, Амирсой и Янгибад. Первый из них известен еще со времен СССР (самая высокая точка — 1925 метров, перепады высот — до 385 метров, трассы от «зеленых» до «черных»), есть пункт проката, отели и зоны отдыха.
Бельдерсай построили примерно четверть века назад. Расположен он в пяти километрах от Чимгана на горе Кумбель. Самая высокая точка склона — 2880 метров. Кататься можно с ноября по апрель.
Янгибад, как и Чимган, известен с советских времен. Турбазу построили на склоне Чаткальского хребта в 1970 году. В нулевые ее реконструировали. Говорят, что местные жители просто обожают это место.
Амирсой — самый современный горнолыжный курорт республики. Жить здесь можно в коттеджном поселке из 40 шале, рассчитанных на два, четыре и восемь человек.
Русский язык в современном Узбекистане
В Узбекистане говорят по-русски и без проблем общаются с туристами из России на их родном языке, гиды в Самарканде и Бухаре также легко проводят экскурсии на русском.
Это, конечно, большой плюс, потому что даже в непростой ситуации путешественник, не владеющий, допустим, английским языком, сможет легко объяснить, что с ним случилось.
Вместе с тем многие советуют выучить несколько несложных базовых фраз. Вот некоторые из них: «Спасибо» — «Рахмат», «Добрый день» — «Хайрли кун», «До свидания» — «Хайр», «Как туда добраться?» — «У ерга кандай бораман?», «Сколько это займет времени?» — «Канча вакт олади?», «Нет» — «Ек», «Сколько это стоит?» — «Бу канча туради?», «У вас есть?» — «Сизларда борми?»
Связь и интернет
В Узбекистане есть несколько операторов связи. Местную сим-карту можно купить прямо в аэропорту, для этого нужно будет предоставить паспорт. С регистрацией может помочь продавец в салоне связи.
«По крайней мере, никому из туристов, которые просили об этом, молодой человек, с которым взаимодействовали мы, не отказал. Общался и на русском, и на узбекском, и на английском», — заключила одна из туристок, рассказавшая нам о своем путешествии.