28 апреля 2025 17:24 Сосед близкий, но незнакомый. Чем Узбекистан привлекает туристов из России 0 0 0 Фото: Zafar Khalilov/XinHua / www.globallookpress.com Путешествия

Отдых

Авиация

Туризм

Россия

Поезда

Узбекистан

Узбекистан вот уже несколько лет входит в топ самых привлекательных для россиян стран постсоветского пространства. Год от года их число только растет. Ожидается, что в 2025-м республика сможет привлечь до миллиона путешественников из России, а общее число иностранных туристов составит 12 миллионов. Как спланировать отдых в этой стране, куда обязательно стоит заглянуть и что непременно попробовать (спойлер — это не только плов), разбирался 360.ru.

На майские в Узбекистан По прогнозам АТОР, с конца апреля по 12 мая за границей на грядущих майских выходных отдохнут порядка 900 тысяч россиян. Эксперты отмечают очень бодрый рост продаж зарубежных туров (+30% год к году) и одним из факторов этого движения вверх считают укрепление рубля. На первом месте в рейтинге самых популярных стран для пакетных туров оказалась Турция (45%), за ней идет Египет (20%), замыкает тройку ОАЭ (11%). Также в первую пятерку попали Таиланд (5,5%) и Вьетнам (4%). В топ-10 эксперты включили Мальдивы, Абхазию, Китай, морские круизы, а также группу постсоветских стран (прежде всего Белоруссию, Грузию и Узбекистан). Едут туда, как уточнили в АТОР, в том числе за познавательными программами с мастер-классами и гастрономическими дегустациями.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

По мнению гендиректора туристической компании АРТ-ТУР Дмитрия Арутюнова, успех Узбекистана связан в том числе с тем, что для россиян это в принципе знакомое и понятное направление еще со времен Советского Союза, плюс оно сочетает в себе все, что так любят наши туристы. «Это и приятный климат, и вкусная кухня, и потрясающие архитектурные и исторические памятники. Самарканд, Бухара — вообще объекты ЮНЕСКО. Жители принимают туристов очень хорошо. Много отелей построили. К тому же не так далеко надо лететь, не нужна виза, с языком нет проблем», — перечислил он в беседе с 360.ru.

Узбекистан — это очень красивые мечети, медресе, дворцы. Я не знаю ни одного человека, который не остался бы в восхищении от того, что он там увидел. Дмитрий Арутюнов

Отзывы об отдыхе в Узбекистане В одном из популярных блогов о туризме («Лайк Трэвел Путешествия») на платформе «Дзен» можно найти статью о республике с интригующим (а как иначе) заголовком о «самой безопасной и дружелюбной для россиян стране, куда нужен всего один только загранпаспорт». «Здесь нет карманников, и вас не обманут в магазине или на рынке. А местные жители всегда готовы прийти на помощь. Уровень преступности в этой стране настолько низкий, что можно гулять по улицам поздно вечером, причем даже одиноким девушкам, не задумываясь о своей безопасности. Тем более что вечером здесь особая атмосфера», — пишет путешественница Елена.

Фото: Martina Katz/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Те, кто уже бывал в республике, скорее всего, согласятся со всеми этими тезисами. Здесь действительно очень спокойно в вечернее и ночное время, правда, непривычно темно (даже в исторической части популярных у туристов городов подсветка не горит всю ночь), у магазинов или кафе можно увидеть припаркованные велосипеды без какой-либо защиты — за угон никто как будто бы не опасается.

Отдельно Елена отметила гостеприимство и доброжелательность местных жителей. По ее мнению, в республике любой россиянин чувствует себя не просто туристом, а долгожданным гостем. Отзывов, похожих на этот, в Сети превеликое множество: пользователи рассказывают, как вас будут звать в гости доброжелательные прохожие или таксисты, обязательно накормят и напоят, если в кафе нет мест, хозяин заведения найдет, куда вас посадить. Но такими эмоциями делятся не все путешественники.

Пообщавшись с несколькими подписчиками, посещавшими Узбекистан буквально в начале года, мы пришли к выводу, что есть и те, кому атмосфера эта видится несколько иначе: да, безусловно, люди доброжелательные, но «долгожданным гостем», по их мнению, здесь почувствует любой путешественник, особенно если он платежеспособен.

Фото: Petr Svarc/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Вот пример от одной из наших подписчиц, поделившейся неприятным опытом поездки в поезде из Бухары в Ургенч: причиной испорченного настроения стал очень приставучий проводник, который при посадке в поезд предложил не занимать места в плацкарте, а сесть в пустое купе, мол, их полно, но ему нужно немного доплатить.

«Было не по себе от того, как он давил, в итоге мы согласились, сначала сели в купе, а затем решили пройти через вагоны до своих мест, посмотреть, как выглядит плацкарт. В другом вагоне нас тоже начали зазывать занять в купе, но деньги уже не просили», — пояснила девушка.

Когда мы решили идти на свои места по билетам и вернулись за вещами, следом зашел проводник и со словами «Убежать хотели?» проинформировал, что дверь между вагонами закрыл. Так что вариантов у нас нет. Было похоже на начало фильма ужасов. Хотя, возможно, это был такой странный юмор. Потом всю дорогу он у нас просил то кофе, то сигареты.

Не считая этого эпизода, впечатления от поездки в Узбекистан, по ее словам, были, скорее, со знаком плюс. Особенно туристка отметила Бухару — более живую и атмосферную, нежели «максимально туристическая Хива».

«Честно говоря, в какой-то момент ты сильно пресыщаешься этим колоритом. Мы были в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Хиве. Девять дней. На мой взгляд, этого более чем достаточно», — добавила собеседница 360.ru.

Фото: Petr Svarc/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Странная работа таксистов — второй неприятный момент, к которому стоит быть готовым заранее. По словам путешественников, они несколько раз сталкивались с тем, что водитель приезжал, видел, что в машине хотят ехать не трое, а четверо человек, и завышал цену. Был случай, когда шофер дал сдачу спичками. Обо всех подобных инцидентах писали в поддержку сервиса, через который вызывали такси, вопрос обещали решить, начисляли баллы. Но, как говорится, осадочек все равно остался. Другой наш собеседник обратил внимание на отсутствие цен в меню в некоторых кафе. По его мнению, скорее всего, это может быть связано с разной стоимостью блюд для своих и туристов. «Еще одна странность — чай всегда делают сладким, даже если не просишь. Поэтому, если не пьете с сахаром, предупреждайте. И лично мы столкнулись с тем, что мало где есть кофе», — отметил молодой человек.

Фото: РИА «Новости»

Еще одна читательница рекомендовала в обязательном порядке отправляться на рынки с «обжорными рядами». Там можно пробовать самый разный и, пожалуй, самый вкусный плов. Приходить лучше всего пораньше, потому что к обеду еды практически нет. А если не любите плов или уже наелись им до отвала, можно взять лагман, манты, шурпу и многое другое, рекомендовала девушка.

Интересно В каждом регионе Узбекистана плов делают по-разному. В Бухаре его готовят разваристым и не в казане, а в посуде, смахивающей на кастрюлю. В Самарканде, наоборот, его делают именно в казане, добавляя изюм и желтую морковь. От этого блюдо выходит достаточно сладким. Отличаться может также способ приготовления: в Фергане, например, ингредиенты для плова готовят вместе, а в конце перемешивают. А в Бухаре все отваривают по отдельности до полуготовности, потом укладывают слоями в одну посуду и томят. В каждом регионе Узбекистана плов делают по-разному. В Бухаре его готовят разваристым и не в казане, а в посуде, смахивающей на кастрюлю. В Самарканде, наоборот, его делают именно в казане, добавляя изюм и желтую морковь. От этого блюдо выходит достаточно сладким. Отличаться может также способ приготовления: в Фергане, например, ингредиенты для плова готовят вместе, а в конце перемешивают. А в Бухаре все отваривают по отдельности до полуготовности, потом укладывают слоями в одну посуду и томят.

Перекусив, стоит пройти еще по обычным рядам, прикупить что-то домой и обязательно поторговаться — продавцы здесь это очень любят и, скорее всего, сначала предложат цену выше, чем для местных. Накрутить могут даже в два раза с расчетом, что покупатель начнет сбивать ценник, вступив в эту игру.

Фото: Zafar Khalilov/XinHua / www.globallookpress.com

Что надо знать перед поездкой в Узбекистан: как платить, что с картами «Мир» Между Россией и Узбекистаном действует безвизовый режим. Граждане РФ могут находиться в республике без оформления визы в течение 60 дней. Для въезда нужен загранпаспорт, действующий еще три месяца после предполагаемой даты возвращения. Туристам, которые едут в Узбекистан более чем на 15 дней, нужно регистрироваться по месту пребывания. Данные о том, есть ли у отеля, где вы собираетесь жить, лицензия, чтобы зарегистрировать вас, можно выяснить по телефону либо при изучении сайта объекта размещения.

Если поездка длится 14 дней и меньше, регистрация вам будет не нужна. При заселении лучше отдельно проговорить этот момент, чтобы вам ее все-таки не оформили по умолчанию, потому что в противном случае с этой процедурой придется заморачиваться во всех отелях или хостелах, где вы собираетесь останавливаться во время отпуска.

Фото: Petr Svarc/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Держателям карты «Мир» важно учитывать, что платить ей не получится. Сложности появились еще несколько лет назад. Ехать в республику лучше всего с иностранной валютой — долларами или евро. И менять деньги на месте. Даже если у вас есть карта зарубежного банка, которой вы сможете платить в республике, наличные деньги все равно точно не помешают. Как попасть в Узбекистан Самый простой, удобный и быстрый вариант — самолет. Из России воздушные суда летают в Самарканд, Бухару, Хиву, Наманган, Навои, Нукус и несколько менее крупных городов, но главный авиахаб страны — Ташкент. Из аэропорта до центра Ташкента добираться всего около 20 минут. Можно взять такси, можно сесть на автобус или маршрутку, которые отходят от остановки, расположенной рядом с терминалом международных авиалиний. Еще один вариант — поехать на поезде. Из Москвы, с Павелецкого вокзала, в Ташкент ходит поезд 305Й. Цена на билет стартует от 20 897. Ехать два дня и 20 часов.

Фото: РИА «Новости»

В какие города в Узбекистане интересно поехать русскому туристу Самые популярные у россиян города в республике — Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива. Если верить отзывам тех путешественников, с которыми нам удалось пообщаться, в столицу Узбекистана стоит ехать ради того, чтобы оттуда добраться до интереснейшего объекта НПО «Физика Солнца». Это научно-исследовательский институт в системе Академии наук Республики Узбекистан. Выглядит очень впечатляюще: представьте гелиостатное поле, где солнечные лучи аккумулируют более 12 тысячи зеркал.

Находясь на территории НПО, по словам путешественников, чувствуешь себя очень спокойно — никто не ходит за тобой хвостом, проверяя, что ты делаешь. Удивительно, но все можно рассматривать и фотографировать.

Фото: Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

По оценкам представителей «Физики Солнца» в месяц количество посетителей уникального объекта достигает 10 тысяч человек. Некоторым туристам настолько понравилось это место, что, по их словам, они бы обязательно приехали в республику еще раз только ради этого НПО. «Очень хотелось бы побывать там снова. Нам немного не повезло, потому что мы застали объект на реставрации и не смогли посмотреть все. Например, закрытой была их знаменитая люстра с парадом планет. Посмотрели, увы, только под пленкой», — посетовала одна из побывавших там россиянок. Самарканд В Самарканде одна из главный достопримечательностей, притягивающей всех туристов, — конечно же, ансамбль Регистан с тремя медресе. Старейшее из них — медресе Улугбека — открыл еще в 1420 году внук Амира Тимура (Тамерлана). Улугбек был выдающимся математиком и астрономом. На окраине города можно увидеть то, что осталось от его древней обсерватории, а также взглянуть на астрономический инструмент под названием секстант. Его использовали для определения угловых высот небесных светил.

Фото: Martina Katz/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Еще одно место, которое, безусловно, стоит посетить — комплекс Шахи-Зинда, или «город мертвых», состоящий из 11 мавзолеев. Неподалеку от него расположена огромная мечеть Биби-Ханым, получившая свое название в честь любимой супруги Амира Тимура. Нельзя не сказать и о знаменитом мавзолее Гур-Эмир, где покоится Тамерлан. Говорят, что гробницу было строжайшим образом запрещено вскрывать из-за проклятия, но археологи в советское время к этому не прислушались и 22 июня 1941 года потревожили полководца. Такую легенду рассказывают туристам, кажется, все местные гиды.

Бухара

В Бухаре стоит прогуляться по старому городу, полюбоваться резиденцией бухарских эмиров — крепостью Арк. Рядом с ней стоит Шуховская башня. Ее недавно восстановили и открыли дя посещения. При желании можно подняться и сделать красивые панорамные снимки центра города.

Фото: Zafar Khalilov/XinHua / www.globallookpress.com

Впечатляет здесь огромный минарет Калян. Его возвели в 1127 году. С тех пор он остается самым высоким строением в городе. Вместе с ним в архитектурный ансамбль входят медресе Мири-Араб и мечеть (тоже поражающая своими размерами. Считается, что она является второй по размеру в Средней Азии. На первом месте — Биби-Ханым). Одним из самых интересных мест в Бухаре называют еврейский квартал, где когда-то жили почти 30 тысяч человек. На сегодняшний день в диаспоре их около 500. Рядом с этим кварталом расположена одна из крупных площадей Бухары — Ляби-хауз. Здесь работает несколько кафе.

Фото: Raimund Franken/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Природа и экстремальный отдых в Узбекистане: куда поехать Есть в республике и горнолыжные курорты. Это еще один фактор, который притягивает туристов в страну. На склонах Чимганских гор работают четыре популярных курорта: Чимган, Бельдерсай, Амирсой и Янгибад. Первый из них известен еще со времен СССР (самая высокая точка — 1925 метров, перепады высот — до 385 метров, трассы от «зеленых» до «черных»), есть пункт проката, отели и зоны отдыха. Бельдерсай построили примерно четверть века назад. Расположен он в пяти километрах от Чимгана на горе Кумбель. Самая высокая точка склона — 2880 метров. Кататься можно с ноября по апрель. Янгибад, как и Чимган, известен с советских времен. Турбазу построили на склоне Чаткальского хребта в 1970 году. В нулевые ее реконструировали. Говорят, что местные жители просто обожают это место. Амирсой — самый современный горнолыжный курорт республики. Жить здесь можно в коттеджном поселке из 40 шале, рассчитанных на два, четыре и восемь человек.

Фото: Zafar Khalilov/XinHua / www.globallookpress.com

Русский язык в современном Узбекистане В Узбекистане говорят по-русски и без проблем общаются с туристами из России на их родном языке, гиды в Самарканде и Бухаре также легко проводят экскурсии на русском. Это, конечно, большой плюс, потому что даже в непростой ситуации путешественник, не владеющий, допустим, английским языком, сможет легко объяснить, что с ним случилось. Вместе с тем многие советуют выучить несколько несложных базовых фраз. Вот некоторые из них: «Спасибо» — «Рахмат», «Добрый день» — «Хайрли кун», «До свидания» — «Хайр», «Как туда добраться?» — «У ерга кандай бораман?», «Сколько это займет времени?» — «Канча вакт олади?», «Нет» — «Ек», «Сколько это стоит?» — «Бу канча туради?», «У вас есть?» — «Сизларда борми?»

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Связь и интернет В Узбекистане есть несколько операторов связи. Местную сим-карту можно купить прямо в аэропорту, для этого нужно будет предоставить паспорт. С регистрацией может помочь продавец в салоне связи. «По крайней мере, никому из туристов, которые просили об этом, молодой человек, с которым взаимодействовали мы, не отказал. Общался и на русском, и на узбекском, и на английском», — заключила одна из туристок, рассказавшая нам о своем путешествии.