Сегодня 00:40 Российских туристов массово разводят «менялы». Как не попасть в лапы мошенников? Глава турагентства Ахвердиева: за границу безопаснее брать наличные деньги 0 0 0 Фото: Tunahan Turhan/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Путешествия

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Мошенники за границей придумали новую схему обмана россиян, у которых закончились наличные деньги. В мессенджерах злоумышленники предлагают иностранную валюту в обмен на переводы с российских карт, которые не работают за границей, а потом пропадают. Эксперты рассказали 360.ru, как обезопасить свои средства в туристической поездке.

Наличные предпочтительней Чаще всего жертвами мошенников становятся туристы в Турции, Таиланде и ОАЭ, рассказала 360.ru руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь. Аферисты представляются обменниками, которые могут обналичить средства с российских карт на местную валюту. Но по словам Ансталь, это не единственный способ выманивания денег у россиян. «Сейчас лучше расплачиваться наличными. Это самый оптимальный вариант, обмануть вас тут будет сложнее», — посоветовала глава турагентства. Ансталь отметила, что российские карты «Мир» и китайский UnionPay работают во многих странах, но с перебоями. «Поэтому рисковать не стоит. Остаться без денег за границей не самый лучший вариант. Поэтому наличка — самый лучший вариант», — резюмировала Ансталь.

Фото: Mustafa Kaya/XinHua / www.globallookpress.com

Директор турагентства «Ассорти путешествий» Эльмира Ахвердиева отметила, что вид мошенничества с псеводообменниками набирает обороты, и чаще всего они орудуют в Таиланде, Шри-Ланке, Вьетнаме, а также в Турции и ОАЭ. «Как показала практика, в нынешних реалиях наличные денежные средства на данный момент — самый надежный способ не попасть впросак и не остаться без средств к существованию в чужой стране», — согласилась со своей коллегой Ахвердиева.

Фото: РИА «Новости»

Чем сейчас можно расплачиваться за границей Карты «Мир» Карты российской платежной системы «Мир» за границей сталкиваются с определенными сложностями. «По состоянию на март 2025 года карты без каких-либо проблем принимают в дружественных странах Абхазии, Белоруссии и на Кубе», — отметила Ахвердиева. В других странах карты «Мир» принимают не все банки. С российской платежной системой работают в Казахстане, Таджикистане, Армении, Вьетнаме, Южной Корее, Венесуэле, Лаосе, Южной Осетии и Азербайджане. «На мой взгляд, с картами „Мир“ ситуация весьма неоднозначная. И хотя дружественные страны стараются работать с ними, некоторые организации обрывают связи по собственной инициативе, во избежание санкций», — отметила директор турагентства.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com

Карты UnionPay Известная китайская платежная система UnionPay осталась в России после введения санкций, ее карты принимают в более чем 150 странах. В марте 2025 года карты UnionPay выпускают в Россельхозбанке и Азиатско-Тихоокеанском банке. Но и тут есть нюанс: выпущенные в России карты в некоторых странах работают с ограничениями. «В организациях сообщают, что карты работают во всех странах, которые поддерживают UnionPay. Но все равно воспользоваться можно не каждым банкоматом или POS-терминалом. Ситуацию осложняет то, что на стороне корреспондентов во многих странах заблокировано обслуживание карт UnionPay, выпущенных в России», — отметила Ахвердиева. Она добавила, что в дружественных странах трудности возникают редко. На популярных туристических направлениях со сложностями сталкиваются чаще, но все равно получается оплачивать покупки и снимать наличные.

Интересно Приложение Letim — это электронный кошелек, в котором можно оплачивать покупки и услуги в Турции и снимать деньги в банкомате — все с помощью QR-кода. Перевести деньги с российской карты на турецкое приложение Letim можно через Систему быстрых платежей. Также через СБП получится перевести средства обратно на свой счет в российском банке. Приложение Letim — это электронный кошелек, в котором можно оплачивать покупки и услуги в Турции и снимать деньги в банкомате — все с помощью QR-кода. Перевести деньги с российской карты на турецкое приложение Letim можно через Систему быстрых платежей. Также через СБП получится перевести средства обратно на свой счет в российском банке.

Фото: РИА «Новости»

Карты Visa и MasterCard После начала СВО и введения санкций против российских банков многие россияне открывают карты Visa и MasterCard в банках Казахстана, Узбекистана, Армении и Грузии. На кредитные организации этих государств не наложены санкции, поэтому карты работают во всех странах. «Но для этого необходимо личное посещение кредитных организаций, а после открытия счета в течение 30 дней нужно подать уведомление в ФНС. Условия и порядок открытия карт для россиян меняется каждый месяц. Обновляется список компаний, которые готовы обслуживать клиентов из России», — пояснила Ахвердиева. Она рекомендовала россиянам, которые хотят получить карту Visa и MasterCard, связаться предварительно с банком и уточнить условия. Также собеседница 360.ru предупредила о мошенничестве с этими картами. «Посредники берут денежные средства за свои услуги и обещают оформить карты иностранных государств заочно, а потом бесследно пропадают», — указала Ахвердиева.