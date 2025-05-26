26 мая 2025 16:08 Россиянка рассказала, как отдых в пятизвездочном отеле Турции обернулся для нее кошмаром Россиянка рассказала о кошмарном отпуске в пятизвездочном отеле Турции 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

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Сезон отпусков набирает обороты. Но, как оказалось, поездка даже в пятизвездочный отель может быть омрачена самыми неожиданными проблемами. Российская туристка Татьяна Давыдова, отправившаяся в Турцию вместе с подругой, столкнулась с заселением в сырую комнату, грубыми сотрудниками и даже экстренной госпитализацией. Подробнее — в материале 360.ru

Поездка российских туристок не задалась с самого начала. Туроператор, у которого девушки приобрели путевки, обещал, что от аэропорта Анталии до отеля она будут добираться около полутора часов. На самом деле дорога в пятизвездочную гостиницу заняла в несколько раз больше времени. «Ехали мы в итоге три с половиной часа. Все это время мы были без еды, без воды, без сна и отдыха, а уже была ночь», — поделилась Татьяна. На этом проблемы не закончились. Прибыв в отель, вымотанные тяжелой дорогой россиянки узнали, что их планируют разместить в комнате на цокольном этаже, в то время как девушки оплачивали номер с видом на двор.

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«У меня аллергия и астма, я поняла, что спать там в сырости мне будет невозможно. Я пошла на ресепшн и попросила дать нам другой номер, потому что в этом я могу просто не проснуться. Сотрудник отеля ответил, что, если так произойдет, это будет моей проблемой», — сказала она.

Спустя некоторое время девушкам удалось добиться временного заселения в номер не на цокольном этаже. Комната оказалась слишком грязной и на утро туристки решили за дополнительную плату улучшить условия размещения. «Мы подошли на ресепшн и сказали, что хотим заплатить за номер с видом на море. Протянули деньги — 50 евро, которые нам озвучили, а сотрудник вдруг начал называть другие, какие-то сумасшедшие, суммы и в итоге сказал, что он нам вообще ничего не предоставит и хороший номер мы не заслуживаем», — рассказала Татьяна.

По словам девушек, около получаса сотрудник отеля продолжал грубо и на повышенных тонах общаться с ними. Подруги не выдержали эмоционального напряжения и плакали. Из-за стресса Татьяне стало плохо.

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«У меня опухоль мозга, и любые переживания выливаются в тошноту, мне вообще нельзя нервничать. По итогу меня начало тошнить, но никто из персонала отеля мне не помог, не предоставил лекарств. Когда меня вырвало уже 25 раз, подруга вызвала скорую и меня увезли в больницу», — вспоминает она. Спустя сутки после прохождения капельниц и получения лечения Татьяна вернулась в отель. Туроператор и сотрудники отеля никак не комментировали случившееся и делали вид, что не замечают ее. Лишь несколько девушек из клиентского сервиса помогли россиянке организовать нормальное, разрешенное для нее по состоянию здоровья, питание. Из запланированных шести дней отдыха на курорте подруги смогли спокойно провести только три.