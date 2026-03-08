Билеты в кредит и отмена рейсов: россияне застряли в Таиланде из-за войны Ирана и США
АТОР сообщил о проблемах с билетами от ближневосточных перевозчиков
Война на Ближнем Востоке между Ираном, Израилем и США сильно ударила по туристической отрасли. Особенно страдают россияне — сначала они застряли в ОАЭ, теперь не могут попасть домой из Таиланда. Почему обратный вылет оказался под большим вопросом — разобрался 360.ru.
В телеграм-каналах распространяются скриншоты с сайтов, где стоимость билетов Пхукет — Москва достигает почти 600 тысяч рублей. Проездные документы предлагают оформить в рассрочку.
При этом Российский союз туриндустрии сообщил, что жалоб от российских путешественников не поступало.
«Мы работаем с туроператорами, никто не жалуется на отдых и ни у кого нет проблем с вылетом. Это преимущество перед самостоятельными туристами, которое снова очевидно», — отметили 360.ru в пресс-службе РСТ.
Вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян объяснил проблемы с пассажирами и билетами от ближневосточных перевозчиков.
«Так как нормально не летают самолеты их по маршруту. Добираться не сложно, добираться дорого. Но „Аэрофлот“ анонсировал дополнительные рейсы», — подчеркнул он в комментарии 360.ru.
Дополнительные рейсы от «Аэрофлота»
Посольство России в Таиланде и «Аэрофлот» согласовали дополнительные рейсы между Москвой, Бангкоком и Пхукетом, сообщила пресс-служба диппредставительства.
«Посольство России в Таиланде продолжает оказывать содействие гражданам Российской Федерации: совместно с авиакомпанией „Аэрофлот“ проработан вопрос организации дополнительных парных рейсов между Москвой и Бангкоком, а также Пхукетом», — заявили дипломаты.
Помимо этого, продолжает функционировать прямое воздушное сообщение, которое организуют другие перевозчики.
«На направлениях также работают S7 Airlines, Azur Air, Nordwind Airlines», — уточнили в ведомстве.
Дополнительные рейсы запустят с 13 по 28 марта. Россиянам, застрявшим в Таиланде из-за войны на Ближнем Востоке, напомнили о возможности продлить законные сроки пребывания в королевстве.
Что говорят застрявшие в Таиланде туристы
Один из российских путешественников в Таиланде рассказал 360.ru, что не смог вернуться домой из-за отмены рейса Air Arabia.
«Здесь застряли немножко. Пришлось покупать билеты через шесть дней, то есть мы должны были улетать 6-го, а улетаем 12-го. Пришлось снять другое место для проживания и заплатить за новые билеты. Мы бы улетели с удовольствием и в нашу дату или в следующий день какой-нибудь, но „Аэрофлот“ уже стоил по 250-300 тысяч к этому моменту. Короче, было нереально», — поделился турист.
Он добавил, что будет возвращаться в Россию 12 марта с несколькими пересадками в Китае.
Заплатили за билет порядка 80 тысяч на человека суммарно. И плюс у нас проживание все эти шесть дней, питание и все остальное. Ну, короче, неприятно.
застрявший в Таиланде россиянин
Туристка из России Алена рассказала NEWS.ru, что в Etihad Airways ей заявили об отсутствии рейсов до 6 марта с пересадкой в Абу-Даби.
«Нам предложили оплатить пару ночей в отеле, но не дали никаких инструкций или советов, как действовать дальше. А потом представители авиакомпании вообще перестали выходить на связь. При этом их офис в Таиланде закрыт», — пожаловалась путешественница.
По ее словам, в российском консульстве якобы не увидели оснований для помощи туристам.
«Ситуация просто ужасная, мы не знаем, что делать и когда сможем вернуться домой. Мы уже влезли в долги, чтобы оплачивать отель. А нам еще нужно как-то улететь домой», — сказала она.
Посольство рекомендовало россиянам в первую очередь оперативно связываться со своей авиакомпанией или туроператором для уточнения статуса рейса, мониторить сайты перевозчика и рассмотреть возможность смены маршрута на более безопасный.