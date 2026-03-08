Билеты в кредит и отмена рейсов: россияне застряли в Таиланде из-за войны Ирана и США

АТОР сообщил о проблемах с билетами от ближневосточных перевозчиков

Война на Ближнем Востоке между Ираном, Израилем и США сильно ударила по туристической отрасли. Особенно страдают россияне — сначала они застряли в ОАЭ, теперь не могут попасть домой из Таиланда. Почему обратный вылет оказался под большим вопросом — разобрался 360.ru.

В телеграм-каналах распространяются скриншоты с сайтов, где стоимость билетов Пхукет — Москва достигает почти 600 тысяч рублей. Проездные документы предлагают оформить в рассрочку.

При этом Российский союз туриндустрии сообщил, что жалоб от российских путешественников не поступало.

«Мы работаем с туроператорами, никто не жалуется на отдых и ни у кого нет проблем с вылетом. Это преимущество перед самостоятельными туристами, которое снова очевидно», — отметили 360.ru в пресс-службе РСТ.

Вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян объяснил проблемы с пассажирами и билетами от ближневосточных перевозчиков.

«Так как нормально не летают самолеты их по маршруту. Добираться не сложно, добираться дорого. Но „Аэрофлот“ анонсировал дополнительные рейсы», — подчеркнул он в комментарии 360.ru.