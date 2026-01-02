Сегодня 09:30 Путешествие не за горами. Бронировать заранее или пустить на самотек? Турагент Гаврилова объяснила, почему лучше бронировать отель и билеты заранее 0 0 0 Фото: Ahmed Gomaa/XinHua / www.globallookpress.com Эксклюзив

Все больше туристов отказываются от планирования путешествий. Клиенты чаще резервируют отели за три-пять дней до поездки, и это связано с усиливающейся тенденцией к спонтанным путешествиям и стремлением в конце года «сменить картинку».

Конечно, тенденция спонтанных путешествий усиливается, но это относится только к определенной категории туристов со свободными финансовыми ресурсами и графиком работы. Чтобы можно было вот так вот в момент собраться и уехать. Я думаю, позволить себе это могут далеко не все, особенно люди, у которых дети учатся в школах и институтах,или пожилые родители, за которыми нужно ухаживать. На мой взгляд, отказ от долгосрочного планирования прежде всего связан с нестабильной геополитической ситуацией. В частности, обострением вооруженных конфликтов в разных странах. Другая причина — глобальное потепление. Да-да, из-за него самого климатическая ситуация стала крайне изменчивой. Наводнения в Дубае, град в пустыне и прочие погодные аномалии снизили уверенность, что запланированный отпуск пройдет как надо.

Однако, имея за плечами более 25 лет опыта работы в туризме, я полностью уверена, что основные путешествия нужно планировать заблаговременно и лишь дополнять спонтанными, если вдруг появилось свободное время и ресурсы. Это можно аргументировать следующим: ранее было очень много направлений поездок, туроператоров и авиакомпаний, которые могли это осуществить, много чартерной перевозки, которая периодически горела, и многие любили покупать горящие туры в последний момент. Сейчас же ситуация категорически иная. Чартерная перевозка существует только на некоторых направлениях и в очень ограниченных объемах. Самолетного парка не хватает, с рынка ушли все европейские компании, а российские не могут брать самолеты в лизинг, покупать детали для ремонта. Большая часть перевозки регулярная, ею компонуются и пакетные туры туроператоров, а как известно, на регулярные рейсы чем раньше берешь билеты, тем они дешевле. В последний момент они могут быть либо крайне дорогими, либо их может не быть вообще. Аналогичная ситуация и на рынке отелей. Практически недоступными стали любимые ранее Европа, Прибалтика и Скандинавия, и туристические потоки перераспределились на доступные направления, резко повысив на них спрос и обеспечив раскупаемость мест в отелях.

Также важен финансовый аспект. Скидки раннего бронирования позволяют существенно сэкономить. Конечно, бывают ситуации, когда гостиницы могли не допродать места и в последний момент снизить цены, однако это скорее редкое исключение, на которое не стоит ориентироваться, тем более что в наиболее популярные отели на наиболее востребованные даты места полностью выкупаются еще до начала сезона. При раннем бронировании у клиента есть возможность заплатить небольшой аванс, а основную сумму, как правило, нужно внести не позднее двух недель до заезда. На зарубежных направлениях это позволяет мониторить динамику валютного курса и оплатить, когда он наиболее выгоден. Также многим туристам сложно сразу оплатить крупную сумму, а имея долгосрочный лаг, есть опция делать это постепенно. У меня, кстати, этим пользуются многие туристы. Автор публикации: генеральный директор ООО «Аркадия-тур», кандидат экономических наук, доцент Наталья Гаврилова.