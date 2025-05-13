Сегодня 19:00 Портер, лагер или стаут? Пивной туризм стал новым трендом среди зумеров 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Путешествия

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В России наблюдается бум пивного туризма. За последние пару лет экскурсии на пивоварни и винодельни стали настоящим трендом, в основном среди молодежи.

Туры на алкозаводы: сколько стоит и что входит Пивной туризм представляет собой гастрономическое путешествие, во время которого можно попробовать различные сорта пива, посетить исторические заводы и поучаствовать в фестивалях. Стоимость экскурсий на пивоварни и заводы по производству спиртных напитков варьируется от полутора до трех тысяч рублей за человека. Туры, которые длятся не более трех часов, включают в себя не только обзорные экскурсии по производствам, но и безлимитную дегустацию пива. Туристы могут посмотреть процесс создания хмельного напитка и узнать историю пивоварен, сообщил Telegram-канал «Shot-проверка».

Фото: РИА «Новости»

Популярные направления в России В Калининградской области путешественникам предлагают посетить ресторан-пивоварню «Хмель» с русско-сибирской кухней. Там варят императорское и цыганское черное пиво. В Казани крафтовое пиво встречается с татарской кухней. Бары представляют около 20 сортов разливного напитка и более 80 наименований хмельного в бутылках. Один из центров пивной революции в России — Новосибирск. Здесь процветает как крафтовое, так и традиционное пивоварение. В Вологодской области путешественники могут отправиться в пенный тур по региону, в рамках которого посещают пивоварни, пробуют различные сорта напитка и узнают историю пивоваренного дела. Такие экскурсии проводят на заводе «Бавария». Также в России есть проект «Пивнов Градец» — это уникальный пивной курорт, где туристам предлагают различные пивные активности.

Фото: РИА «Новости»

Популярные направления за рубежом Одна из самых известных пивных стран мира — Германия. Здесь туры включают посещение знаменитого Октоберфеста, экскурсии по старинным монастырским пивоварням в Баварии и знакомство с традицией пивных садов. Чехия славится своими пивными традициями и имеет высокий уровень потребления хмельного на душу населения. Туристы могут посетить Прагу и многочисленные бары и рестораны, предлагающие традиционные сорта. В Пльзене путешественники погрузятся в историю создания легендарного пива. Бельгия — страна монастырских пивоварен и уникальных сортов. Здесь пенные туры часто включают посещение траппистских пивоварен, где можно попробовать пиво, сваренное монахами по старинным рецептам.

Фото: РИА «Новости»

Какие еще туры популярны среди россиян в топе среди туристов также находятся экскурсии на кондитерские фабрики и заводы по производству продуктов, таких как сырки, мороженое и шоколад. Здесь путешественники могут не только попробовать продукцию, но и самостоятельно приготовить лакомства и взять их прямо с конвейера. Заводы по выпуску косметики замыкают рейтинг популярных экскурсионных объектов, которые были когда-то ориентированы на профориентацию школьников. Теперь они стали трендом среди молодежи.