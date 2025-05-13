Портер, лагер или стаут? Пивной туризм стал новым трендом среди зумеров
В России наблюдается бум пивного туризма. За последние пару лет экскурсии на пивоварни и винодельни стали настоящим трендом, в основном среди молодежи.
Туры на алкозаводы: сколько стоит и что входит
Пивной туризм представляет собой гастрономическое путешествие, во время которого можно попробовать различные сорта пива, посетить исторические заводы и поучаствовать в фестивалях.
Стоимость экскурсий на пивоварни и заводы по производству спиртных напитков варьируется от полутора до трех тысяч рублей за человека. Туры, которые длятся не более трех часов, включают в себя не только обзорные экскурсии по производствам, но и безлимитную дегустацию пива.
Туристы могут посмотреть процесс создания хмельного напитка и узнать историю пивоварен, сообщил Telegram-канал «Shot-проверка».
Популярные направления в России
В Калининградской области путешественникам предлагают посетить ресторан-пивоварню «Хмель» с русско-сибирской кухней. Там варят императорское и цыганское черное пиво.
В Казани крафтовое пиво встречается с татарской кухней. Бары представляют около 20 сортов разливного напитка и более 80 наименований хмельного в бутылках.
Один из центров пивной революции в России — Новосибирск. Здесь процветает как крафтовое, так и традиционное пивоварение.
В Вологодской области путешественники могут отправиться в пенный тур по региону, в рамках которого посещают пивоварни, пробуют различные сорта напитка и узнают историю пивоваренного дела. Такие экскурсии проводят на заводе «Бавария».
Также в России есть проект «Пивнов Градец» — это уникальный пивной курорт, где туристам предлагают различные пивные активности.
Популярные направления за рубежом
Одна из самых известных пивных стран мира — Германия. Здесь туры включают посещение знаменитого Октоберфеста, экскурсии по старинным монастырским пивоварням в Баварии и знакомство с традицией пивных садов.
Чехия славится своими пивными традициями и имеет высокий уровень потребления хмельного на душу населения. Туристы могут посетить Прагу и многочисленные бары и рестораны, предлагающие традиционные сорта. В Пльзене путешественники погрузятся в историю создания легендарного пива.
Бельгия — страна монастырских пивоварен и уникальных сортов. Здесь пенные туры часто включают посещение траппистских пивоварен, где можно попробовать пиво, сваренное монахами по старинным рецептам.
Какие еще туры популярны среди россиян
в топе среди туристов также находятся экскурсии на кондитерские фабрики и заводы по производству продуктов, таких как сырки, мороженое и шоколад. Здесь путешественники могут не только попробовать продукцию, но и самостоятельно приготовить лакомства и взять их прямо с конвейера.
Заводы по выпуску косметики замыкают рейтинг популярных экскурсионных объектов, которые были когда-то ориентированы на профориентацию школьников. Теперь они стали трендом среди молодежи.