Удивляет вместе с Китаем. Почему среди россиян вырос спрос на путевки во Вьетнам

РСТ: россияне в 2026 году стали чаще ездить во Вьетнам

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке индустрия туризма переживает серьезные изменения. Россияне продолжают активно путешествовать и все чаще делают выбор в пользу стран Азии.

Вьетнам стал пляжным лидером

Генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян рассказал на пресс-конференции, что ситуацию в отрасли пока сложно назвать хорошей — количество выездных направлений в последнее время сильно сократилось.

«Картина в целом по выезду сейчас выглядит не очень оптимистичной — несмотря на сильно укрепившийся рубль, который должен подталкивать рост выездного туризма», — подчеркнул он.

Специалист добавил, что во втором квартале возможно падение спроса на путевки — снижение видно по ряду направлений. В качестве примера он назвал Таиланд, в который стали ездить меньше на 6%. По мнению Мурадяна, причина кроется в перенасыщении рынка.

«Но пальму первенства на юго-восточном пляжном направлении подхватил Вьетнам, показавший наиболее существенный рост в этом сезоне», — сообщил он.

По данным Вьетнамского управления по туризму, только за первый квартал страну посетили около 367 тысяч россиян, а в начале мая — 540 тысяч.

Мурадян объяснил, что туроператоры существенно нарастили полетные программы во Вьетнам. Кроме того, данное направление более бюджетное. По сравнению с Таиландом, поездка в эту страну обойдется в среднем на 15-20%.