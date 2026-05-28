Удивляет вместе с Китаем. Почему среди россиян вырос спрос на путевки во Вьетнам
РСТ: россияне в 2026 году стали чаще ездить во Вьетнам
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке индустрия туризма переживает серьезные изменения. Россияне продолжают активно путешествовать и все чаще делают выбор в пользу стран Азии.
Вьетнам стал пляжным лидером
Генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян рассказал на пресс-конференции, что ситуацию в отрасли пока сложно назвать хорошей — количество выездных направлений в последнее время сильно сократилось.
«Картина в целом по выезду сейчас выглядит не очень оптимистичной — несмотря на сильно укрепившийся рубль, который должен подталкивать рост выездного туризма», — подчеркнул он.
Специалист добавил, что во втором квартале возможно падение спроса на путевки — снижение видно по ряду направлений. В качестве примера он назвал Таиланд, в который стали ездить меньше на 6%. По мнению Мурадяна, причина кроется в перенасыщении рынка.
«Но пальму первенства на юго-восточном пляжном направлении подхватил Вьетнам, показавший наиболее существенный рост в этом сезоне», — сообщил он.
По данным Вьетнамского управления по туризму, только за первый квартал страну посетили около 367 тысяч россиян, а в начале мая — 540 тысяч.
Мурадян объяснил, что туроператоры существенно нарастили полетные программы во Вьетнам. Кроме того, данное направление более бюджетное. По сравнению с Таиландом, поездка в эту страну обойдется в среднем на 15-20%.
Каких изменений ждать летом
Мурадян призвал не ожидать никаких сюрпризов от летнего сезона в этом году. Лидером по туризму по-прежнему останется Турция. За первый квартал 2026 года в индустрии зарегистрировали на данном направлении рост в 17%. Изменения связывают с акциями раннего бронирования, которые стартовали с конца прошлого года.
Как и раньше, серебро среди популярных у туристов стран занимает Египет. Ближневосточный конфликт почти не затронул это направление, поэтому полетные программы не прерывались.
«По Египту у нас рост 32%, во многом он связан с тем, что туроператоры активно работают по нему не только с российскими перевозчиками», — уточнил эксперт.
Он добавил, что на рынок активно стали выходить специализированные египетские авиакомпании, работающие именно с турфирмами. Также благоприятно на ситуации сказалось открытие некоторых южных аэропортов, откуда возобновились рейсы на зарубежные курорты.
Среди экзотических направлений лидирующие позиции занимают Мальдивы. По совокупному объему приезжающих Россия занимает второе место после Китая — с начала года на тропические острова прилетели около 102 тысяч путешественников.
Мурадян сообщил, что россиянам на Мальдивам рады больше, потому что они прилетают на срок от девяти ночей, в то время как граждане КНР ограничиваются только 3-5 ночами.
«С мая рейсы ближневосточных перевозчиков вышли практически на полную летнюю загрузку», — отметил он.
Благодаря укреплению рубля, цены сейчас показывают самые низкие значения за последние пять лет. При этом транзитная перевозка на ближневосточных авиакомпаниях сейчас самая выгодная по сравнению с любым прямым рейсом из России.
Рост числа поездок в Китай
В последнее время туроператоров приятно удивляет и Китай — за первые два месяца туда стали ездить чаще на 62% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Наибольшим спросом пользуются пляжные и экскурсионные туры.
При неплохой полетной программе и ценам около 200 тысяч рублей россияне совершили на остров порядка 600 тысяч визитов в прошлом году.
В следующем зимнем сезоне власти Хайнане планируют, что к ним приедут 850 тысяч российских туристов. Эксперт обратил внимание, что многие путешественники прилетают в КНР несколько раз и исследуют регионы страны.
Кроме того, республика стала одним из главных транзитным хабов для перелетов в Японию и Южную Корею, куда тоже активно ездят российские туристы. Также Мурадян заявил о росте популярности стран Африки — путешественники активно посещают ЮАР, Кению, Эфиопию, Танзанию и Занзибар.