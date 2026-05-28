Удивляет вместе с Китаем. Почему среди россиян вырос спрос на путевки во Вьетнам

РСТ: россияне в 2026 году стали чаще ездить во Вьетнам

Фото: Andreas Rose/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке индустрия туризма переживает серьезные изменения. Россияне продолжают активно путешествовать и все чаще делают выбор в пользу стран Азии.

Вьетнам стал пляжным лидером

Генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян рассказал на пресс-конференции, что ситуацию в отрасли пока сложно назвать хорошей — количество выездных направлений в последнее время сильно сократилось.

«Картина в целом по выезду сейчас выглядит не очень оптимистичной — несмотря на сильно укрепившийся рубль, который должен подталкивать рост выездного туризма», — подчеркнул он.

Специалист добавил, что во втором квартале возможно падение спроса на путевки — снижение видно по ряду направлений. В качестве примера он назвал Таиланд, в который стали ездить меньше на 6%. По мнению Мурадяна, причина кроется в перенасыщении рынка.

«Но пальму первенства на юго-восточном пляжном направлении подхватил Вьетнам, показавший наиболее существенный рост в этом сезоне», — сообщил он.

По данным Вьетнамского управления по туризму, только за первый квартал страну посетили около 367 тысяч россиян, а в начале мая — 540 тысяч.

Мурадян объяснил, что туроператоры существенно нарастили полетные программы во Вьетнам. Кроме того, данное направление более бюджетное. По сравнению с Таиландом, поездка в эту страну обойдется в среднем на 15-20%.

Фото: Olaf Schubert/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Каких изменений ждать летом

Мурадян призвал не ожидать никаких сюрпризов от летнего сезона в этом году. Лидером по туризму по-прежнему останется Турция. За первый квартал 2026 года в индустрии зарегистрировали на данном направлении рост в 17%. Изменения связывают с акциями раннего бронирования, которые стартовали с конца прошлого года.

Как и раньше, серебро среди популярных у туристов стран занимает Египет. Ближневосточный конфликт почти не затронул это направление, поэтому полетные программы не прерывались.

«По Египту у нас рост 32%, во многом он связан с тем, что туроператоры активно работают по нему не только с российскими перевозчиками», — уточнил эксперт.

Он добавил, что на рынок активно стали выходить специализированные египетские авиакомпании, работающие именно с турфирмами. Также благоприятно на ситуации сказалось открытие некоторых южных аэропортов, откуда возобновились рейсы на зарубежные курорты.

Фото: Xin Mengchen/XinHua/www.globallookpress.com

Среди экзотических направлений лидирующие позиции занимают Мальдивы. По совокупному объему приезжающих Россия занимает второе место после Китая — с начала года на тропические острова прилетели около 102 тысяч путешественников.

Мурадян сообщил, что россиянам на Мальдивам рады больше, потому что они прилетают на срок от девяти ночей, в то время как граждане КНР ограничиваются только 3-5 ночами.

«С мая рейсы ближневосточных перевозчиков вышли практически на полную летнюю загрузку», — отметил он.

Благодаря укреплению рубля, цены сейчас показывают самые низкие значения за последние пять лет. При этом транзитная перевозка на ближневосточных авиакомпаниях сейчас самая выгодная по сравнению с любым прямым рейсом из России.

Рост числа поездок в Китай

В последнее время туроператоров приятно удивляет и Китай — за первые два месяца туда стали ездить чаще на 62% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Наибольшим спросом пользуются пляжные и экскурсионные туры.

При неплохой полетной программе и ценам около 200 тысяч рублей россияне совершили на остров порядка 600 тысяч визитов в прошлом году.

В следующем зимнем сезоне власти Хайнане планируют, что к ним приедут 850 тысяч российских туристов. Эксперт обратил внимание, что многие путешественники прилетают в КНР несколько раз и исследуют регионы страны.

Кроме того, республика стала одним из главных транзитным хабов для перелетов в Японию и Южную Корею, куда тоже активно ездят российские туристы. Также Мурадян заявил о росте популярности стран Африки — путешественники активно посещают ЮАР, Кению, Эфиопию, Танзанию и Занзибар.

