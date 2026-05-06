Сравним с Египтом и дороже Таиланда: почему россияне полюбили Вьетнам Турпоток россиян во Вьетнам по итогам года может превысить миллион человек

Вьетнам стал самым быстрорастущим туристическим направлением в России: до конца года он может принять больше миллиона гостей. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

Вьетнам бьет рекорды За два последних года спрос на эту страну вырос во много раз. В прошлом году Вьетнам посетили рекордные 690 тысяч российских туристов. Особенный ажиотаж наблюдался зимой на острове Фукуок. «Найти свободные номера в востребованных отелях было нереально, подтверждения приходилось ждать неделю», — рассказал генеральный директор Space Travel, член правления РСТ Артур Мурадян. Летом россияне предпочитают менее жаркий север Вьетнама: Нячанг, Камрань и Дананг. Чаще всего бронируют завтраки или полупансион, но в последнее время вырос спрос и на «все включено».

В Дананге очень качественная отельная база, богатая инфраструктура, огромное количество исторических достопримечательностей и аутентичных рынков. А еще оттуда ближе всего ехать до одной из самых раскрученных достопримечательностей страны — моста Руки Бога. Артур Мурадян

Средний чек по Вьетнаму сравним с Египтом и немного дороже Таиланда: от 78 до 80 тысяч рублей на человека. Блочный тур на двоих за 12 ночей обойдется примерно в 205 тысяч. Блочные туры отличаются от чартерных тем, что туроператор платит авиаперевозчику не за весь самолет, а за определенное количество мест на регулярном рейсе. Это снижает риск отмены и обходится для пассажира дешевле, чем покупать билеты самому.

Почему Вьетнам популярен PR-директор компании Fun&Sun Ольга Ланская назвала несколько причин популярности страны у туристов: ее всесезонность, прямые рейсы, а также хорошее соотношение цены и качества. На руку Вьетнаму оказался и конфликт на Ближнем Востоке, из-за чего многие туристы направились на отдых именно туда. «Средняя глубина продаж составляет два месяца, но уже есть бронирования на ноябрьские праздники и Новый год», — добавила она. Прямые рейсы доступны все из большего числа городов. Вьетнамская авиакомпания VietJet Air летает из Казани, Красноярска и Новосибирска, а российская Red Wings запустила рейсы из Москвы и Екатеринбурга. Из непляжного отдыха россияне предпочитают Ханой и бухту Халонг. В общей сложности к концу года ожидают прирост турпотока на 35-40%. Потенциально во Вьетнам могут приехать до 1,5 миллиона туристов в год.