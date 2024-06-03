Сегодня 17:57 Платеж не прошел. Как россиянам защитить себя от проблем с оплатой в Турции Турагент Арутюнов рассказал, почему россиянам могут отказывать в отдыхе в Турции 0 0 0 Фото: Omer Kuscu/XinHua / Global Look Press Путешествия

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Банковский сектор Турции начал получать сигналы от туристической отрасли о проблемах с оплатой услуг и товаров, с которыми столкнулись российские отдыхающие. В чем причины и как защитить себя от финансовых конфузов на отдыхе, выяснил 360.ru.

Что случилось Утром 3 мая РИА «Новости» со ссылкой на газету Aydınlık написало, что платежи российскими картами не проходят в Турции. Пока проблема не повсеместная, но трудности возникают все чаще. Местные компании ищут пути решения. Неполадки доставляют обеим сторонам дискомфорт. «Ситуация похожа на игру в кошки-мышки. Какие-то банки говорят о приеме карт платежной системы „Мир“. Потом приезжают американские комиссары, которые следят за выполнением санкций, и эти банки отказывают в приеме карт „Мир“, начинают принимать другие. И так по кругу. Говорить об этом сейчас — как комментировать погоду в штормовой сезон», — рассказал 360.ru генеральный директор туристической компании «Арт-тур» и член Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов.

Фото: Jens Kalaene/dpa / Global Look Press

Какими картами российские туристы могут расплачиваться в Турции в 2024 году На сегодня российские туристы могут расплачиваться в Турции отечественными картами незаблокированных на Западе банков с платежной системой Onion Pay. Но в ряде случаев платежи по Onion Pay могут не проходить. Всегда следует учитывать, что тот или иной банк из России могут заблокировать в любой момент. Тогда карты перестанут работать в течение одного-двух дней.

Фото: U Aung/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Российским туристам начнут отказывать в Турции? Может ли случиться так, что российским туристам начнут повсеместно отказывать в отдыхе на турецких курортах из-за проблем с оплатой? По мнению директора турагентства «Ассорти путешествий» Эльмиры Ахвердиевой, это вряд ли случится. Приезжающие по путевкам туристы приобретают билеты и оплачивают отели с российских карт еще на родине. Если человеку захотелось продлить отпуск, то он в любой момент может связаться с турагентом, чтобы совершить оплату удаленно. «В отдыхе никто отказать не может, потому что это недопустимо», — заверила эксперт. Арутюнов, напротив, считает, что тенденция отказа российским клиентам в услугах или покупках может появиться.

Фото: Mustafa Kaya/XinHua / Global Look Press

Как россиянам расплачиваться в Турции 360.ru собрал несколько советов, как не попасть в неприятную ситуацию с оплатой товаров или услуг в Турции. Открыть зарубежную карту. Это можно сделать по приезде в Турцию в таких местных банках, как VakifBank и Ziraat Bank. Приезжим из России можно завести счета в долларах, евро и лирах. В некоторых отделениях за услугу попросят заплатить несколько сотен долларов, в других — внести на счет депозит размером в несколько тысяч долларов. Этот вариант может не подойти для туристов, так как требуются местная SIM-карта и турецкий ИНН. Последний можно оформить на сайте Цифровой налоговой инспекции. Турецкий номер можно получить сроком на три месяца.

Интересно Можно открыть карту и в других странах. Например, казахстанские банки охотно заводят счета россиянам дистанционно. На процедуру может уйти несколько дней, поэтому следует позаботиться об этом заранее. Помимо этого, карты можно выпустить в Узбекистане, Армении, Грузии, Киргизии и ряде других дружественных государств. Можно открыть карту и в других странах. Например, казахстанские банки охотно заводят счета россиянам дистанционно. На процедуру может уйти несколько дней, поэтому следует позаботиться об этом заранее. Помимо этого, карты можно выпустить в Узбекистане, Армении, Грузии, Киргизии и ряде других дружественных государств.

Наличная валюта. В Турцию рекомендуют приезжать с долларами, а уже на курорте менять деньги на местные лиры. По состоянию на 3 июня один доллар стоит 32,22 турецкой лиры. Менять деньги нужно через проверенных людей, а лучше в обменниках. В торговых центрах этого делать не следует из-за невыгодного курса, а через чаты в соцсетях — просто опасно. Курс лиры к доллару очень нестабилен, поэтому менять лучше небольшими суммами.

Фото: Tunahan Turhan/Keystone Press Agency / Global Look Press

Зарегистрировать виртуальную карту. Цифровой кошелек — один из хороших способов не попасть впросак. Для его открытия требуется только загранпаспорт. Карту можно добавить в Apple Pay или Google Pay. Например, приложение Letim можно быстро скачать в маркетплейсах на смартфон и зарегистрироваться. Есть возможность указать российский номер. Сервис позволит расплачиваться практически везде, снимать наличные в банкоматах. Существенный минус — высокие комиссии и утилита, зависающая на телефонах. Зато переводить на счет в Letim можно через Систему быстрых платежей с российского счета и обратно. «Этим приложением активно пользуются российские туристы. Оно позволяет оплачивать покупки по QR-коду. Работает, сама проверяла», — добавила Ахвердиева. У россиян также популярен сервис «Золотая корона». Чтобы воспользоваться им, скачайте приложение, зарегистрируйтесь, укажите получателя и получите код. Далее деньги можно получить с помощью турецкой банковской карты, если она есть, или через банкомат, где выдают переводы «Золотой короны». Есть сложности из-за очередей, но все возможно. Не забудьте взять с собой паспорт.

Фото: Omer Kuscu/XinHua / Global Look Press

Еще можно использовать SWIFT-переводы или криптовалюту, однако в первом случае будут большие комиссии, а во втором — большие риски. Тем более что крупные криптобиржи теперь не работают с российскими пользователями, а платежи криптовалютой в Турции запрещены законом. Ахвердиева посоветовала продумать все расходы заранее и обязательно везти с собой наличные деньги. Важно помнить, что все предугадать невозможно и могут возникнуть непредвиденные траты, форс-мажоры. На эти случаи следует иметь подушку безопасности. «Некоторые туроператоры предлагают такую услугу, как депозит в отеле. Клиент вместе с оплатой за проживание переводит некую сумму (одну-три тысячи долларов), которую кладут на счет, и эти деньги можно тратить. Уже в России разницу возвращают или доплачивают, если потратили больше», — добавил Арутюнов. Эксперт посоветовал расплачиваться за отель не за пять минут до выезда в аэропорт, а хотя бы накануне. Тогда, если платеж не пройдет, будет время решить проблему.