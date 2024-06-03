Платеж не прошел. Как россиянам защитить себя от проблем с оплатой в Турции
Турагент Арутюнов рассказал, почему россиянам могут отказывать в отдыхе в Турции
Банковский сектор Турции начал получать сигналы от туристической отрасли о проблемах с оплатой услуг и товаров, с которыми столкнулись российские отдыхающие. В чем причины и как защитить себя от финансовых конфузов на отдыхе, выяснил 360.ru.
Что случилось
Утром 3 мая РИА «Новости» со ссылкой на газету Aydınlık написало, что платежи российскими картами не проходят в Турции. Пока проблема не повсеместная, но трудности возникают все чаще.
Местные компании ищут пути решения. Неполадки доставляют обеим сторонам дискомфорт.
«Ситуация похожа на игру в кошки-мышки. Какие-то банки говорят о приеме карт платежной системы „Мир“. Потом приезжают американские комиссары, которые следят за выполнением санкций, и эти банки отказывают в приеме карт „Мир“, начинают принимать другие. И так по кругу. Говорить об этом сейчас — как комментировать погоду в штормовой сезон», — рассказал 360.ru генеральный директор туристической компании «Арт-тур» и член Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов.
Какими картами российские туристы могут расплачиваться в Турции в 2024 году
На сегодня российские туристы могут расплачиваться в Турции отечественными картами незаблокированных на Западе банков с платежной системой Onion Pay. Но в ряде случаев платежи по Onion Pay могут не проходить.
Всегда следует учитывать, что тот или иной банк из России могут заблокировать в любой момент. Тогда карты перестанут работать в течение одного-двух дней.
Российским туристам начнут отказывать в Турции?
Может ли случиться так, что российским туристам начнут повсеместно отказывать в отдыхе на турецких курортах из-за проблем с оплатой? По мнению директора турагентства «Ассорти путешествий» Эльмиры Ахвердиевой, это вряд ли случится.
Приезжающие по путевкам туристы приобретают билеты и оплачивают отели с российских карт еще на родине. Если человеку захотелось продлить отпуск, то он в любой момент может связаться с турагентом, чтобы совершить оплату удаленно.
«В отдыхе никто отказать не может, потому что это недопустимо», — заверила эксперт.
Арутюнов, напротив, считает, что тенденция отказа российским клиентам в услугах или покупках может появиться.
Как россиянам расплачиваться в Турции
360.ru собрал несколько советов, как не попасть в неприятную ситуацию с оплатой товаров или услуг в Турции.
Открыть зарубежную карту. Это можно сделать по приезде в Турцию в таких местных банках, как VakifBank и Ziraat Bank. Приезжим из России можно завести счета в долларах, евро и лирах. В некоторых отделениях за услугу попросят заплатить несколько сотен долларов, в других — внести на счет депозит размером в несколько тысяч долларов.
Этот вариант может не подойти для туристов, так как требуются местная SIM-карта и турецкий ИНН. Последний можно оформить на сайте Цифровой налоговой инспекции. Турецкий номер можно получить сроком на три месяца.
Интересно
Наличная валюта. В Турцию рекомендуют приезжать с долларами, а уже на курорте менять деньги на местные лиры. По состоянию на 3 июня один доллар стоит 32,22 турецкой лиры.
Менять деньги нужно через проверенных людей, а лучше в обменниках. В торговых центрах этого делать не следует из-за невыгодного курса, а через чаты в соцсетях — просто опасно.
Курс лиры к доллару очень нестабилен, поэтому менять лучше небольшими суммами.
Зарегистрировать виртуальную карту. Цифровой кошелек — один из хороших способов не попасть впросак. Для его открытия требуется только загранпаспорт. Карту можно добавить в Apple Pay или Google Pay.
Например, приложение Letim можно быстро скачать в маркетплейсах на смартфон и зарегистрироваться. Есть возможность указать российский номер. Сервис позволит расплачиваться практически везде, снимать наличные в банкоматах. Существенный минус — высокие комиссии и утилита, зависающая на телефонах. Зато переводить на счет в Letim можно через Систему быстрых платежей с российского счета и обратно.
«Этим приложением активно пользуются российские туристы. Оно позволяет оплачивать покупки по QR-коду. Работает, сама проверяла», — добавила Ахвердиева.
У россиян также популярен сервис «Золотая корона». Чтобы воспользоваться им, скачайте приложение, зарегистрируйтесь, укажите получателя и получите код. Далее деньги можно получить с помощью турецкой банковской карты, если она есть, или через банкомат, где выдают переводы «Золотой короны». Есть сложности из-за очередей, но все возможно. Не забудьте взять с собой паспорт.
Еще можно использовать SWIFT-переводы или криптовалюту, однако в первом случае будут большие комиссии, а во втором — большие риски. Тем более что крупные криптобиржи теперь не работают с российскими пользователями, а платежи криптовалютой в Турции запрещены законом.
Ахвердиева посоветовала продумать все расходы заранее и обязательно везти с собой наличные деньги. Важно помнить, что все предугадать невозможно и могут возникнуть непредвиденные траты, форс-мажоры. На эти случаи следует иметь подушку безопасности.
«Некоторые туроператоры предлагают такую услугу, как депозит в отеле. Клиент вместе с оплатой за проживание переводит некую сумму (одну-три тысячи долларов), которую кладут на счет, и эти деньги можно тратить. Уже в России разницу возвращают или доплачивают, если потратили больше», — добавил Арутюнов.
Эксперт посоветовал расплачиваться за отель не за пять минут до выезда в аэропорт, а хотя бы накануне. Тогда, если платеж не пройдет, будет время решить проблему.