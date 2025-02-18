Сегодня 15:18 Огромные волны и летучие рыбы. Пермяки прошли на катамаране по Атлантике 4 тысячи км 0 0 0 Фото: PleshkoFF Family / Соцсети Эксклюзив

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Пермские путешественники Никита Плешков и Анна Художкова два месяца бороздили воды Атлантического океана на катамаране «Север». От берегов Бразилии они добрались до Доминиканы. В интервью 360.ru капитан судна Плешков рассказал о сложностях и самых ярких моментах экспедиции.

Никита — профессиональный яхтсмен. С самого детства вместе с отцом он строил парусные суда. Это не только его отдушина, но и основная деятельность. «Я профессиональный шкипер с международной лицензией, мы возим людей из-за границы, ну, то есть организуем какие-то маршруты. Но для себя, для роста мне хотелось походить именно по океану», — сообщил он.

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Двое в океане

Изначально в путешествие собирались отправиться три человека: Никита, Анна и Сергей. Но прямо перед самым отправлением, когда судно уже было готово, у Сергея украли паспорт. Ему пришлось возвращаться обратно в Россию, потому что без паспорта путешествовать невозможно. «Вот такая ситуация произошла. Бразилия — не самое безопасное государство мира», — отметил Никита. Отсутствие третьего члена экипажа существенно осложнило ситуацию.

Ночью хочется спать, а кто-то должен сидеть за рулем, следить за ситуацией, отъезжать от танкеров, объезжать рыбацкие суда, то есть все время нести вахту. Никита Плешков капитан судна

Если изначально путешественники рассчитывали, что будут спать по шесть часов, а затем меняться, то по факту им приходилось дежурить каждые три-четыре часа. Молодые люди двигались на север вдоль берега Южной Америки. Они прошли Французскую Гвиану, не заходя на эту территорию, потом останавливались в Суринаме, в Парамарибо и оказались в Гайане, но задерживаться там не стали — на носу был Новый год, а встречать его там не хотелось. «И мы решили двинуться дальше, успеть прийти к Новому году на остров Табаго. И вообще была мечта еще несколько лет назад Новый год встретить где-то в теплом месте, там, где нет снега. Такого не было. Экспириенса у нас не было», — признался Никита.

Фото: PleshkoFF Family / Соцсети

Почему Доминикана? Капитан судна рассказал, что изначально он и Анна планировали завершить путешествие на Кубе, но после изучения информации о стране не совсем понимали, смогут ли на финише что-то сделать с судном.

То есть это специфичное государство, еще несформированное коммерчески. И мы не знаем, каких денег может стоить стоянка. Какое у них законодательство, если вдруг судно вынужденно будет стоять более трех месяцев. Никита Плешков капитан судна

Существовал риск, что катамаран могут арестовать, а не оштрафовать. «Там такое чуть социалистическое государство, где судно может быть национализировано. Нас это испугало», — добавил капитан. Путешественники решили, что лучше завершить экспедицию в стране, где, как известно, есть яхт-клубы. Выбор пал на Доминикану. На финише у Анны и Никиты было три идеи, что делать с судном: переправить его через океан и вернуть в Россию или в Турцию, в более близкие воды, оставить на хранение и затем вернуться и продолжить плавание, пробовать продать судно. «Каким-то невероятным стечением обстоятельств нашелся человек, которому это судно прям понравилось. Он сказал: „Я хочу купить“, и мы его продали прямо на финише», — рассказал собеседник 360.ru.

Фото: PleshkoFF Family / Соцсети

Самые большие сложности

Помимо того, что путешественники вышли в океан втроем, а не вдвоем, они не сразу адаптировались в Атлантике. По словам Никиты, ему первые пять-шесть суток было очень тяжело физически. «Нет энергии. Все время, пока ты не за рулем, ты просто лежишь, <… > не хочется есть, идет истощение организма достаточно быстрое», — отметил капитан. По его словам, самым сложным было не спать и не есть в течение долгого времени, хотя на борту было много еды. На судне была кухня — большой рундук, в котором есть газовая плита. Путешественники брали с запасом еду на случай непредвиденных ситуаций, а также три газовых баллона по 14 килограммов, но израсходовали всего один. Еще один неприятный нюанс — тяжелое общение в Доминикане с местным военно-морским флотом. «Они достаточно жесткие и не самые приятные ребята. Еще иногда без формы, и ты не понимаешь — это официальный какой-то представитель власти, либо это просто какой-то лодочник, который что-то от тебя хочет. Когда мы приехали в Доминикану, нас полностью обыскали, они подумали, что мы везем что-то незаконное», — вспомнил Никита.

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Волны, дельфины и летучие рыбы Одними из самых запоминающихся моментов для путешественников стали огромные волны и встреча с морскими обитателями. По словам Никиты, волны действительно с многоэтажный дом. Капитан и помощник капитана Анна не предполагали, что они бывают настолько большими. Иногда путешественники даже не понимали, подобный размер волны — это нормально или ситуация нештатная.

Сначала тебя это настораживает физически, а потом ты уже привыкаешь и даже наслаждаешься моментом и фотографируешь, пытаешься как-то снять эту волну, но никогда не получается показать, какая в реальности она огромная. Никита Плешков капитан судна

Кроме того, парусный катамаран все же предназначен для внутренних вод: морей и рек. Парусный катамаран — это не комфортабельная яхта с каютами для пассажиров. Он представляет собой два больших надувных поплавка, между которыми расположена палуба. От мачты отходят трубы, образующие пирамиду, а внутри этой пирамиды установлена палатка.

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«Поэтому такой экстремальный вариант — пойти на надувном катамаране. При этом, пройдя этот маршрут, я считаю, что это очень стабильное судно, очень устойчивое и надежное. Оно не такое комфортное, как полноценная яхта, там нет каюты, а только палатка. Вот в ней достаточно влажно, то есть и все нужно прятать в контейнеры», — сказал мужчина.

Также во время путешествия Анну и Никиту провожала большая стая дельфинов.

То есть мы до этого видели в Средиземке несколько раз, но это обычно один, два, три дельфина, а там было около шести, и они очень долго нас провожали. Это было приятно. Никита Плешков капитан судна

В Атлантике Анна и Никита встретили летучих рыб — то, чего не бывает в наших водах. Они «взлетали» и оказывались на борту судна, поэтому туристам приходилось их убирать — отправлять обратно в воду. «Ночью на вахте ходишь и скидываешь ее за борт, потому что, ну, как бы тебе она не нужна и жалко», — сообщил Никита. Всего за два месяца «Север» с Анной и Никитой на борту преодолел более 4000 километров.