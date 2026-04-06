Новый путь на Русский Север: каким будет маршрут туристического поезда «Белые ночи»

Летом все желающие смогут отправиться из Москвы в тур «Белые ночи». Прогуляться по Архангельску, Вологде и вернуться обратно в столицу можно будет на специальном туристическом поезде. Путешествие займет трое суток и обещает показать сказочные красоты Русского Севера.

На Русский Север из Москвы Россиянам предложили новый туристический поезд «Белые ночи». Он стартует 19 июня в 13:35 по маршруту Москва — Архангельск — Вологда — Москва. Поездка, как в сказке, займет три дня и три ночи. Можно выбрать билеты в плацкарте, купе или СВ, цены начинаются от 28 633 рублей. В составе обещают вагон-ресторан. Тур неслучайно получил свое название. Архангельск расположен близко к Полярному кругу, до него всего 250 километров. Так что белые ночи — те самые, когда светло как днем, — длятся там с середины мая до конца июля. Зато это удобно для июньского фестиваля уличных театров: артисты могут работать допоздна без дополнительного освящения. Вологодские белые ночи гораздо короче, чем в Архангельске, и длятся меньше месяца, с 11 июня по 2 июля. Город находится южнее, на 59-й параллели, так что светлее всего там во время летнего солнцестояния — с 20 по 23 июня. В остальное время это природное явление, как в Санкт-Петербурге, больше похоже на летние сумерки. Даже звезды видно.

Прогулки по Архангельску Новохолмогоры основали в 1584 году по указу Ивана Грозного. Но название не прижилось: город устроили вокруг монастыря, посвященного архангелу Михаилу, так и появился Архангельск. Он стал первым морским портом России и до выхода к Балтике оставался единственным морским путем для торговли с Европой. Путешественники смогут увидеть шедевры деревянного зодчества в государственном музе-заповеднике Малые Корелы. Непосредственно в самом Архангельске тоже достаточно памятников истории и архитектуры XVIII–XX веков, старейший из которых — Гостиный двор. Неподалеку от него — тот самый памятник Петру I, что изображен на 500-рублевой купюре.

Кстати о строениях: местный бизнесмен с криминальным прошлым больше 15 лет строил в Архангельске деревянный дом высотой 38 метров. За рубежом постройку признали сенсацией и даже планировали занести в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое деревянное здание в мире. Но в 2008 году суд постановил снести башню, а пожар ускорил демонтаж. Тур включает прогулку по «северному Арбату» — пешеходному проспекту Чумбарова-Лучинского. Там можно найти памятник Козьме Пруткову: по легенде, литератор родился 11 апреля 1803 года в Архангельской губернии. Словом, можно будет сделать отличные фото на память, купить сувениры и попробовать блюда поморской кухни.

Фото: памятник Козьме Пруткову на улице Чумбарова-Лучинского, Архангельск / Владимир Трефилов / РИА «Новости»

Вологда и резной палисад Судя по летописям, Вологду в 1147 году основал преподобный монах Герасим, позднее названный Вологодским. Имя городу выбрали по названию протекавшей тут же реки. А вот почему ее так назвали — неясно. То ли от финно-угорского слова «волоква», что означает «лесная река» или «чистая, ясная вода», то ли от слова «волок» — в значении «перетаскивание судов». Иван Грозный планировал изменить Москве и перебросить столицу в Вологду. Если верить легенде, царь отказался от переселения, когда ему на голову упал кусок штукатурки с потолка строящегося Софийского собора. Но даже так Вологодский кремль обещал быть более чем в два раза больше московского, однако его разрушили поляки и литовцы.

Фото: вид на Софийский собор, Вологда / Alexandr Mokhva / www.globallookpress.com

То, что теперь зовут кремлем, — Архиерейский двор, построенный в XVII веке внутри разрушенной крепости. Там есть своя Пизанская башня — одна из самых высоких колоколен в России. Также обещают экскурсию в Музей кружева, где собраны уникальные образцы местного промысла, и отвести в гости к Петрушке. Наверное, все знают популярную в 70-х годах песню, где поется про резной палисад. Так вот, деталь совершенно не типична для архитектуры Вологды. Болтали, будто в те времена единственным домом с резным забором был кожно-венерологический диспансер. Но это шутка. Зато есть Центр народных художественных промыслов и ремесел «Резной палисад».

Фото: Центр народных художественных промыслов и ремесел «Резной палисад» / Алексей Филиппов / РИА «Новости»

Туристические поезда РЖД «Белые ночи» — отнюдь не единственный маршрут российских железных дорог. На сайте можно выбрать экскурсии по душе со стартом из разных городов. Есть путешествия на один день или на выходные, индивидуальные туры и по запросу, поездки на семь-восемь дней и экскурсии для школьников. Правда, иногда до места отправления придется добираться самостоятельно. Например, чтобы оценить «БАМ: дорога к сердцу Северного Байкала», нужно самому лететь в Братск и обратно. В восьмидневный тур включены проживание в гостинице, питание, экскурсии, в том числе и на смотровую площадку Братской ГЭС, горячие источники, Байкал и много чего еще.

Фото: туристы фотографируются на фоне Братской ГЭС / Bulkin Sergey / www.globallookpress.com

Гурманы могут выбрать специальные гастротуры. В поездке обещают не только экскурсии, но и необычные дегустации, национальные блюда и мастер-классы по их приготовлению, фирменные напитки. Гостей ждут в Астрахани, Приволжье, Сибири, Татарстане, Удмуртии, а также в Самаре, Переславль-Залесском и Ясной Поляне. Стоят туры довольно ощутимо. Например, семидневный вояж из Москвы и обратно по Екатеринбургу, Тюмени, Тобольску и Перми обойдется от 254 800 рублей с человека. А путешествие в Белоруссию на четыре дня и три ночи с посещением Беловежской пущи в Бресте, замка «Мир» и Минска стоит от 55 600 рублей за одного пассажира.