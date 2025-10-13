Россияне, приезжающие на отдых в страны Евросоюза, столкнутся не просто с новыми правилами, а с совершенно иной системой въезда. Европа не просто укрепляет рубежи — она завершает создание беспрецедентной цифровой крепости.

Будут следить за туристами

Эксперт РСТ, генеральный директор компании VCP Travel Михаил Абасов рассказал 360.ru, что запуск Единой системы въезда и выезда (EES) 12 октября станет не просто техническим обновлением, а знаковым геополитическим событием. По его мнению, в скором времени паспорт со штампами превратится в «архаичный атрибут».

«EES, Визовая информационная система (VIS) и Шенгенская информационная система (SIS) более не являются разрозненными инструментами. Их интеграция в единый технологический контур создает тотальную систему биометрического слежения», — подчеркнул специалист.

Он обратил внимание, что пограничный контроль благодаря нововведениям превратится в «цифровой надзор», потому что у каждого туриста появится электронное досье, доступное всем странам Шенгена в режиме реального времени.

«Этот трехэтапный цифровой контроль — EES для фиксации перемещений, VIS для визовой истории и SIS для маркировки „нежелательных лиц“ — полностью исключает человеческий фактор и любые оправдания», — подчеркнул Абасов.