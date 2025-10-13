Испания — только начало. Евросоюз создаст тотальную систему биометрического слежения
Глава VCP Travel Абасов: в ЕС создали тотальную систему биометрического слежения
Россияне, приезжающие на отдых в страны Евросоюза, столкнутся не просто с новыми правилами, а с совершенно иной системой въезда. Европа не просто укрепляет рубежи — она завершает создание беспрецедентной цифровой крепости.
Будут следить за туристами
Эксперт РСТ, генеральный директор компании VCP Travel Михаил Абасов рассказал 360.ru, что запуск Единой системы въезда и выезда (EES) 12 октября станет не просто техническим обновлением, а знаковым геополитическим событием. По его мнению, в скором времени паспорт со штампами превратится в «архаичный атрибут».
«EES, Визовая информационная система (VIS) и Шенгенская информационная система (SIS) более не являются разрозненными инструментами. Их интеграция в единый технологический контур создает тотальную систему биометрического слежения», — подчеркнул специалист.
Он обратил внимание, что пограничный контроль благодаря нововведениям превратится в «цифровой надзор», потому что у каждого туриста появится электронное досье, доступное всем странам Шенгена в режиме реального времени.
«Этот трехэтапный цифровой контроль — EES для фиксации перемещений, VIS для визовой истории и SIS для маркировки „нежелательных лиц“ — полностью исключает человеческий фактор и любые оправдания», — подчеркнул Абасов.
Что изменится
Если путешественник ошибется с подсчетом дней пребывания или поменяет маршрут, то дело не ограничится предупреждением. Вместо этого его автоматически внесут в реестр SIS с запретом на въезд на пять лет, объяснил эксперт.
Европа создала непогрешимый цифровой протокол, где решение о вашем статусе принимают алгоритмы, а не люди.
Михаил Абасов
Эксперт РСТ, генеральный директор компании VCP Travel
Одним из первых нововведение внедрило испанское консульство. Теперь отправляющийся в эту страну турист становится «элементом этой общеевропейской базы данных», добавил специалист.
«Согласие на трансграничную передачу данных, подписанное при получении визы, — это юридическая формальность, скрепляющая ваше вхождение в эту систему добровольно-принудительного наблюдения, — сообщил он.
Собеседник 360.ru отметил, что теперь к путешествию требуется стратегический подход. Для поездки нужно быть готовым в любой момент предъявить не только визу, но и убедительные цифровые и документальные доказательства, подтверждающие каждый аспект поездки: брони отелей, билеты, маршруты, финансовые гарантии.
«Особое внимание следует уделять логике перемещения: въезд во Францию с испанской визой должен быть подкреплен железобетонным маршрутом, доказывающим, что Испания является главной целью визита», — рассказал Абасов.
По его словам, теперь свобода передвижения путешественника напрямую зависит от безупречности его цифрового досье.