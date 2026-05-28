От экотроп до киберлагерей: новые форматы детского отдыха, которые набирают популярность в 2026 году Турэксперт Арутюнов: сельский туризм набирает популярность у семей с детьми

Детский отдых и подработка для подростков выходят на новый уровень: в тренде — персонализация, профориентация и цифровые навыки. В этом сезоне лагеря делают ставку на тематические смены с мастер‑классами от профессионалов, а платформы для молодежи открывают безопасные вакансии для школьников. 360.ru изучил главные новинки и разобрался, как выбрать оптимальный вариант для ребенка.

Инновационные направления в детском отдыхе В последнее время образовательные и оздоровительные учреждения составляют свои программы так, чтобы дети учились чему-то новому и актуальному. Например, под Мурманском есть Беломорская биологическая стация, рассказал 360.ru генеральный директор туристической компании «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов. «Детишек очень хотят приручать, чтобы они познавали какие-то научные вещи, а не просто понаблюдали за чем-то. Люди, которые занимаются животными, рассказывают об их повадках и поведении на Белом море. Такие лагеря натуралистов — очень полезная история, потому что особенно городские дети зачастую не понимают, как выглядят коровы, допустим, какие-то животные», — отметил эксперт. Также становится популярным сельский туризм, в том числе с детьми.

Люди, которые живут в пределах Садового кольца, выезжают на тот же Алтай, например, и живут в красивом домике, в красивом месте. Тут же натуральное хозяйство. Можно и корову подоить, и на конях покататься, и пчел там разводят. Очень полезно, особенно городским детям, получать такие знания, как все это устроено в настоящем мире. Дмитрий Арутюнов

Другие новинки в детском отдыхе: 1. Онлайн-лагеря с образовательными программами. Дети могут участвовать в тематических сменах дистанционно, изучая программирование, робототехнику, иностранные языки, творчество и другие направления. Программы включают живые уроки, групповые занятия, интерактивные задания и итоговые проекты. Например, есть онлайн-лагеря по созданию мультфильмов, блогингу, актерскому мастерству. 2. Лагеря с использованием VR и AR-технологий. Виртуальная и дополненная реальность применяются для образовательных и развлекательных целей. Дети могут «путешествовать» в прошлое, изучать астрономию через смарт-очки, участвовать в AR-играх на свежем воздухе, где виртуальные объекты накладываются на реальный ландшафт. Это стимулирует физическую активность и командную работу. 3. Экологические лагеря с фермерскими воркшопами. Программы включают обучение посадке овощей, уходу за животными, приготовлению блюд из натуральных продуктов. Такие лагеря формируют уважительное отношение к природе и пище, а также развивают навыки сельского хозяйства. 4. Биологические семейные кинолагеря. Сочетают изучение природы с кинопроизводством. Дети снимают короткометражные фильмы о флоре и фауне, учатся основам режиссуры, операторского искусства и монтажа, одновременно знакомясь с биологическими особенностями региона, где проходит лагерь. 5. Лагеря с акцентом на профориентацию и «профессии будущего». Например, интенсивы, где дети пробуют себя в ролях писателя, блогера, актера, оратора, мультипликатора. В программе могут быть занятия по блогингу, актерскому мастерству, публичным выступлениям и созданию цифрового контента.

6. Гибридные форматы отдыха. Сочетают цифровые технологии и природу. Например, использование гаджетов для мониторинга здоровья во время походов, создания цифровых дневников путешествий или «оживления» фольклора с помощью AR во время прогулок. Такие программы балансируют между технологическим прогрессом и контактом с природой. 7. Творческие кинолагеря. Дети пробуют себя в роли актеров, сценаристов, операторов и режиссеров. За смену они снимают короткометражные фильмы, клипы, учатся монтировать видео, работать в кадре и за кадром. 8. Лагеря с тематическими ролевыми играми. Программы построены как большие ролевые игры по мотивам легенд, фэнтези-вселенных или исторических событий. Например, смены с названиями вроде «Легенды Скандинавских морей. Как приручить дракона» или «Джуманджи: зов Средиземья». 9. Волонтерские и социальные программы. Лагеря, где дети участвуют в экологических акциях (посадка деревьев, уборка природных зон), волонтерских мастер-классах, организации мероприятий для младших отрядов. Это развивает навыки заботы о других и лидерские качества. 10. Городские дневные лагеря с интенсивными программами. Ребенок приходит утром, а вечером возвращается домой. Программы могут включать мастер-классы, спортивные занятия, творческие студии, экскурсии с интерактивными элементами

Популярные направления для детского отдыха летом В России самым популярным оздоровительным курортом для детей считается Анапа, рассказал Арутюнов. «Недавно там была экологическая катастрофа, но сейчас потихонечку возвращаются туристы. Надо сказать, что в Анапе обычно даже в море не сильно купались, потому что там есть такое явление, как камка — морские водоросли, неприятно среди них купаться», — добавил турэксперт. Многие любят выезжать в Анапу семьями.

Еще с недавнего времени в Крыму есть «Артек», которому недавно 100 лет исполнилось. С родителями тоже семейный отдых популярен у нас. Это если мы говорим про море. Дмитрий Арутюнов

Популярность набирают направления на Северном Кавказе, в Осетии и Дагестане. «Там тоже есть, что посмотреть. Я считаю, что очень недооценен Каспий — одно из наших теплых морей. Например, в районе Дагестана есть все возможности для того, чтобы экскурсионная программа была интересная. Дербент, например, древний город, и там тоже стали появляться хорошего уровня гостиницы», — сказал Арутюнов. С детьми можно поехать на Байкал или Алтай и посмотреть настоящую природу. «Самая-таки гордость России, озеро самое глубокое и чистое в мире. Там можно трекингом заниматься», — добавил специалист. Если говорить про зарубежные варианты, то с детьми можно отправиться в Турцию, Дубай, Саудовскую Аравию, Африку.

Если детишки постарше, имеет смысл слетать в Европу, хотя это не так просто, но там изучают Древний Рим, Древнюю Грецию. Дмитрий Арутюнов

Что посетить с детьми в Москве и Подмосковье В московском регионе с каждым годом увеличивается количество объектов, которые можно посетить и родителям с детьми, и старшим детям, рассказала 360.ru туроператор Татьяна Козловская. «Если мы Москву берем, то есть сейчас появился „Союзмультпарк“ на ВДНХ, там очень интересная развлекательная программа. Это больше касается она младших детей. Мультики как бы погружаются в действительность, это проживание на себе мультяшных героев», — отметила она. ВДНХ — это кладезь для детей.

Это и «Москвариум», и множество музеев, и космос. Новый музей «Атом» сейчас появился. На ВДНХ можно провести целый день и не соскучиться. Если мы все-таки говорим о природе, если мы берем Подмосковье, под Серпуховом есть знакомство для детей с зубрами. Веревочные тропы — можно посмотреть и прогуляться, насладиться природой. Это интересно и маленьким, и более взрослым детям. Альпаки сейчас есть в Подмосковье, тоже природа. Татьяна Козловская

Практически во всех музеях экскурсии совмещены с образованием. «Это и Пушкинский музей на Больших Вяземах. Там, кстати, два музея, один для более взрослых детей, а другой — для маленьких. Там разные фигуры из сказок Пушкина, и дети с удовольствием путешествуют между этими фигурками, экскурсия проводится», — напомнила Козловская. Практически в каждом районе Подмосковья есть что-то свое. Для любителей музыки — Клин, истории — Дмитров. Туроператоры организуют поездки и для мамочек с детьми. «Стали делать программы для групп, допустим, 12-14 человек на микроавтобусе. Им комфортно, потому что они все друг друга знают и потом они начинают путешествовать сначала в одно место, потом в другое, потом в третье», — добавила специалист.

Когда хочется таких впечатлений, чтобы и дети визжали от восторга, и родители не скучали, в Подмосковье есть настоящие находки, которые в комментарии 360.ru перечислил директор Ассоциации Малых Туристких Городов (АМТГ), эксперт РСТ Константин Анучин. Совместное творчество Этнопарк «Кочевник» (Сергиево-Посадский городской округ). Примерьте культуру кочевых народов — можно пожить в настоящих юртах, поучиться ставить их, освоить стрельбу из лука и даже покататься на верблюдах. Для детей любого возраста.

Студия «Горлица» (Егорьевск). Настоящая артель мастеров. Здесь можно вместе освоить забытые ремесла — от гончарного круга и выжигания до работы за ткацким станком. Мастер-класс 800 рублей за человека. Для детей от пяти лет.

Зарайский кремль. Обучающий мастер-класс в действующей кузнице — дети могут под руководством кузнеца выковать себе сувенир (гвоздь, подкову), а родители прикоснуться к древнему ремеслу. Подходит для детей от семи лет. Кулинарные приключения Фабрика мороженого «Чистая линия» (Долгопрудный). Узнайте, как пломбир попадает в стаканчик, и продегустируйте свежее мороженое прямо с конвейера. Экскурсии для детей и их родителей.

Истринская сыроварня Олега Сироты. Где взрослые узнают секреты сыроделия (и дегустируют продукцию), а дети на тематических мастер-классах расписывают игрушки или валяют их из шерсти. Экскурсии проводятся бесплатно в определенные часы, МК — за отдельную плату.

Ферма «Российские альпаки» (Дмитровский муниципальный округ). Погладить альпак, покормить их с рук и устроить незабываемую фотосессию. Природный релакс для взрослых и восторг для детей. Обычно от 1000 рублей (взрослый/детский).

Шоколадная фабрика «Победа» (Егорьевск). Завораживающее шоу: посмотреть на шоколадные «водопады» и своими руками создать сладкий шедевр. Экскурсия — около 900 рублей. Для детей от пяти-шести лет. Наука и техника Музей техники Вадима Задорожного (Красногорск). Гигантская коллекция ретро-автомобилей, мотоциклов и военной техники (танк Т-34, самолеты). Взрослые поностальгируют, дети — в полном восторге. Семейный билет — около 1300 рублей.

Центр «Экспонариум» (Истра). Интерактивный музей в «Новом Иерусалиме», где почти все можно трогать руками: пристыковать космический корабль, поуправлять самолетом, залезть внутрь «говорящей» печи. Вход 250 рублей, дети до четырех лет бесплатно.

Активные приключения Парк приключений Хотьково. Семейная полоса препятствий с 18 трассами (для малышей с дух лет — отдельные, для любителей экстрима — третьего уровня сложности) и 300-метровым троллеем над лесом. Цены от 2400 рублей, работают инструкторы.

Семейный сплав на байдарках. Настоящий поход с элементами квеста, где вся семья учится работать на воде единой командой и ночевать в палатках на природе. Стоимость от 2500 рублей (ребенок) до 5400 рублей (взрослый), для детей от пяти-шести лет.

Хаскидеревня «Рузская Аляска». «Северный» отдых: в упряжках с хаски или на снегоходах. Летом — занятия по каникроссу (бег с собакой) или сплавы. Для всей семьи, всегда доступны зимние и летние активности. Прогулки и общение с природой Приокско-Террасный заповедник (Серпухов). Наблюдение за гигантскими зубрами с обзорной вышки. Атмосферные променады по эко-тропам и биостанция — отличная идея для неспешного отдыха.

Ферма «Бунин ручей» (Серпухов). Возможность покормить оленей и коз, а родителей — записаться на массаж, сделать красивые фото на фоне вековых дубов и купить фермерские продукты.

Летняя подработка для школьников Рынок труда для несовершеннолетних в России к лету 2026 года показывает существенный прирост, рассказал 360.ru заместитель генерального директора «Работа.ру», операционный директор «СберПодбора» Александр Ветерков. Работодатели, столкнувшиеся с кадровым голодом, начинают смотреть на школьников как на серьезный трудовой ресурс, особенно в летний сезон. «По данным сервиса Работа.ру, количество вакансий для подростков выросло почти втрое, а соискательская активность (количество размещенных резюме) увеличилась на треть», — отметил специалист. Трудовой кодекс РФ и разъяснения Минтруда в 2026 году устанавливают четкую градацию допуска к труду несовершеннолетних: с 14 лет: официальное трудоустройство возможно, но требуется письменное согласие одного из родителей (или опекуна). Работа должна быть легкой и не мешать учебе.

с15 лет: подростки, получившие основное общее образование (девять классов) или оставившие школу, могут заключать договор самостоятельно, без родительского согласия, но также только на легкий труд.

с 16 лет: наступает общее правило — можно заключать трудовой договор без чьего-либо согласия (при условии легкого труда, не причиняющего вред здоровью).

Школьников чаще всего берут на позиции, не требующие опыта: курьеры, промоутеры, упаковщики, операторы call-центров, официанты, аниматоры и помощники вожатых. Заработок варьируется от 800 до 5000 рублей за смену в зависимости от региона. «Администрации городов и районов часто заключают договоры с организациями, чтобы создать временные рабочие места для молодежи», — рассказал Ветерков. Как это работает (на примере регионов): Свердловская область: в 2026 году запланировано трудоустройство 15 тысяч школьников. Из бюджета выделено более 60 миллионов рублей. Региональная доплата составляет 4284 рубля в месяц поверх зарплаты от работодателя.

Санкт-Петербург (МО Юго-Запад): оплата труда подростков составит не менее 15 625 рублей в месяц при 20-часовой рабочей неделе.

Пермский край: в рамках проекта «Хочу работать» подросткам положена дополнительная финансовая поддержка в размере 5750 рублей за отработанный месяц в дополнение к зарплате. «Обычно доход участника программы состоит из двух частей: зарплаты от работодателя (за фактически отработанные часы) и материальной поддержки от Центра занятости (региональная доплата). В среднем по стране через ЦЗН подросток может заработать от 9 000 до 15 000 рублей в месяц в зависимости от региона и занятости», — заключил Ветерков.