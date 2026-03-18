Сегодня 16:30 Мозамбик планирует ввести безвиз с Россией: чем удивит африканская страна 0 0 0 Фото: Рыбацкие лодки, Мозамбик. Oliver Gerhard / www.globallookpress.com Эксклюзив

Мозамбик готовится ввести безвизовый режим для граждан России. Планируется, что эта мера должна способствовать развитию туризма в африканской стране. Эксперты 360.ru рассказали, во сколько обойдется такое путешествие, как добраться и что могут получить путешественники за свои деньги.

История Мозамбика Республика Мозамбик расположена в Юго-Восточной Африке. Столица и по совместительству крупнейший город — Мапуту. Государство граничит на севере с Танзанией, с Малави и Замбией на северо-западе, на западе с Зимбабве, а на юге с Эсватини и ЮАР. Изначально эту землю населяли племена бушменов и готтентотов. Они занимались собирательством и охотой. С V века стали наведываться племена банту, а в VIII веке появились арабы, которые вывозили золото, слоновую кость, шкуры животных, ради чего создали на побережье Индийского океана множество торговых поселений.

Португальцы появились здесь в 1498 году. Экспедиция под командованием Васко да Гамы завернула сюда по пути в Индию и открыла новую землю. Гости назвали остров у северо-восточного побережья Мозамбик по имени тамошнего султана Мусы бен Бика. Позднее это название распространилось на всю страну. В начале XVI века португальцы вернулись, решив, что чужая земля — их законная собственность. В 1505 году построили форты там, где река Софала впадала в Индийский океан и на берегу реки Замбези. Регион быстро стал центром работорговли и в 1752-м получил официальное название «Колония Мозамбик».

Фото: Аработорговцы-суахили и их пленники, гравюра неизвестного автора, 1866 год / Публичное достояние

Нельзя сказать, чтобы местное население было в восторге: внутренние районы португальцы окончательно подчинили себе лишь к 20-м годам прошлого века. Но в 1962 году появился Фронт освобождения и чуть больше чем через 10 лет партизаны завоевали независимость Мозамбика.

Интересно В Мозамбике есть месторождения природного газа, каменного угля, руд редких металлов, месторождения медных руд и золота.

В дальнейшем в стране почти 20 лет шла гражданская война. Со временем наступил хрупкий мир, однако на севере страны в провинции Кабу-Делгаду до сих пор случаются конфликты с исламистскими боевиками.

Фото: Дети Мозамбика. Oliver Gerhard / www.globallookpress.com

О перелете и безопасности Туроператоры России приветствуют отмену виз с Мозамбиком, хотя ажиотажного спроса из-за отмены виз не прогнозируют. Дело в том, что въездные документы и раньше было получить довольно просто плюс в стране есть политические и экономические проблемы, пояснил 360.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Прямых рейсов из России в Мозамбик не было, нет и не будет, так что добираться придется через третьи страны. Поэтому билет будет стоить примерно 120 тысяч рублей из Москвы, из других городов будет дороже. Алексан Мкртчян

По словам руководителя агентства Go Travel Наталии Ансталь, стоимость перелета будет зависеть от количества пересадок и какими именно будут стыковки. Вполне возможно, что путь до Мозамбика может обойтись в ту же сумму, что билеты на самолет и проживание в отеле Египта или Турции по скидкам «горящих туров». Но предложение находит своих покупателей. Пусть и в небольшом количестве. Сейчас в республику в год едут примерно две с половиной тысячи человек, говорит Мкртчян. Так что, естественно, в Мозамбике есть нужная инфраструктура для размещения. Но в плане развлечений эта страна, по его словам, все-таки уступает Кении и Танзании.

Фото: Самолет авиалинии Мозамбика. Oliver Gerhard / www.globallookpress.com

Ансталь соглашается, что Мозамбик далеко не так популярен у россиян, как, например, Турция и Египет. Однако тут важно помнить о том, что они за несколько десятков лет наработали опыт в туризме и моментально никто не сможет выйти на такой уровень.

Если говорить про стандартные пакеты а-ля чартеры и all inclusive, как в Турции, Египте и других странах, то для Мозамбика такого нет. Есть индивидуальные и авторские туры, которые включают в себя несколько экскурсий, полноценный план мероприятий. Словом, поездка с уже готовой экскурсионной и активной программой. Наталия Ансталь

Так что готова ли республика к массовому туризму — вопрос открытый. Хотя это можно рассматривать и как его плюс — там нет таких толп туристов, как на привычных курортах. Можно заняться дайвингом, увидеть горбатых китов, полюбоваться нетронутой человеком природой. Много чистых диких пляжей.

Фото: Остров Матемо, Мозамбик. Oliver Gerhard / www.globallookpress.com

Все четырех- и пятизвездочные отели базируются в столице Мапуту. На архипелагах тоже можно остановиться — там предложат отели или виллы, цена за ночь в них примерно от 400 до четырех тысяч долларов, уточнила специалист по путешествиям. «Что касается безопасности за пределами отельных зон, то здесь, конечно же, риски сохраняются. Мы рекомендуем туристам не проявлять самостоятельность и не ездить куда-то самим, а все-таки попросить об этом или уточнить, как доехать и с кем это можно сделать, у профессионалов — тех же гидов или сотрудников отелей», — подчеркнула Ансталь.

Фото: Подводная жительница Мозамбика. Peter Pinnock / www.globallookpress.com

По ее оценке, безвиз станет приятным бонусом, но не стимулом к массовым поездкам. Отдых там — недешевое удовольствие, к тому же, как уже указали эксперты, прямых перелетов с Россией у него нет. Таким образом, продолжила Ансталь, на отдых в эту республику полетят только те, кто к этому готов, в том числе и материально. Среднестатистический турист отправится в Египет на чартерном рейсе: никаких пересадок, долетел, отдохнул 10 дней, прилетел обратно.

Туроператоры в целом уже сейчас перестраивают свои программы, они включают Мозамбик в свои системы, можно бронировать. Но это чаще всего не самостоятельная поездка, а комби-туры: например, сафари в том же ЮАР плюс отдохнуть на пляже в Мозамбике. Супернаплыва клиентов и суперагитации бронирования пока не наблюдается. Наталия Ансталь

До тех пор, пока Мозамбик не сможет предоставить стабильную отельную базу и соответствующую инфраструктуру, массового наплыва туристов туда не случится. И потому, собственно, нет смысла даже пытаться запускать прямые рейсы. Вот так одно тянет за собой другое, пояснила Ансталь.

Фото: Мозамбик. Oliver Gerhard / www.globallookpress.com

Памятка путешественникам Тем, кто планирует ехать в Мозамбик, стоит учитывать некоторые нюансы. Государственный язык здесь — португальский. В страну нельзя ввозить любых животных и растения без специального разрешения. Денежная единица — метикал. На сегодня он стоит чуть меньше полутора российских рублей. В столице банкоматы можно найти в аэропортах, банках, отелях. Расплатиться кредитными картами выйдет лишь в крупных магазинах, ресторанах и некоторых турагентствах. Остальные берут местную валюту или доллары США, но по заниженному курсу.

Фото: Панорама Мапуту, Мозамбик. Oliver Gerhard / www.globallookpress.com

Выгоднее всего брать с собой доллары и обменивать их на местную валюту: 10 метикал стоят 16 американских центов. Менять деньги безопаснее всего в банках, но там высокая комиссия. Можно выбрать частный обменный пункт с хорошим курсом. А вот к уличным менялам даже подходить не стоит — среди них много мошенников. Лучше всего посещать Мозамбик с мая по сентябрь: сухо и не слишком жарко. Сезон дождей длится примерно с ноября-декабря по март-апрель. в это время дороги сильно размывает, особенно в центре и на юге страны. Нередко бывают разрушительные тропические циклоны.