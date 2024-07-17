Сегодня 16:28 Ядовитые гости атаковали Крым. Кто такие медузы-корнероты и чем они опасны Терапевт Минина: при ожоге медузы помогут морская вода и обильное питье 0 0 0 Фото: Rhizostoma pulmo, Черное море, Крым. Andrey Nekrasov / Global Look Press Путешествия

Отдых

Черное море

Туризм

Соцсети

Крым

Россия

Побережье Крыма заполонили медузы-корнероты. Они превратили морскую воду в настоящий кисель и готовы чувствительно ужалить любого купальщика. Зачем приплыли незваные гости и стоит ли их опасаться, выяснил 360.ru.

Медузы в Крыму Россияне пожаловались в соцсетях на нашествие медуз у западного побережья Крыма. По словам очевидцев, море в районе мысе Тарханкут напоминает кисель, который жжется не хуже крапивы, — стрекающие неприятно жалят любого, кто к ним приблизится. Специалисты утверждают, что речь идет о медузах-корнеротах. Они могут оставить на память о себе обширные и болезненные ожоги. Кроме того, у некоторых людей есть риск индивидуальной непереносимости — тогда может возникнуть аллергическая реакция. Но явление корнеротов в Крым нельзя назвать редкостью: фото и видео с ними делали и год, и шесть, и 10 лет назад. Местные жители утверждают, что массовый наплыв этих морских обитателей фиксировали в 60-х и 70-х годах прошлого века.

Кто такие корнероты Медуз из отряда корнеротов насчитывается примерн 80 видов, самые большие из них могут достигать более двух метров в диаметре. Название они получили из-за того, что внутри их бледного колпака видны отростки — они похожи на мелкие корешки дерева. На самом деле это подобие пищевода, а вот щупалец у этих созданий нет совсем. Корнероты обитают на северо-востоке Атлантики, а также в Адриатическом, Средиземном, Черном и Азовском морях. Могут встречаться у западного побережья Южной Африки. Кстати, они отлично плавают, а не просто дрейфуют на волнах, как другие медузы.

Питаются корнероты в основном планктоном, а сами служат деликатесом для кожистых черепах. Люди их тоже едят, причем очень давно: в Китае задокументировано употребление медуз в пищу с III века нашей эры. Чемпионом по поеданию медуз сегодня выступает Япония. Еще их едят в Корее и Юго-Восточной Азии. Сушеного корнерота можно использовать в супе или салатах из морепродуктов. Соленую в соусах, заливках или пряных отварах медузу подают с различными гарнирами, чаще всего с рисом.

Кроме того, корнероты помогают косметологам и фармацевтам. Медузы содержат ценные структурные белки — коллаген и эластин, а также биологически активные вещества — гиалуроновую кислоту, хондроитинсульфат, гепарансульфат, липиды, макро- и микроэлементы. Из медуз производят общеукрепляющие и тонизирующие средства для волос, препараты против ожогов и старения кожи. Один из токсинов одобрен для лечения нервно-мышечных нарушений. Помимо этого, корнеротов используют для разработок противоопухолевых и противодиабетических лекарственных средств.

Опасно ли плавать с медузами Российские прибрежные воды оккупируют корнероты вида Rhizostoma pulmo. Считается, что они ищут достаточно теплую воду для размножения. Этот процесс возможен только на небольшой глубине, поэтому стрекающие подходят почти вплотную к берегу. Ведущий научный сотрудник кафедры зоологии беспозвоночных биологического факультета МГУ доктор биологических наук Елена Темерева рассказала 360.ru, что после того, как медузы выполнят свою миссию, они просто погибнут.

Считается, что корнероты опасны для человека. Эти медузы — ядовитые существа, но могут ли они быть смертельно опасными, мне неизвестно. Елена Темерева

Биолог отметила, что после контакта с такой медузой можно получить значительные ожоги. Поэтому лучше не подплывать к корнеротам близко.

Фото: Выброшенная на берег медуза Rhizostoma pulmo / Викимедиа

Что делать при укусе медузы Если увернуться от опасной медузы все-таки не удалось, нужно как можно скорее выйти на берег — токсины расходятся по нервной системе крайне быстро, предупредила терапевт Ольга Минина.

Необходимо выпить большое количество сорбентов и воды, чтобы разжижать токсины — так они быстрее выйдут. Соленая вода — хороший септик, поэтому можно положить на место ожога влажное полотенце или другую ткань, смоченную морской водой. Ольга Минина

Место ожога не стоит трогать или тереть, его нельзя обрабатывать йодом, зеленкой или любыми средствами, содержащими спирт. Также противопоказаны давящие повязки.

Фото: Медуза Rhizostoma pulmo. David & Micha Sheldon/http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press

Если боль не проходит, можно приложить пакет со льдом, обернув в ткань или тонкое полотенце. Примите таблетку обезболивающего или антигистаминного препарата. Важно помнить: если у пострадавшего начались головокружения, рвота, обмороки, судороги, затруднение дыхания, боли в груди, отек пораженного места, следует немедленно вызвать скорую помощь.