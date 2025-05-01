01 мая 2025 19:18 «Лучшие из лучших». Появился топ-10 самых роскошных отелей мира 0 0 0 Фото: imago stock&people / www.globallookpress.com Путешествия

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Туристическая платформа Tripadvisor обнародовала список победителей ежегодной премии Travellers' Choice Awards и назвала лучшие отели в 2025 году. В списке — гостиницы в популярных странах, до которых можно добраться прямыми рейсами. Подробности — в материале 360.ru.

«Лучшие из лучших» Для составления рейтинга аналитики Tripadvisor проанализировали отзывы о более чем 1,6 миллиона объектов размещения, представленных на сайте. Самые топовые гостиницы определили в 10 ключевых категориях, в том числе в самой почетной — «Лучшие из лучших». Стоимость номеров в отелях представлена в расчете на двоих во второй половине июня (семь ночей, GDS-перелет из Москвы в обе стороны). Secrets Akumal Riviera Maya Отелем номер один в мире в 2025 году признали мексиканский Secrets Akumal Riviera Maya в Тулуме. Туристы оставили об этой гостинице почти 14 тысяч отзывов, отметив большой выбор бассейнов, впечатляющий спа-центр и превосходное питание. GDS-тур — от 592 тысяч рублей за двоих.

Фото: РИА «Новости»

Grandvrio Ocean Resort На втором месте оказался вьетнамский Grandvrio Ocean Resort в Дананге. В этом комплексе посетителям больше всего понравилось расположение, просторные номера с видом на океан, вышколенный персонал и песчаный пляж. Стоимость GDS-тура — от 268,3 тысячи рублей за двоих. Gokulam Grand Turtle on the Beach Бронзу получил индийский Gokulam Grand Turtle on the Beach в Коваламе. Гостиница расположена на большой зеленой территории прямо на берегу. Бутик-отель предлагает гостям номера в аутентичном стиле, пляжный отдых и оздоровительные программы. GDS-тур — от 194 тысяч рублей за двоих.

Фото: РИА «Новости»

Romance Istanbul Hotel Четвертое место занял пляжный отель в Турции — Romance Istanbul Hotel в Стамбуле. Путешественникам больше всего понравилась его камерность, удобное расположение в старом городе и номера в османском стиле. GDS-тур — от 187 тысяч рублей за двоих. Bucuti & Tara Beach Resort Пятерку лидеров замыкает карибский Bucuti & Tara Beach Resort на Арубе. Это гостиница для взрослых на просторном и красивом пляже Игл-Бич. Гости хвалят отель за романтичную обстановку и виды на океан. GDS-тур — от 997 тысяч рублей за двоих. Шестую строчку занял St. Ermin’s в Лондоне. Он находится недалеко от достопримечательностей, там подают прекрасный английский завтрак, сообщила АТОР. GDS-тур — от 540 тысяч рублей за двоих.

Фото: РИА «Новости»

Hyatt Zilara Cap Cana Это еще один карибский отель в Доминикане. Работает по системе «все включено». Гости отметили отличное питание, коктейли, зажигательную анимацию и широкий пляж с белым песком. GDS-тур — от 749 тысяч рублей за двоих. French Quarter Inn Восьмое место занял американский French Quarter Inn в Южной Каролине.

Фото: РИА «Новости»

Chandys Windy Woods Индийская гостиница получила девятое место. Отель находится на гонном курорте Муннар, он популярен у моложенов. GDS-тур обойдется в 179 тысяч рублей. Siyam World Maldives Наконец, 10-е место занял известный на российском рынке Siyam World Maldives, работающий по системе «премиум все включено». Его хвалят за высокий уровень сервиса, инфраструктуру, песчаные пляжи и лазурные воды — отличный фон для фотосессий. GDS-тур — от 434 тысяч рублей.