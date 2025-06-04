Сегодня 13:52 От Твери до Турции. Куда отправиться отдохнуть из Москвы на длинные выходные в июне Турменеджер Ансталь рассказала, куда можно поехать из Москвы на длинные выходные 0 0 0 Фото: Roman Denisov / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Четыре праздничных дня в честь Дня России — отличная возможность сменить обстановку и отправиться в небольшое путешествие. 360.ru собрал 10 проверенных идей для поездок разного формата: от уютных городков недалеко от Москвы до более длительных путешествий в соседние регионы и за рубеж.

Куда поехать из Москвы на один день Тверь Если не хочется ехать далеко и есть возможность сесть в машину, то следует отправиться в Тверскую область — один из ближайших к Москве регионов, рассказала 360.ru руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь. «Очень интересны для туристов оленья ферма, ферма экопродуктов, конаковский фаянс. Можно съездить в саму Тверь погулять. Это прекрасный город, который сильно отличается от Москвы по своей архитектуре», — отметила турменеджер. В Твери следует погулять по центральной аллее, сходить к памятнику Михаилу Кругу, а вечер завершить в ресторане в красивой локации.

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look / www.globallookpress.com

Ржев Неочевидное место для отдыха — город Ржев. «Очень значим Ржевский мемориал. Это такой величественный комплекс. Ощущения, которые испытываешь, когда находишься рядом с памятником, сложно описать словами», — поделилась эмоциями Ансталь. Речь идет о мемориале Советскому солдату. Также во Ржеве есть Аллея Героев Советского Союза, Стена памяти, обелиск освободителям города, мемориальный комплекс «Парк мира». В выходные музеи могут быть закрыты, но если доступ к ним будет, то стоит заглянуть в избу-музей Сталина и краеведческий музей. Верующих удивит кафедральный собор Оковецкой иконы Божией Матери и церковь Новомучеников и Исповедников Российских. На ужин следует заглянуть в ресторан «Сациви» или «Арабика».

Фото: Ekaterina Lazareva/URA.RU / www.globallookpress.com

Волгоград Представитель турагентства предложила отправиться одним днем в Волгоград. Первым делом нужно ехать на Мамаев курган. «Люди, которые бывали у памятника „Родина-мать“ в Волгограде, поймут, о чем идет речь», — отметила Ансталь. Можно прогуляться по набережной и сфотографироваться возле катера «Гаситель» — свидетеля и участника Великой Отечественной войны. Конечно же, нельзя не полюбоваться великолепной Волгой. Рядом есть пруды с рыбками и черепахами. С Речного вокзала следуют теплоходы до Волгоградского моста. Для прогулок с детьми, езды на велосипеде и поедания мороженого есть центральный городской парк. Перекусить ходят в многочисленные рыбные рестораны и бары. Многим нравятся судак по-казацки, фаршированная щука и местная уха.

Фото: Петров Сергей/news.ru / www.globallookpress.com

Куда поехать из Москвы на все выходные Если отдохнуть хочется все четыре дня, то самая оптимальная опция — самолет. Так на досуг будет больше времени. Да и география возможного путешествия значительно расширится. Сочи Можно полететь в Сочи — посмотреть на морской бриз, погулять по набережной вечером, сходить в «Сочи-парк», съездить на Роза Хутор. «Это отличный вариант для тех, кто хочет перед летним сезоном выдохнуть и набраться сил. Преимущество еще и в том, что лететь недолго и загранпаспорт не требуется, а посмотреть нужно на многое», — рассказала Ансталь.

Фото: Roman Denisov / www.globallookpress.com

Санкт-Петербург Турменеджер рассказала, что на длинные выходные москвичи меняются с петербуржцами местами. Это и понятно: в столицах есть что посмотреть, где погулять, много мест со вкусной едой. Обычно добираются на самолете или «Сапсане». «В июне погода замечательная. Питер становится местом, где получится отдохнуть душой после шумной Москвы. Например, съездить на Финский залив, погулять в Петергофе, посмотреть разводные мосты. Возникает желание посещать эти места постоянно. Невозможно приехать в Питер один раз, чтобы было достаточно», — отметила Ансталь. Карелия Если хочется побыть на природе, лучше съездить в Карелию. В Петрозаводске можно погулять по набережной Онежского озера, в историческом квартале — осмотреть деревянные дома XVIII–XIX веков. На озере организуют прогулки на яхтах, сплавы на байдарках по рекам, которые впадают в водоем.

Фото: Мраморный карьер заполненный грунтовыми водами в горном парке «Рускеала» / РИА «Новости»

Не стоит забывать про Рускеалу — долину скал, елового леса и воды. Сейчас это популярная у туристов локация, поэтому она превратилась в природный парк развлечений. Тут гуляют по берегам мраморного каньона и эко-тропам, спускаются с экскурсией к скалам и погружаются на дно каменоломни с опытным дайвером. Любителям красивых видов и фотографий понравятся водопады Ахинкоски. Калининград «Внутри страны можно полететь в Калининград — тоже классный вариант, тем более с такой погодой. Туристы едут в Зеленоград и Светлогорск. В самом Калининграде будет чем заняться все четыре дня — путешественник точно успеет посмотреть основные достопримечательности и отдохнуть», — отметила Ансталь. Если днем можно съездить к морю, прокатиться на речных трамвайчиках или погулять по центру с мороженым, то вечером лучше посетить местный камерный театр «Третий этаж» или поужинать в пабе «Лондон». Нередко в Кафедральном соборе устраивают музыкальные концерты.

Фото: Roman Denisov / www.globallookpress.com

Кавказ Москвичам, уставшим от работы и городской суеты, понравится поездка на Кавказ — к рекам, равнинам и горам. «Горы есть в Архызе, популярны курорты Домбай и Шерегеш. В Дагестане тоже природа красивая, горы. В июне погода там замечательная, еще нет жары», — рассказала представитель турагентства. В Домбае и Шерегеше можно заняться треккингом, посмотреть водопады и искупаться в чистейших озерах. Кроме того, Кавказ — это колоритный край со своими обычаями и традициями, за которыми интересно наблюдать. Стамбул Если же хочется на время покинуть Россию, то доступен вариант отправиться на четыре дня в Стамбул — столицу Турции. «Я сама не так давно оттуда вернулась, и для меня Стамбул — как Санкт-Петербург для многих. Могу ездить туда постоянно и каждый раз открывать что-то новое. Обойти весь город и изучить каждый его уголок за один приезд невозможно», — рассказала Ансталь.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

В июне в Стамбуле нет жары, поэтому погода подойдет для пеших прогулок. Еще там катаются на теплоходе и осматривают достопримечательности: площадь Султанахмет, Музей турецкого искусства, Голубую мечеть, собор Святой Софии, мечеть Беязид и другие. Сувениры для родных, памятные вещи и сладости можно купить на египетском базаре. На пароме добираются до острова Киналиада и Греческой православной церкви. Грузия, Узбекистан, Азербайджан А еще на длинных июньских выходных можно погулять в соседних странах, например в Узбекистане, Азербайджане или Грузии. В июне там уже достаточно тепло, поэтому на базарах получится купить свежие вкусные овощи и фрукты, а на улицах — посмотреть на зеленые деревья и цветы. «С каждым годом эти направления набирают популярность», — отметила Ансталь. Она повторила: отдых в эти четыре дня может проходить по-разному в зависимости от бюджета и желаний. Ведь кто-то готов потратить за четыре дня 30 тысяч рублей, а другой — все 150.