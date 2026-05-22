Круизы от «Московского речного пароходства» разыграют в эфире 360.ru

Телеканал 360.ru и «Московское речное пароходство» проводят совместный конкурс. Его победители смогут выиграть круиз по реке на теплоходе.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Используемые термины и понятия: 1.1.1. Конкурс — розыгрыш Призов, который проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими правилами. Конкурс не относится к лотереям в соответствии с Федеральным законом РФ «О лотереях» или иным мероприятиям, основанным на риске. 1.1.2. Организатор — Публичное акционерное общество «Московское речное пароходство», место нахождения и почтовый адрес Организатора: 125445, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Левобережный, ш. Ленинградское, д. 69, к.1. ОГРН: 1027739015611, дата присвоения ОГРН: 25.07.2002, ИНН: 7712019406, КПП: 77430100. 1.1.3. Телепрограмма — телепрограмма «Погода», выходящая в эфире Телеканала. 1.1.4. Телеканал — средство массовой информации «Телеканал 360» (форма распространения — телеканал, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации — ЭЛ № ФС 77 — 72945 от 25.05.2018). Производство и выпуск Телеканала осуществляется редакцией Телеканала — АО «Телеканал 360». 1.1.5. Участник Конкурса — лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящими правилами и желающее принять участие в Конкурсе. 1.1.6. Победитель — участник Конкурса, который в соответствии с настоящими правилами признается победителем и вправе получить от Организатора Приз. 1.1.7. Приз — Сертификат Организатора на туристский продукт (круиз на теплоходе), предоставляющий право на оформление бесплатного тура на двух человек категории не ниже стандарт, а именно*:

* Организатор вправе в одностороннем порядке изменить характеристики выдаваемого приза. Актуальные расписание круизов и наименование теплоходов указаны на сайте www.mosturflot.ru. 1.2. Конкурс проводится в эфире Телепрограммы в порядке, определенном настоящими правилами. Определение Победителя производится в порядке, предусмотренном настоящими правилами. 1.3. Срок проведения конкурса:

1.4. Конкурс проводится в рекламных целях и в целях привлечения внимания и поддержания интереса зрителей к Организатору и Телеканалу. 1.5. Информация об условиях Конкурса озвучивается в эфире Телепрограммы. Полные правила Конкурса размещаются на официальном сайте Телеканала в сети Интернет — http://360.ru/ и (или) на сайте Организатора в сети Интернет — https://www.mosturflot.ru/. 1.6. Организатор проводит Конкурс за счет собственных средств.

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 2.1. Требования к участникам. 2.1.1. Участником Конкурса может стать любое физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста и являющееся дееспособным гражданином Российской Федерации. 2.1.2. К участию в Конкурсе не допускаются физические лица, являющиеся работниками или представителями Организатора и Телеканала, аффилированными с ними лицами, членами их семей, а также работниками таких аффилированных лиц, других юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Конкурса, и членами их семей. 2.2. Каждый Участник Конкурса: — должен сообщить о себе достоверные сведения и информацию, соответствующие действительности, в том числе в случаях и в порядке, определенными настоящими правилами; — в случае использования псевдонима (вымышленное имя) и (или) изменения имени в период проведения Конкурса должен сообщить свое подлинное имя; — лично и самостоятельно участвует в Конкурсе; — должен знать и обязан соблюдать настоящие правила; — вправе воздержаться или отказаться от участия в Конкурсе; — не вправе передать и (или) любым иным образом уступить свои права, связанные с участием в Конкурсе, третьему лицу (лицам). 2.3. Участник Конкурса за свой счет оплачивает все расходы, связанные с его участием в Конкурсе, в том числе расходы по оплате услуг телефонной и иной связи, транспортные расходы и все иные расходы, которые могут возникнуть у Участника Конкурса. Указанные расходы не компенсируются и не возмещаются. 2.4. Участник Конкурса действует лично, от своего имени, добровольно, самостоятельно и свободен в своем волеизъявлении. Участник Конкурса принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанных с возможным получением приза по итогам участия в Конкурсе. 2.5. Лица, не названные в п. 2.1 настоящих правил, а также лица, признанные судом недееспособными, стать Участниками Конкурса не могут и не вправе получить приз.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 3.1. Ведущий Телепрограммы каждый день на протяжении всего этапа Конкурса делится интересными погодными фактами о местах маршрута и подводит погодные итоги дня. В последний день этапа конкурса (круиза) ведущий задает в прямом эфире Телепрограммы вопрос, связанный (прямо или косвенно) с содержанием Телепрограммы, ответ на который знает любой внимательный зритель, например, в какой день была самая дождливая погода или в каком городе был самый жаркий день. Это могут быть также любопытные погодные факты о городах следования, например, какой из городов следования от нашествия ига спас невероятный снегопад. Участник конкурса должен направить сообщение с ответом на заданный ведущим вопрос в мессенджере «Макс» (https://max.ru/org) на указанный ведущим Телепрограммы номер. Участник конкурса, первым направивший правильный ответ на указанный ведущим Телепрограммы вопрос, признается Победителем. Данные Победителя озвучиваются ведущим Телепрограммы в прямом эфире. Правильные ответы на вопросы являются неоспоримыми фактами.

4. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ 4.1. Дата и время вручения Призов Победителю сообщается Победителю путем направления ему сообщения и (или) телефонного звонка от представителя Организатора не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подведения итогов Конкурса. 4.2. Для получения Приза Победитель должен выполнить следующие действия: 4.2.1. Предъявить уполномоченным представителям Организатора паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, предоставить информацию для подачи сведений в налоговую инспекцию, содержащую ФИО, дату рождения, наименование документа, удостоверяющего личность, его серию и номер, кем и когда был выдан, место жительства, телефон (при наличии), копию свидетельства ИНН и прочие необходимые данные по требованию Организатора. В случае необходимости копии документов необходимо предоставить в срок, указанный Организатором. 4.2.2. Подписать акт приема-передачи приза (в 2 (двух) экземплярах) и передать его экземпляр Организатору. В случае, если Победитель по какой-либо причине не может получить присужденный приз самостоятельно, то другое лицо вправе получить за него этот приз только при наличии нотариально удостоверенной доверенности и нотариально удостоверенных копий документов, указанных в п. 4.2.1 настоящих правил. 4.3. Оценка полноты, точности, своевременности и правильности всех сведений, сообщенных Участником Конкурса, определение выигравших призы Победителей осуществляются Организатором Конкурса самостоятельно, по его собственному усмотрению, и относятся к его исключительной компетенции. 4.4. В случае, если предъявленные документы, указанные в п. 4.2 настоящих правил, вызывают сомнение в их достоверности и подлинности, Организатор Конкурса оставляет за собой право провести проверку на предмет их соответствия установленным требованиям и до получения ее результатов призы не выдавать. В случае установления Организатором Конкурса факта представления недействительных и (или) недостоверных документов, сведений и информации, а равно в случае несоблюдения условий проведения Конкурса приз не выдается. 4.5. В случае, если Победитель Конкурса отказывается получить приз и (или) не воспользуется предоставленным правом на получение приза в порядке и сроки, определенные Организатором Конкурса, Организатор Конкурса вправе самостоятельно и по своему усмотрению распорядиться призом. 4.6. Ввиду того, что Призы передаются в натуральной форме, то уплата налога на доходы физических лиц осуществляется Победителями самостоятельно. Каждому Победителю Конкурса может быть вручено не более 1 (одного) Приза. Обмен Приза на денежные средства не производится. 4.7. Организатор Конкурса не несет ответственности за невручение присужденного приза, если Победитель не сообщил сведения и информацию, указанные в настоящих правилах, или сообщил недостоверные (недействительные) сведения и информацию, или отказался от присужденного приза, не востребовал или не получил присужденный приз в порядке, предусмотренном настоящими правилами. 4.8. В случае отказа Победителя от Приза Организатор оставляет за собой право принять решение о дальнейшем использовании Приза без какой-либо компенсации Победителю.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 5.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает свое согласие на то, что Организатор и (или) редакция Телеканала, их уполномоченные лица вправе для целей проведения Конкурса и выдачи приза, а также для целей рекламы и продвижения продукции Организатора обрабатывать персональные данные Участника Конкурса, использовать его фотоизображение в течение неопределенного срока и без выплаты ему какого-либо вознаграждения. 5.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие с тем, что их изображения, фото- и видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них (включающие их персональные данные) могут быть использованы в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке товаров Организатора, в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока без выплаты вознаграждения Участнику. 5.3. Принимая участие в Конкурсе, Участники тем самым дают свое согласие на то, что загруженные ими тексты и фотографии будут публично размещены и обсуждены с целью их оценки. Участники Конкурса при регистрации подтверждают, что авторство текстов и фотографий принадлежит им. 5.4. Любая и всякая помощь, оказанная третьим лицом Участнику Конкурса во время проведения Конкурса, не предоставляет третьему лицу никаких прав, связанных с участием в Конкурсе, в том числе права требовать от Организатора Конкурса предоставить права и (или) выполнить обязательства. 5.5. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или любой иной спорной ситуации, касающихся в целом всего Конкурса или любой его части и (или) настоящих правил, решения Организатора Конкурса являются окончательными и обжалованию не подлежат. 5.6. Редакция Телеканала всеми разумными и практичными способами будет стараться довести до минимума трудности, связанные с обеспечением нормальной работы средств связи, используемых во время проведения Конкурса, однако не может дать в этом отношении никаких гарантий и обязательств. Организатор и (или) редакция Телеканала не отвечают за неисправности (повреждения) средств, оборудования и агрегатов связи, отсутствие телефонной связи и иных средств связи, используемых во время проведения Конкурса, в том числе за сбои во время эксплуатации, а равно за действия и работу операторов связи и качество предоставляемых ими услуг и (или) действия любых третьих лиц во время проведения Конкурса. 5.7. Организатор и (или) редакция Телеканала оставляют за собой исключительное право (а) дополнять и (или) изменять настоящие правила, (б) прекратить, приостановить, отменить проведение Конкурса и (или) аннулировать в целом или в части, уведомив об этом способом, не запрещенным действующим законодательством. Информация о существенных изменениях правил проведения Конкурса объявляется в эфире Телепрограммы, и (или) путем размещения информации на официальном сайте Телеканала в сети Интернет http://360.ru/, и (или) на сайте Организатора в сети Интернет — https://www.mosturflot.ru/. 5.8. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе действующего законодательства РФ и при недостижении согласия могут быть переданы на рассмотрение Пресненского районного суда города Москвы. 5.9. Заглавия в настоящих правилах приводятся исключительно для удобства работы с текстом и не должны приниматься во внимание. Заголовки к разделам, пунктам и подпунктам, а также их нумерация служат только для целей ссылок на них и не определяют, не ограничивают и не изменяют смысла, содержания или толкования настоящих правил. 5.10. В случае, если приз, утерян или поврежден по вине почты (курьерской службы), что подтверждается соответствующими документами (в частности, согласно действующим правилам оказания услуг почтовой связи), Организатор не несет ответственности за утрату отправленного приза. Повторная отправка или предоставление приза не производится. 5.11. Победитель Конкурса не вправе принимать дальнейшее участие в настоящем Конкурсе, участие в последующих Конкурсах в течение одного месяца с момента окончания Конкурса.