02 июня 2026 02:21 Кошельки россиян стали пустеть перед вылетом с Мальдив. Как уберечь свои деньги от краж в отелях Директор туркомпании Арутюнов рассказал, как не стать жертвой кражи на отдыхе 0 0 0 Фото: Norbert Probst/imageBROKER.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

Отдых мечты на Мальдивах для некоторых российских туристов превратился в настоящий кошмар. Гости отелей все чаще стали сталкиваться с исчезновением наличных из номеров. Зачастую из-за скорого отъезда времени на разбирательства нет, а персонал гостиниц просто перестает выходить на связь. Как работает «мальдивская схема» и каким способом можно себя обезопасить от подобных случаев, узнал 360.ru.

Привлекли внимание чаевыми

Потерей сразу трех тысяч долларов наличными обернулся отпуск в мальдивском отеле для россиянки, которая приехала на острова со своим спутником отпраздновать юбилей. В комментарии 360.ru девушка пояснила, что наличные привезла для оплаты дополнительных услуг и чаевых для сотрудников отеля. Доллары на местные деньги пара меняла на ресепшене. «Все сотрудники отеля были дружелюбны и приветливы, но именно потому что мы часто оставляли чаевые, мы и привлекли к себе внимание и потеряли 3000 долларов», — рассказала собеседница 360.ru.

Она пояснила, что отель представляет собой несколько отдельных вилл около воды, в одной из которых их разместили. Неладное туристка почувствовала, когда персонал по уборке помещений стал приходить на виллу по несколько раз в день и постоянно переставлял вещи.

По ее словам, в последний день отдыха во время ужина сотрудники отеля часто подходили к столику и уточняли, в какое время за ней и ее возлюбленным придет лодка. «Около 21:00 к нам пришел уборщик и принес пляжные полотенца, в которых не было никакой необходимости. После его ухода мы сразу начали собирать вещи и обнаружили, что деньги пропали», — поделилась девушка.

Туристка отметила, что деньги для безопасности лежали в обложке для паспорта во внутреннем кармане сумки, которая исчезла вместе с 3000 долларов.

Вместе со спутником она вызвала батлера (персонального помощника в отеле высокого класса), но вместо помощи получила угрозы, что без оплаты услуг с острова их не выпустят. «Также батлер настаивал, что деньги могли взять наши друзья, которые покинули отель за три дня до нас. В итоге он предложил нам отменить вылет и дождаться приезда полиции. Это и есть та самая отработанная схема, чтобы гости не успели среагировать», — подчеркнула туристка. Услуги отеля в результате оплатила турагент, отправившая пару на курорт. После погашения долга сотрудники посадили гостей в лодку и попрощались. Россиянка позже пыталась связаться с руководством отеля, чтобы узнать судьбу денег, но столкнулась с тем, что ей просто закрыли комментарии и заблокировали все способы связи.

Пропажу денег обнаружили дома

Еще одна российская туристка, отправившаяся на Мальдивы в свадебное путешествие, не досчиталась 2500 долларов из конверта с наличными после возвращения домой. В беседе с 360.ru она заявила, что приставленный к ней и ее жениху батлер сразу предупредил, что в последнее время сервис на островах упал, потому что на работу теперь берут только местных жителей, которые не знакомы с правилами обслуживания. «Мы были на 100% уверены в безопасности, оставляли свои кольца с бриллиантами, дорогостоящую технику, деньги хранили в конверте в рюкзаке, после каждой уборки все оставалось на своих местах», — поделилась туристка.

По ее словам, с батлером за услуги она расплатилась деньгами из конверта. То, что внутри уже не хватало приличной суммы, она заметила не сразу.

«По прилете в Москву решили пересчитать, сколько у нас осталось денег и поняли, что не хватает 2500 долларов. Мы посчитали все траты, покупку сувениров в дьюти-фри и поняли, что сумы не сходятся», — отметила россиянка. Она обратилась к батлеру с жалобой и быстро получила обратную связь от отеля. Управляющий пообещал провести расследование, но через неделю сообщил, что причину исчезновения денег установить не удалось. «Уже потом я выяснила, что это частая практика на Мальдивах, когда деньги крадут перед самым отлетом. В основном у россиян, потому что у нас с собой всегда наличка», — заявила собеседница 360.ru. С предыдущим случаем ситуация была схожа тем, что персонал отеля тоже интересовался, через сколько часов гости покинут остров. Тогда девушке это показалось профессиональным вниманием, но в итоге оказалось частью преступной схемы.

В отелях каких стран легче всего остаться без денег?

Самые высокие риски потери денег несут туристы, которые приезжают в страны с большим разрывом уровня жизни местного населения и приезжающих гостей. Об этом в комментарии 360.ru заявил директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов. Он пояснил, что, например, в четырехзвездочном отеле в Люксембурге, где персонал получает хорошую зарплату и имеет средний уровень жизни, риск ниже, чем в пятизвездочном отеле на Мальдивах, где население намного беднее.

«Там местные жители зарабатывают немного, но при этом они наблюдают за жизнью богатых людей, приезжающих со всего света, и соблазнов для сотрудников отелей там больше», — отметил Арутюнов.

Турагент подчеркнул, что в его практике жалобы туристов на пропажу денег поступали. Чаще всего они обвиняли горничных, которые убирали номера. Дело даже доходило до расследований и обысков персонала, но деньги так и не находили. «Был и другой случай, когда турист пожаловался на пропажу части наличных денег, но виновной оказалась его спутница, которая тихонько забирала купюры и все валила на персонал отеля», — добавил Арутюнов. По его словам, если речь идет о крупной сумме, то иногда проще пожертвовать билетом домой, но дождаться приезда туристической полиции. На Мальдивах это сделать проще. Отели находятся на отдельных островах и вероятный виновник, если это именно сотрудник, просто так сбежать с него не сможет.

Как не стать жертвой «мальдивской схемы»?

Кроме российских туристов, практически никто в мире сейчас не возит с собой наличные, поэтому нечистые на руку сотрудники отелей нацелились именно на них, заявил Арутюнов. Самый простой способ не потерять деньги в дорогом отеле — брать с собой ограниченное количество купюр, а для оплаты дополнительных услуг можно воспользоваться сервисом депозита. В этом случае деньги поступают на счет гостиницы, откуда их можно тратить на спа, экскурсии или другие услуги. Остаток средств можно вернуть перед выездом. Еще один вариант — использовать банковские карты. Доступный сейчас «Мир» принимают в некоторых популярных странах. Еще можно оплачивать покупки в магазинах по QR-коду через приложения банков.

Дополнительным способом может стать карта китайской платежной системы UnionPay, не попавшего под западные санкции Россельхозбанка.

«Например, в ЮАР в некоторых местах ей можно оплатить, а некоторые банки даже разрешают снимать наличные с карточки. Но пока она работает не везде, поэтому перед поездкой можно проконсультироваться с турагентом», — добавил Арутюнов. Заядлым путешественникам туроператор посоветовал завести карточки Mastercard или Visa банков Киргизии или Таджикистана. Тем более в России сейчас появились сервисы, которые помогают с удаленным оформлением. «Это избавит от необходимости возить наличную валюту и позволит везде снимать деньги. Для недоброжелателей вы не представляете интереса, если в кармане у вас карта банка, а не 500 долларов», — отметил Арутюнов. Он предупредил, что оформление карты банка соседнего государства удобно, но ежегодно придется подавать декларацию в российскую налоговую о движении средств по счету. Сложного в этом ничего нет, просто нужно указать, сколько денег было на карте в начале отчетного периода и сколько в конце.