Шаг к возвращению славы: как Анапа восстанавливает туристический поток

В Анапе завершили отсыпку пляжей после ликвидации ЧП с нефтяными танкерами — специалисты восстановили около 12 километров береговой линии. Для этого использовали песок из карьера, максимально близкий по составу с тем, что находился на побережье до аварии. Как восстановление пляжей повлияет на турпоток, разобрался 360.ru.

Восстановление пляжей в Анапе

В Анапе завершили восстановление пляжей песком после ликвидации последствий ЧП с танкерами. Глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, генеральный директор компании «Турплатформа» Сергей Толчин побывал на побережье и поделился наблюдениями.

«На пляже появился слой нового песка. Единственное, конечно, он отличается от исторического песка, который там был на месте. Но я думаю, что ближайшие осенние шторма его промоют», — рассказал он 360.ru.

Эксперт не считает отличие песка критичным: природа со временем выровняет ситуацию, а для отдыхающих важнее сам факт доступности и безопасности береговой полосы.