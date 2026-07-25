Шаг к возвращению славы: как Анапа восстанавливает туристический поток
Турэксперт Толчин: Анапа восстанавливает свои позиции после ЧП
В Анапе завершили отсыпку пляжей после ликвидации ЧП с нефтяными танкерами — специалисты восстановили около 12 километров береговой линии. Для этого использовали песок из карьера, максимально близкий по составу с тем, что находился на побережье до аварии. Как восстановление пляжей повлияет на турпоток, разобрался 360.ru.
Восстановление пляжей в Анапе
В Анапе завершили восстановление пляжей песком после ликвидации последствий ЧП с танкерами. Глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, генеральный директор компании «Турплатформа» Сергей Толчин побывал на побережье и поделился наблюдениями.
«На пляже появился слой нового песка. Единственное, конечно, он отличается от исторического песка, который там был на месте. Но я думаю, что ближайшие осенние шторма его промоют», — рассказал он 360.ru.
Эксперт не считает отличие песка критичным: природа со временем выровняет ситуацию, а для отдыхающих важнее сам факт доступности и безопасности береговой полосы.
Турпоток в Анапе после ликвидации ЧП
Несмотря на то, что на береговой линии отдыхающих больше, чем годом ранее, структура турпотока заметно изменилась. Основную массу составляют жители ближайших регионов — Краснодарского края, Ростовской области и соседних территорий.
Отдыхающих на береговой линии действительно больше, чем было годом ранее в это время. В основном это внутренний региональный туризм. Это люди, которые живут в Краснодарском крае, в Ростовской области.
Статус Анапы как популярного курорта
В общем контексте снижения загрузки кубанских курортов Анапа выглядит как направление, которое восстанавливает свои позиции, отметил Толчин.
«С учетом того, что в этом году есть определенная просадка в целом по кубанским направлениям — Сочи тоже недозагружен, отдельные регионы тоже не показывают высоких цифр, — на этом фоне Анапа выглядит восстанавливающей свои позиции относительно доли в туристическом регионе», — сказал специалист.
Что нужно Анапе для роста турпотока
По мнению эксперта, сейчас важнее не внедрять новые фишки, а вернуть базовые условия, от которых напрямую зависит спрос.