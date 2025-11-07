Фейк: россиян оставят без шенгенских виз

Евросоюз готовит полную отмену выдачи шенгенских виз для россиян. Такая информация появилась в социальных сетях и профильных сообществах. В реальности Еврокомиссия выпустила постановление об отмене выдачи долговременных мультивиз, по которым россияне могли въезжать на территорию ЕС несколько раз и ездить между разными странами блока.

Фейк

Правда

Европейская комиссия выпустила регламент с запретом на выдачу россиянам многократных шенгенских виз.

В официальном заявлении ведомства указали, что теперь для каждой поездки гражданам России необходимо подавать новое заявление для оформления нового разрешения на въезд на территорию Евросоюза.

Исключение сделали для близких родственников граждан ЕС при соблюдении строгих условий. Они могут получить годовую мультивизу при наличии трех использованных за последние два года.

Также новая мера не распространится на сотрудников транспортной сферы, которым продолжат выдавать визы на девять месяцев при наличии в загранпаспортах двух ранее выданных виз.

Ограничение Еврокомиссия объяснила снижением миграционных рисков и повышением безопасности на фоне украинского конфликта.

Издание Politico напомнило, что выдача виз является национальной компетенцией. Поэтому окончательное решение о документах на въезд для российских туристов власти стран примут самостоятельно.

Эту же информацию подтвердил эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов. Он пояснил, что требования Еврокомиссии носят рекомендательный характер. По мнению специалиста, новые изменения приведут к ужесточению требований документов и выдаче однократных виз. Это не является полным закрытием границ, а только адаптацией уже действующей практики.

В посольстве Франции в Москве в комментарии РБК еще до вынесения регламента ЕК заявили. что не намерены менять визовую политику страны.

Ужесточение визового режима для россиян действует с 2022 года, когда страны ЕС отменили упрощенное оформление, повысив консульские сборы до 90 евро и продлив срок рассмотрения заявок до 15 суток.

При этом общее число выданных виз за последние шесть лет сократилось с четырех миллионов в 2019 году до 541 тысячи в 2024-м. Такие данные привел пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

В этом году россияне стали чаще ездить в Европу. Общий рост за первые шесть месяцев увеличился на 20%, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Но даже это не вывело страны ЕС в топ востребованных у россиян направлений. В первую десятку вошли Турция, ОАЭ, Китай, Таиланд, Египет, Абхазия, Вьетнам, Мальдивские острова, Индонезия и Шри-Ланка.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.