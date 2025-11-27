Фейк: Китай усилил досмотр на границе для российских туристов

Китай якобы усилил досмотр на границе для туристов из России на фоне безвизового режима и наплыва путешественников. Информация оказалась недостоверной.

Фейк

В Сети распространяется информация о том, что Китай усилил досмотр на границе для российских туристов. Telegram-канал Baza отмечал, что причина во недавно введенном безвизовом режиме и большом наплыве туристов.

По данным канала, таможенники Поднебесной активнее стали проверять россиян, изымая у них некоторые купленные вещи, а также часть лекарств. Особенно напряженная обстановка якобы сложилась на популярных туристических направлениях — в городах Хуньчунь, Харбин, Суйфэньхэ и на острове Хайнань. Из-за тщательного контроля багажа путешественников местами увеличилось время прохождения контрольно-пропускных пунктов — от двух до 2,5 часа.

Правда

В Ассоциации туроператоров России опровергли усиление досмотра в отношении российских туристов со стороны Китая.

Участники АТОР рассказали, что информация об усилении в КНР досмотра на границе в связи с введением безвизового режима — «разжигание на пустом месте». Как заявила гендиректор China Travel Анастасия Витушинская, Китай не усиливал досмотр, они его применяют на постоянной основе.

Весь багаж тщательно просвечивают и реально смотрят, что туристы везут. Но это не новация, так было всегда. Массово у туристов не изымают купленные вещи и лекарства. Это скорее единичные истории. По словам Витушинской, у компании China Travel регулярно отправляются и возвращаются по три группы в неделю, и жалоб на усиление досмотра не было.

В случае с лекарствами, которые по сообщениям Telegram-каналов якобы «массово изымают на границе у туристов», для их провоза в Китае есть особые правила и порой нужны дополнительные справки и рецепты.

Требования к провозу лекарств прописаны на порталах туроператоров, как российских, так и китайских. В целом ввоз таблеток в Китай не запрещен, но рекомендуется учитывать несколько правил для дорожной аптечки.

Во-первых, количество медикаментов должно соответствовать реальным потребностям въезжающего лица и не должно превышать разумную дозировку, во-вторых, лекарства должны быть тщательно упакованы и содержать инструкцию к применению, в-третьих, в их состав не должны быть включены запрещенные вещества. Сотрудники таможни вправе запросить рецепт от врача.

Путешественники, вывозящие из КНР китайские лечебные травы и запатентованные китайские лекарства, могут без декларирования перевозить препараты общей стоимостью 300 юаней, если они выезжают за границу, или 150 юаней, если они направляются в Гонконг и Макао.

Для китайских растительных лекарственных средств и запатентованных китайских лекарств, отправляемых за границу почтой, общая стоимость ограничена 200 юанями; для тех, что отправляются в Гонконг и Макао, — 100 юанями. Количество лекарств, разрешенное к провозу иностранными туристами, должно быть в пределах «разумного количества для личного пользования» в пределах семидневного рациона. При превышении лимита перевозимые препараты будут рассматриваться как груз, который необходимо задекларировать на таможне.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.