11 мая 2025 18:22 Плато Путорана: недоступная красота — от полюса недоступности до магнитных аномалий Вице-президент АТР Мкртчян: поездка на плато Путорана — отдых для богатых 0 0 0 Фото: Serguei Fomine / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Затерянный мир, Земля Санникова, сердце Сибири, зона из «Сталкера» Андрея Тарковского. Как только не называют расположившийся на северо-западе Среднесибирского плоскогорья горный массив — загадочное плато Путорана. Как побывать в этом труднодоступном месте и ощутить его мощнейшую энергию — в материале 360.ru.

Где находится плато Путорана Плато раскинулось на севере Красноярского края. Оно граничит с полуостровом Таймыр и расположено севернее полярного круга. Его площадь — 250 тысяч квадратных километров, что сравнимо с территорией Британии. В восточной части плато, в верховьях рек Аякли, Маймеча и Кунгтыкахы, лежит так называемый полюс недоступности, куда практически не ступала нога человека. Помните фильм Александра Мельника «Территория»? Его снимали именно здесь. Все плато целиком покрыто базальтовыми плитами. На снимке Путорана из космоса видны многочисленные ущелья и долины. Недаром эту малоизученную территорию, где до сих пор сохранилась нетронутая цивилизацией природа, называют краем десяти тысяч озер и тысячи водопадов. Само название плато переводится с эвенкийского как «земля озер с крутыми берегами».

Фото: NASA

Самые интересные места плато Путорана Магнитные аномалии, черная пурга, Шайтан-гора. С плато Путорана связаны многочисленные легенды и истории. Уфологи называют его одной из самых посещаемых инопланетянами зон на земле. Эзотерики наделяют природу плато мощнейшей магической силой, способной не только переродить живого человека, но и на непродолжительное время воскресить мертвых. Возможно, источник верований — в геологической уникальности этого места. Плато Путорана радикально отличается от всех горных систем, существующих в мире. Время начала его зарождения уходит вглубь веков — 240-250 миллионов лет назад.

Фото: РИА «Новости»

Местные жители не устают рассказывать об аномальных зонах, где находиться очень некомфортно. По их словам, тело будто ломает на части. По ночам яркие болиды, летающие по зигзагообразным траекториям, расцвечивают небо над плато. Это подтверждает Международная ассоциация по поиску внеземного разума SETI. Над плато возвышается легендарная Шайтан-гора — место силы, пристанище эвенкских шаманов. Ее вершину венчают руины гигантских древнейших мегалитических сооружений. Говорят, плато дарит своим гостям долгожданное просветление ума: те, кто приехал сюда с добрыми намерениями, находят ответы на самые важные в жизни вопросы.

Фото: РИА «Новости»

Когда ехать на плато Путорана Плато Путорана — невероятно красивое место, которое привлекает туристов своей уникальнейшей природой. Об этом рассказала 360.ru эксперт по внутреннему туризму, представляющая НКО «Объединения автопассажирских перевозчиков», Татьяна Ракулова. «Но посещать плато более-менее комфортно лишь с июня по сентябрь. Про мистику не говорим. В каждой местности есть свои истории, отголоски языческих легенд. Плато Путорана в этом смысле не уникально, ехать туда в поисках призраков убитых людей — совсем странная затея, если учитывать серьезную стоимость туров. Вообще, лично мне довольно странно говорить об этом месте с точки зрения мистики», — призналась она. По словам Ракуловой, природа плато похожа на марсианскую с точки зрения ландшафта — чистейшее озеро Лама, которое называют вторым Байкалом, очень красивые каньоны, самый высокий водопад России — Кандинский (по разным измерениям от 105 до 108 метров). Вот ради чего стоит ехать на плато Путорана!

Плато Путорана — специфичное место для путешествия. Для массового туризма из средней полосы России оно логистически труднодоступно. Это туризм для гурманов, уставших от шума мегаполиса. Там путешественников не ждет пятизвездочный отель с джакузи. Татьяна Ракулова эксперт по внутреннему туризму

Ракулова уточнила, что на плато можно добраться не только на вертолете, но и на снегоходе. «Очень красиво, если есть деньги на вертолет и персонального гида. Это отдых для богатых и уставших от жизни. Если рассматривать плато Путорана в мировом формате для посещения, то первобытность и чистота этого места — на планете редкое явление. С точки зрения привлечения очень дорогого туриста это перспективное место, но плохо распиаренное. Зачем его решили пиарить мистикой, неясно, но о плато заговорили, и это уже хорошо», — заключила эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Сколько стоит поехать на плато Путорана Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян назвал поездку на плато Путорана дорогим удовольствием. «С каждым годом цена на посещение этого рекреационного объекта растет. Туда можно попасть только на вертолете, железной дороги нет. Автомобилем тоже не добраться. Спрос на эту экскурсию ограничен ее стоимостью», — обратил внимание собеседник 360.ru. Мкртчян добавил, что туристы едут на плато за девственной красотой, а не за магической силой. «Это потрясающее природное место. Там фигуры из камня, которые сделала сама природа при помощи ветра и воды. Это не мистика, но людям свойственно придумывать. Естественно, какие-то недобросовестные дельцы турбизнеса рассказывают о потусторонних силах. Но какая же это мистика? Это просто красиво», — подчеркнул он.

Фото: РИА «Новости»

Мкртчян заметил, что поехать на плато Путорана могут позволить себе только богатые россияне, потому что вертолет стоит больше 300 тысяч рублей. Можно совместить поездку с круизом по Енисею. Но его стоимость тоже немаленькая — 700 тысяч рублей на человека. Ближайший к Путорана город с аэропортом — Норильск. Далее, в зависимости от времени года, добраться до плато можно на вертолете, катамаране или снегоходе.