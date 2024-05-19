Борьба с пьяным туризмом: способы, мнение эксперта | 360°

Путешествия 19 мая 2024, 21:07 Добро пожаловать отсюда. Как без вреда привлечь туристов Турэксперт Мкртчян: любая страна хочет притока иностранных туристов Unsplash

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В любой стране хотят притока иностранных туристов, потому что путешественники — это инвестиции. Но при этом государства хотят сохранить общественный порядок. Таким образом перед властями встает непростая задача, рассказал 360.ru вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Бунт против пьяного туризма

Жители испанского архипелага Канарских и Балеарских островов взбунтовались против чрезмерного и пьяного туризма. Люди выходят на улицы, протестуют и требуют обуздать поток отдыхающих, сообщил «Турпром».

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В прошлом месяце на улицы Тенерифе вышли более 15 тысяч человек, которые призвали ввести ограничения для отдыхающих. Демонстранты заявили, что «сыты по горло» британцами, приезжающими к ним только за дешевым пивом, солнцем и бургерами.

Испанские власти ввели запрет на ночное распитие алкоголя на улицах. Документ также предусматривает принудительное закрытие магазинов, торгующих спиртным.

Великобритания поддержала новые репрессивные меры Испании, назвав их «совершенно логичными». Посол Соединенного Королевства в Испании призвал британских туристов проявлять ответственность и вести себя как гости, сообщило издание The Sun.

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Две стороны одной монеты

Каждый турист приносит прибыль, причем не только гостиницам, но и сельскому хозяйству, производству, отметил Мкртчян.

«Это же две стороны одной и той же монеты. С одной стороны, любая страна мира, за исключением условной Северной Кореи, хочет притока иностранных туристов, потому что иностранные туристы — это сразу инвестиции. Когда приехали 100 тысяч туристов — замечательно. А приехали 10 миллионов туристов — еще лучше, потому что это сразу деньги, от которых растет все», — объяснил турэксперт.

С другой стороны турист не просто хочет оставить в условных Испании или Таиланде одну-две тысячи долларов. За эти деньги путешественник хочет получить отдых, а это понятие для всех разное.

«Кто-то в музей [хочет] сходить, а кто-то напиться и устроить дебош в ресторане, в баре или просто на улице. Естественно, каждая страна пытается найти золотую середину, пройтись по тонкому льду, то есть и туристов привлечь, и вместе с тем не навредить общественному порядку. Это непростая задача», — добавил эксперт.

Одни страны справляются с этим лучше, другие хуже. Но каждое государство самостоятельно ищет ключ к успеху. Специалист привел в пример Россию, которая активно нуждается в иностранных туристах после потери путешественников из европейских стран.

Ранее сообщалось, что россияне стали активнее проявлять интерес к поездкам в европейские страны. Наибольшим спросом пользуются визы в Италию, Испанию и Францию.