Туризм на подъеме. Что ждет путешественников в России этим летом? В Железноводске прошло заседание правкомиссии по развитию туризма

Заседание правительственной комиссии по развитию туризма в России состоялось 15 апреля в Железноводске. На нем выступили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников. Что обсуждали на заседании, как будет развиваться сфера путешествий в стране в этом году — в материале 360.ru.

Ожидание роста турпотока Летом 2026 года ожидается рост туристического потока на 4% — до 48 миллионов человек. «Ожидаем 4%-го роста турпотока в летний сезон, рассчитываем, что общее число поездок превысит 48 миллионов», — отметил Решетников. Число интуристов в России может составить за сезон 6,5 миллиона.

Рассчитываем на конец года выйти на цифру в 6,5 миллиона иностранных туристов. Первые два месяца мы шли с заметным ростом, у нас почти 37% был рост. Но мы сейчас понимаем, что с учетом закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке с марта эти значения скорректируются. Максим Решетников глава Минэкономразвития

Предположительно, спрос на бронирование летнего отдыха среди россиян будет активно расти в апреле–мае. «За апрель–май, ближе к датам отпусков и каникул, спрос будет расти более активно», — подчеркнул Решетников.

По его словам, теперь путешественники начинают покупать билеты, бронировать гостиницы и туры за полтора-два месяца до поездки. Поддержку спросу окажут открывшиеся в 2025 году аэропорты в Краснодаре и Геленджике, а также планы по открытию пляжей в Анапе. «И уже сформировавшееся желание граждан все больше узнавать свою страну», — добавил Решетников. Он обратил внимание на то, туротрасль должна выбрать грамотную ценовую стратегию, которая обеспечит конкуренцию в этой ситуации и поборется за российских потребителей. Чернышенко призвал губернаторов и профильные ведомства приложить максимум усилий для сохранения роста внутреннего турпотока.

Самые востребованные направления в России Самым популярным направлением в России остается юг. Двукратный рост бронирований показывает Забайкальский край, Новосибирская область — в 1,8 раза, Кировская — в 1,5 раза.

Традиционно популярным направлением у нас остается юг. По приросту бронирования видим, что спрос здесь восстанавливается. Республика Крым показала темпы прироста 30%, Краснодарский край — 22%. Максим Решетников глава Минэкономразвития

Калининградская область в этом году отмечает 80-летие — это стало стимулом для привлечения туристов в регион.

Развитие ж/д туризма В России разработают концепцию развития железнодорожного туризма. «В последние годы все большим спросом пользуются железнодорожные поездки, причем растут не только сами перевозки, но и такое новое направление, как туристические маршруты на турпоездах», — сообщил Решетников. Минэкономразвития договорилось с депутатами, Минтрансом и РЖД разработать концепцию развития этого сегмента. В прошлом году в России приняли закон о железнодорожном туризме — сейчас в стране курсирует 120 туристических поездов по 52 регионам.

Открытие пляжей в Анапе и подготовка курортов Кубани к лету Все усилия в рамках правкомиссии направлены на то, чтобы пляжи Анапы открыли до 1 июня.

На это лето уже позитивная динамика бронирования, плюс 26%. Ждем окончательных решений Роспотребнадзора, исходя из которых сможем дальше делать прогнозы на весь турсезон. Здесь нашли решение, и сейчас Краснодарский край активно работает, в том числе досыпает песок на ряд пляжей, после чего они проходят проверку Роспотребнадзора, и по итогам принимается решение об их допуске. Максим Решетников глава Минэкономразвития

Также в Краснодарском крае к началу летнего сезона введут системы накопления электроэнергии на 250 мегаватт. «Особое внимание уделяем Краснодарскому краю. К началу этого сезона в Краснодарском крае будут запущены 250 МВт накопителей, скорее всего, мы еще добавим накопители для того, чтобы стабилизировать обстановку по спросу на электрическую энергию», — добавил министр. По его словам, на Кубани построят теплоэлектростанцию мощностью 470 мегаватт.

Безопасность туристов Минэкономразвития призвало усилить информационную кампанию о том, что туристические группы должны обязательно регистрироваться в МЧС перед выходом на маршрут. «Лето — это также сезон походов. Призываю здесь усилить информационную кампанию. И все должны знать, что любая туристическая группа должна обязательно регистрироваться в МЧС перед выходом на маршрут», — подчеркнул Решетников. На сложных маршрутах тургруппы должны сопровождать аттестованные инструкторы-проводники.

Итоги первого квартала 2026 года По итогам первого квартала 2026 года количество туристических поездок по России выросло на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Лидерами роста стали Севастополь, Северная Осетия и Карачаево-Черкессия. Россия становится все более привлекательной для путешественников как страна с гарантированным уровнем качества и безопасности.